Börse Aktuell: Deutsche Telekom Aktie - Analyse, Kurs & Prognose

Die Deutsche Telekom Aktie gehört zu den wichtigsten Titeln im DAX und steht regelmäßig im Fokus vieler Anleger. Neben dem starken Mobilfunkgeschäft sorgen insbesondere MagentaTV, das US-Geschäft von T-Mobile US sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm für Aufmerksamkeit. Im aktuellen Börse Aktuell-Überblick analysieren wir die Fundamentaldaten, die jüngsten Unternehmensnachrichten sowie die charttechnischen Perspektiven der Deutsche Telekom Aktie.

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

Die Deutsche Telekom Aktie profitiert von Aktienrückkäufen, einer attraktiven Dividendenrendite und dem starken US-Geschäft.

profitiert von Aktienrückkäufen, einer attraktiven Dividendenrendite und dem starken US-Geschäft. Charttechnisch entscheidet ein Ausbruch über die SMA50 und die SMA200 über die nächsten Kursziele.

Börse Aktuell: Anleger beobachten insbesondere MagentaTV, T-Mobile US und den Wettbewerb im US-Telekommunikationsmarkt.

Deutsche Telekom Aktie: Fundamentaldaten im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 27,15 EUR Marktkapitalisierung 129,85 Mrd. EUR Umsatz 2025 119,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 39,34% KGV 2026* 13,39 Dividendenrendite 2026* 4,13% Performance (4 Wochen) -2,82% Bewertung Stark unterbewertet Branche Telekommunikation

*Prognose

Börse Aktuell: Deutsche Telekom baut Sportgeschäft weiter aus

Die Deutsche Telekom setzt ihre Strategie im TV-Geschäft konsequent fort. Der Konzern hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für sämtliche 104 Spiele der Fußball-WM 2030 gesichert. Damit stärkt MagentaTV seine Position als Premiumanbieter für Sportübertragungen. Bereits bei den vergangenen Weltmeisterschaften wurden ausgewählte Begegnungen über Sublizenzen an ARD und ZDF vergeben. Auch für die WM 2030 sowie die kommende Europameisterschaft erscheint ein vergleichbares Modell wahrscheinlich. Mit dieser Strategie diversifiziert die Deutsche Telekom ihre Erlösquellen und stärkt gleichzeitig die Kundenbindung im Streaming-Geschäft.

Aktienrückkauf unterstützt die Deutsche Telekom Aktie

Ein weiterer positiver Faktor für die Deutsche Telekom Aktie ist das laufende Aktienrückkaufprogramm. Das bis Ende 2026 laufende Programm umfasst insgesamt bis zu 2 Mrd. EUR. Nachdem bereits Aktien im Wert von 1,01 Mrd. EUR zurückgekauft wurden, startete Anfang Juli die dritte Tranche. Diese umfasst bis zu 23,5 Mio. Aktien mit einem Volumen von maximal 560 Mio. EUR. Aktienrückkäufe reduzieren die Anzahl ausstehender Aktien und wirken sich langfristig häufig positiv auf den Gewinn je Aktie aus.

US-Markt bleibt wichtiger Wachstumstreiber

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem US-Geschäft rund um T-Mobile US. Der Wettbewerber Comcast plant eine umfassende Neustrukturierung und trennt künftig das Mediengeschäft von den Telekommunikationsaktivitäten. Dadurch könnte sich der Wettbewerb im amerikanischen Mobilfunk- und Breitbandmarkt verschärfen.

Da T-Mobile US den wichtigsten Wachstumsmotor der Deutschen Telekom darstellt und einen erheblichen Beitrag zu Umsatz und Gewinn liefert, beobachten Anleger die Entwicklungen in den USA besonders genau.

Deutsche Telekom Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Deutsche Telekom Aktie weiterhin in einer Erholungsphase. Nach dem Jahrestief bei 23,54 EUR konnte sich der Kurs wieder deutlich stabilisieren und oberhalb der Marke von 25 EUR etablieren. Aktuell nähert sich die Aktie der SMA50 bei 27,25 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Erholung in Richtung der SMA200 bei 28,70 EUR fortgesetzt wird.

Kann anschließend auch die SMA200 überwunden werden, rücken die offenen Kurslücken bei 31,03 EUR und 31,76 EUR in den Fokus. Scheitert die Aktie dagegen erneut an der SMA50, könnte zunächst ein Rücksetzer an die SMA20 bei 25,85 EUR folgen. Fällt auch diese Unterstützung per bestätigtem Tagesschluss, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Einschätzung Tageschart: Neutral

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Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart entscheidet sich das kurzfristige Bild an den gleitenden Durchschnitten. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 bei 27,41 EUR würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Kurspotenzial eröffnen. Sollte die Aktie dagegen unter die SMA50 zurückfallen, müssten Anleger wieder mit einer Ausweitung der Korrektur bis in Richtung Jahrestief rechnen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Prognose für die Deutsche Telekom Aktie

Die technische Ausgangslage bleibt insgesamt konstruktiv. Gelingt der Ausbruch über die SMA50 und anschließend über die SMA200, dürfte sich die Erholung weiter fortsetzen. Unterstützend wirken die solide fundamentale Bewertung, die attraktive Dividendenrendite sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm.

Kurzfristige Risiken ergeben sich vor allem durch den zunehmenden Wettbewerb im US-Markt und mögliche Rückschläge an den wichtigen charttechnischen Widerständen.

Bullisches Szenario: 60%

Bärisches Szenario: 40%

Wichtige Widerstände

27,09 EUR

27,25 EUR (SMA50)

28,70 EUR (SMA200)

29,28 EUR

29,70 EUR

31,03 EUR (Gap)

31,76 EUR (Gap)

34,35 EUR

Wichtige Unterstützungen

26,78 EUR

26,73 EUR

25,94 EUR

25,85 EUR (SMA20)

25,79 EUR

25,21 EUR (Gap)

24,81 EUR

23,95 EUR (Gap)

23,54 EUR

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FAQ

Ist die Deutsche Telekom Aktie aktuell kaufenswert?

Die Aktie weist eine solide fundamentale Bewertung, eine attraktive Dividendenrendite und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm auf. Charttechnisch bleibt ein Ausbruch über die SMA50 und SMA200 entscheidend.

Welche Risiken bestehen für die Deutsche Telekom Aktie?

Größtes Risiko bleibt ein zunehmender Wettbewerb im US-Mobilfunkmarkt sowie ein erneutes Scheitern an wichtigen charttechnischen Widerständen.

Welche Kursmarken sind bei der Deutsche Telekom Aktie wichtig?

Auf der Oberseite stehen 28,70 EUR sowie die Kurslücken bei 31,03 EUR und 31,76 EUR im Fokus. Auf der Unterseite gelten 25,85 EUR und das Jahrestief bei 23,54 EUR als entscheidende Unterstützungen.