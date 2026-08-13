DAX Gewinner Rheinmetall Aktie: Chartanalyse & Ausblick nach Kursplus

Per Xetra-Schlussnotierung notierten gestern (12.08.2026) 21 Aktien im Plus, während 19 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste im deutschen Leitindex führte die Rheinmetall Aktie an, die sich um 2,45 Prozent verteuerte. Auf den weiteren Plätzen der DAX Gewinner folgten Siemens Energy mit einem Plus von 1,94 Prozent und Infineon mit einem Zuwachs von 1,30 Prozent.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagesgewinner im DAX: Die Rheinmetall Aktie führt die Liste der DAX Gewinner mit einem Tagesplus von 2,45 % an und zeigt nach einer Konsolidierungsphase wieder deutliche Erholungssignale.

Die führt die Liste der mit einem Tagesplus von an und zeigt nach einer Konsolidierungsphase wieder deutliche Erholungssignale. Entscheidende Hürden nach oben: Für eine nachhaltige Fortsetzung des Aufwärtstrends muss die Aktie zügig das letzte Zwischenhoch bei 1.230,70 EUR überwinden. Gelingt der Ausbruch, rückt das offene GAP bei 1.324,60 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus.

Für eine nachhaltige Fortsetzung des Aufwärtstrends muss die Aktie zügig das letzte Zwischenhoch bei überwinden. Gelingt der Ausbruch, rückt das offene GAP bei als nächstes Kursziel in den Fokus. Starke Support-Zone nach unten: Rücksetzer werden im Tageschart durch die eng zusammenliegenden Durchschnittslinien SMA20 (1.094,20 EUR) und SMA50 (1.095,41 EUR) sowie im 4h-Chart durch die SMA200 (1.123,07 EUR) gut abgesichert.

DAX 40 Gewinner: Rheinmetall Aktie (RHM) mit stärkstem Tagesgewinn

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat per Xetra-Schluss 2,45 Prozent gewonnen und war damit das Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn im DAX 40. Nach den letzten Bewegungen stellt sich für Anleger die Frage, wie der Titel technisch aufgestellt ist und welche Marken jetzt entscheidend werden.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Tageschart lässt sich die Historie der Bewegung gut herauslesen: Im November 2025 ist die Rheinmetall Aktie zunächst unter alle drei maßgeblichen Durchschnittslinien gefallen. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich das Papier zwar wieder erholen und zurücklaufen, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 wurde im Rahmen dieser Erholungsbewegung jedoch nicht mehr erreicht. Die Aktie drehte bereits vorzeitig wieder nach Süden ab.

Diese Schwächephase konnte sich zunächst an der SMA200 (aktuell bei 1.444,32 EUR) bzw. darunter an der SMA50 (aktuell bei 1.095,41 EUR) stabilisieren. Nachdem die SMA50 jedoch aufgegeben wurde, konnte die Aktie zwar noch einmal eine Entlastungsbewegung abbilden, diese Bewegung verkümmerte allerdings im Bereich der SMA50 / SMA200. Von hier aus setzte das Wertpapier weiter zurück.

Im Tageschart ist deutlich erkennbar, dass die Erholungen zuletzt immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 1.094,20 EUR) ausgelaufen sind. Das Wertpapier ist schließlich im Rahmen eines GAP down deutlich unter die psychologisch wichtige 1.000-EUR-Marke gefallen.

In der Folge konnte sich der Kurs zunächst wieder etwas erholen und ist an die SMA20 zurückgelaufen, hat das offene GAP im Zuge dieser Bewegung aber vorerst nicht schließen können. Erst nach einem erneuten Rücksetzer gelang der Befreiungsschlag: Der Move sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 glückte. Das offene GAP konnte geschlossen werden und die Rheinmetall Aktie hat sich über den beiden Durchschnittslinien etabliert.

