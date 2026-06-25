Aktie im Fokus: Henkel VZ Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- Wachstums-Impuls
- Bullisches Chartbild
- Attraktive Bewertung
- Wachstums-Impuls
- Bullisches Chartbild
- Attraktive Bewertung
Henkel VZ Aktie im Aufwind: Konsumgüter-Konzern überzeugt mit starken Quartalszahlen in den Aktien News
Der Düsseldorfer Konsumgüter-Gigant Henkel hat mit seinen jüngsten Geschäftsergebnissen für das erste Quartal ein klares Ausrufezeichen am deutschen Aktienmarkt gesetzt. In den aktuellen Aktien News rückt das Papier verdientermaßen in den Fokus der Anleger, da das Management den zuversichtlichen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 vollumfänglich bestätigt hat. Trotz eines nominalen Umsatzrückgangs auf 4,95 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,24 Milliarden Euro) offenbart der Blick auf die Details eine robuste organische Wachstumsdynamik von 1,7 Prozent. Besonders die Sparte Consumer Brands entwickelte sich in den ersten drei Monaten des Jahres spürbar besser als vom Markt antizipiert. Mit einer soliden Eigenkapitalquote von knapp 62 Prozent und einem attraktiven prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von 14,00 präsentiert sich die Henkel VZ Aktie (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 / Kürzel: HEN3) als fundamental gesundes und leicht unterbewertetes Qualitätsinvestment im DAX.
►Henkel VZ WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432 | Ticker: HEN3.DE
Key Takeaways
-
Wachstums-Impuls: Die Henkel VZ Aktie profitiert von einem starken organischen Umsatzplus von 1,7 % im ersten Quartal.
-
Bullisches Chartbild: Im 4h-Chart verteidigt der Kurs die wichtige SMA20-Linie und untermauert das Long-Szenario.
-
Attraktive Bewertung: Mit einem 2026er-KGV von 14,00 und 3,00 % Dividendenrendite glänzt der Titel in den Aktien News.
Fundamentalanalyse: Consumer Brands kompensieren nominale Währungseffekte
Ein tieferer Einstieg in die Fundamentaldaten zeigt, warum die Henkel VZ Aktie derzeit in den Aktien News so positiv besprochen wird. Der nominale Rückgang des Quartalsumsatzes um rund 8 Prozent im Segment Consumer Brands auf 2,29 Milliarden Euro ist primär auf Bereinigungen und negative Währungseffekte zurückzuführen. Organisch schlägt hier jedoch ein klares Wachstum zu Buche, das die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte. Auch das Segment Adhesive Technologies (Klebstoffe) steuerte mit einem Umsatz von 2,62 Milliarden Euro ein stabiles Fundament bei. Mit einer prognostizierten Dividendenrendite von runden 3,00 % für das laufende Geschäftsjahr und einer extrem krisenresistenten Bilanzstruktur bleibt der Titel ein defensiver Anker für jedes langfristig ausgerichtete Depot.
Technische Analyse: Bullen verteidigen die Schlüsselunterstützungen im 4h-Chart 📊
Aus charttechnischer Sicht hat sich für die Henkel VZ Aktie ein überaus konstruktives Setup etabliert. Auf der Zeitebene des 4h-Charts notiert das Wertpapier in einer stabilen Aufwärtsstruktur deutlich über den gleitenden Durchschnitten. Die kurzfristig maßgebliche SMA20 (aktuell bei 73,34 EUR) konnte bei kleineren Rücksetzern in den vergangenen Handelstagen als verlässlicher Support bestätigt werden.
Solange sich der Kurs über dieser Linie behauptet, schätzen Experten die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Rahmen unseres Setups auf 60 % ein (Bull-Szenario). Das primäre Kursziel auf der Oberseite liegt beim Erreichen des offenen Gaps bei 77,42 EUR. Sollte die SMA20 im Zuge einer allgemeinen Marktschwäche temporär aufgegeben werden, bietet die darunter verlaufende SMA50 (aktuell bei 71,94 EUR) eine weitere solide Auffanglinie. Erst ein nachhaltiger Rutsch unter diese Marke würde das bullische Bild eintrüben und das Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 40 %) aktivieren.
Henkel VZ Aktie 4-Stunden und Tageschart Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Wichtige Chartmarken der Henkel VZ Aktie im Überblick:
• Aktueller Kurs: 73,52 EUR
• Kurzfristiger Support (4h-SMA20): 73,34 EUR
• Mittelfristiger Support (4h-SMA50): 71,94 EUR
• Nächstes charttechnisches Kursziel (GAP): 77,42 EUR
Expertenfazit von Jens Klatt
Die Henkel VZ Aktie untermauert in den heutigen Aktien News eindrucksvoll ihren Status als verlässlicher DAX-Dauerläufer. Die Kombination aus einem starken operativen Quartalsauftakt, dem bestätigten Jahresausblick und der fundamentalen Unterbewertung liefert den Käufern hervorragende Argumente. Da das Papier im 4h-Chart die wichtige Trendlinie der SMA20 bei 73,34 EUR erfolgreich verteidigt, ist der Weg des geringsten Widerstands kurz- bis mittelfristig klar nach oben gerichtet. Trader und Investoren können das aktuelle Kursniveau nutzen, um von der intakten relativen Stärke des Konsumgüterkonzerns zu profitieren, solange das Cluster aus SMA20 und SMA50 auf der Unterseite nicht signifikant unterboten wird.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
CHART des Tages 🔴AUDUSD (25.06.2026)
Micron Aktie explodiert nachbörslich um 15 %: Sensationelle KI-Zahlen pulverisieren Erwartungen – Jetzt Aktien kaufen? 🧠
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
DAX Gewinner am Donnerstag: MTU Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.