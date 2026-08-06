SpaceX Aktie im Sinkflug: Milliarden-Investitionen in KI verunsichern die Anleger

Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hat am Dienstag seinen ersten Geschäftsbericht als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt. Obwohl das Quartal ansonsten über den Erwartungen lag, brachen die SpaceX-Aktien am Mittwoch im vorbörslichen Handel um über 10 % ein. Ein sprunghafter Anstieg der Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) überschattete die Ergebnisse und verunsicherte die Anleger massiv. Für Investoren, die überlegen, ob sie im aktuellen Marktumfeld Aktien kaufen sollten, rückt die SpaceX Aktie damit stark in den Fokus.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur SpaceX Aktie

1. 💸 KI-Investitionen explodieren auf 18,4 Milliarden Dollar

Versechsfachung der Ausgaben: Im zweiten Quartal stiegen die Investitionsausgaben von SpaceX drastisch auf 18,4 Milliarden US-Dollar an. Dies lag über den Erwartungen der Analysten.

Cloud-Ambitionen: Der Großteil der Gelder floss in den KI-Bereich. Obwohl die eigenen KI-Modelle von SpaceX als schwächer als die von OpenAI und Anthropic gelten, baut das Unternehmen mit Nvidia-Chips Kapazitäten auf, um diese als alternativer Cloud-Anbieter zu vermieten.

Effizienzversprechen: Finanzvorstand Bret Johnsen versuchte, die Sorgen zu zerstreuen, und betonte, dass man Kapital effizient einsetze. Laut Johnsen amortisieren sich Investitionen in KI-Rechenleistung in weniger als einem Jahr.

2. 📉 Aktienkurs fällt unter den IPO-Preis & Insider-Verkäufe drohen

Kursrückgang: Die Aktie schloss am Dienstag bei knapp über 125 US-Dollar. Damit liegt der Kurs sowohl unter dem Ausgabepreis beim Börsengang (135 US-Dollar) als auch deutlich unter dem bisherigen Allzeithoch von über 200 US-Dollar.

Ablauf der Sperrfrist: Am Donnerstag steht ein weiteres potenziell marktbewegendes Ereignis an, da die Sperrfristen für Insider ablaufen. Dadurch dürfen Insider erstmals Teile ihrer Aktienbestände verkaufen.

Allgemeine Marktnervosität: Der Kursrutsch spiegelt die allgemeine Nervosität in dieser Berichtssaison wider, da Investoren zunehmend anzweifeln, ob sich die Milliardeninvestitionen der großen Tech-Unternehmen tatsächlich auszahlen.

3. 🎯 Musks Billionen-Ziel trifft auf Marktskepsis

Weniger Verluste: Ungeachtet des Kurssturzes konnte SpaceX seine Verluste im abgelaufenen Quartal verringern.

Ambitionierte Prognosen: Elon Musk kündigte an, dass SpaceX bereits im Jahr 2030 – und damit ein Jahr früher als bisher prognostiziert – einen Jahresumsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen werde.

Offene Fragen: Marktbeobachter wie Steve Westly (Gründer der Westly Group und ehemaliges Tesla-Vorstandsmitglied) weisen jedoch darauf hin, dass Investoren sich weiterhin fragen, wie schnell das Unternehmen wachsen kann und wie hoch die Kosten bis zur Erreichung der Gewinnzone sein werden.

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🔍 Fazit: Jetzt die SpaceX Aktie kaufen?

Die SpaceX Aktie leidet aktuell unter den enormen Investitionskosten für den Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur. Anleger sind besorgt, ob sich diese massiven Ausgaben rechtfertigen lassen, auch wenn das Management schnelle Amortisierungszeiten verspricht. Zudem könnte der anstehende Ablauf der Insider-Sperrfristen am Donnerstag weiteren Druck auf den Kurs ausüben.

Gleichzeitig verringert das Unternehmen seine Verluste und hält an enormen langfristigen Wachstumszielen fest. Für Investoren, die von Elon Musks strategischer Vision überzeugt sind und nach einem Kursrücksetzer unter den ursprünglichen Ausgabepreis Aktien kaufen wollen, könnte die aktuelle Schwächephase der SpaceX Aktie eine genaue Beobachtung wert sein.

SpaceX Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SpaceX Aktie

Warum ist die SpaceX Aktie nach dem ersten Quartalsbericht abgestürzt?

Obwohl das Quartal in vielen Bereichen über den Erwartungen lag, verunsicherte ein drastischer Anstieg der Investitionsausgaben die Anleger. Diese versechsfachten sich im zweiten Quartal auf 18,4 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil der Mittel in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) floss.

Wie rechtfertigt SpaceX die immensen Ausgaben für künstliche Intelligenz?

SpaceX baut Rechenkapazitäten mit Nvidia-Chips auf, um sich als alternativer Cloud-Anbieter zu positionieren und diese zu vermieten. Finanzvorstand Bret Johnsen betonte dabei die hohe Effizienz: Laut seinen Aussagen amortisiert sich die Investition in KI-Rechenleistung in weniger als einem Jahr.

Lohnt es sich, nach dem Kursrutsch jetzt SpaceX Aktien zu kaufen?

Die Aktie schloss zuletzt bei knapp über 125 US-Dollar und rutschte damit unter ihren ursprünglichen Ausgabepreis (IPO) von 135 US-Dollar ab. Während Elon Musk hochambitioniert einen Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar bis 2030 anpeilt, sollten Investoren beachten, dass der Ablauf der Insider-Sperrfristen am Donnerstag für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgen könnte. Für risikofreudige Anleger, die langfristig Aktien kaufen wollen, könnte das aktuelle Niveau der SpaceX Aktie dennoch interessant sein.