Szenarien für den weiteren Verlauf im Tageschart

Bullisches Szenario: Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so geht es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts. Wichtig ist es hierbei, dass das Papier rasch über das letzte Hoch bei 1.230,70 EUR läuft und sich darüber etabliert. Gelingt dieser Ausbruch, könnte die Aktie das nächste offene GAP bei 1.324,60 EUR ansteuern und schließen.

Bärisches Szenario: Geht es heute mit einer roten Tageskerze abwärts, hätte das Wertpapier die Chance, sich im Bereich der SMA50 / SMA20 zu stabilisieren. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, wodurch die Aktie in diesem Bereich vergleichsweise gut unterstützt ist. Das Tageschart würde sich erst dann wieder eintrüben, wenn sich das Papier erneut unter diesen beiden Durchschnittslinien festsetzen sollte.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: neutral

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Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist sehr gut erkennbar, dass die Entlastungsbewegungen der letzten Handelswochen immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 1.166,00 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 1.117,21 EUR) verkümmert sind. Seit Mitte Juli zeigt sich jedoch, dass die Rheinmetall Aktie etwas mehr Substanz bekommen hat und die Aufwärtsbewegungen kontinuierlicher verlaufen sind. Im Zuge dieser Entwicklung ging es problemlos über die SMA20 als auch über die SMA50.

Die Aktie konnte sich – nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten – schließlich auch über die SMA200 (aktuell bei 1.123,07 EUR) schieben, hat es bisher allerdings noch nicht vermocht, sich auch nachhaltig von dieser Durchschnittslinie nach oben zu lösen. Positiv zu werten ist, dass die SMA20 die SMA200 von unten durchquert hat, auch wenn sie in den letzten Tagen für das Papier noch etwas hinderlich war, um sich weiter zu erholen. Der Move über die SMA20 ist gestern im Handel zwar gelungen, die Aktie hat es aber noch nicht geschafft, sich von dieser Linie dynamisch nach Norden abzusetzen.

Szenarien im 4h-Chart

Chancen auf der Oberseite: Sollte sich der Ausbruch heute im Handel bestätigen und neue Käufer in den Markt kommen, könnte sich frischer Kaufdruck einstellen. Dieser hätte das Potenzial, das Papier an und über das letzte Hoch zu bringen. Kann sich das Wertpapier über dem letzten Hoch festsetzen, könnte die Bewegung weiter aufwärts zum GAP Close führen.

Mögliche Rücksetzer: Stellt sich erneute Schwäche ein, könnte diese das Papier bis an die SMA200 drücken. Diese Durchschnittslinie war zuletzt ein verlässlicher Support. Knapp darunter verläuft aktuell die SMA50, die eine weitere Unterstützung bietet. Wesentlich unter diese beiden Linien sollte es kurzfristig nicht mehr gehen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral / bullisch Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

In der folgenden Übersicht sind die entscheidenden Chartmarken für die Rheinmetall Aktie zusammengefasst:

Widerstände (Resistances)

1.474,73 EUR (Übergeordneter Widerstand)

(Übergeordneter Widerstand) 1.444,32 EUR (SMA200 Daily)

(SMA200 Daily) 1.324,60 EUR (Offenes GAP)

(Offenes GAP) 1.230,70 EUR (Letztes Zwischenhoch)

Unterstützungen (Supports)

1.166,00 EUR (SMA20 4h)

(SMA20 4h) 1.163,03 EUR (Horizontale Unterstützung)

(Horizontale Unterstützung) 1.156,56 EUR (Zwischenunterstützung)

(Zwischenunterstützung) 1.123,07 EUR (SMA200 4h)

(SMA200 4h) 1.117,21 EUR (SMA50 4h)

(SMA50 4h) 1.095,41 EUR (SMA50 Daily)

(SMA50 Daily) 1.094,20 EUR (SMA20 Daily)

(SMA20 Daily) 1.083,39 EUR (Unterstützungsmarke)

(Unterstützungsmarke) 936,10 EUR (Tieferer Support)

(Tieferer Support) 881,00 EUR (Offenes GAP)

(Offenes GAP) 830,90 EUR (Offenes GAP)

DER DEUTSCHE INDEX