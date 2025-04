AKTIE IM FOKUS: Symrise

WKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999 / Kürzel: SY1

Short Cut:

Der Umsatz kommt 2024 trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erneut gesteigert werden. Auch beim operativen Ergebnis hat Symrise erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 1 Mrd. EUR ausgewiesen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 95,44 EUR Marktkapitalisierung 13,34 Mrd. EUR Umsatz 2024 5,02 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 47,52 % KGV 2025* 24,21 4 Wochen Performance + 11,41 % Bewertung Fairer Preis Div. Rendite 2025* 1,37 % Branche Spezialchemie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Unternehmen, das ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

2024 konnte Symrise den Umsatz auf 4.999 Mrd. EUR erhöhen, das organische Wachstum hat 8,7 Prozent betragen. Seit dem Börsengang 2006 konnte Symrise Jahr für Jahr wachsen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnte ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 1 Mrd. EUR erwirtschaftet werden. Die EBITDA-Marge konnte von 19,1 Prozent auf 20,7 Prozent gesteigert werden, der Konzerngewinn belief sich auf 478 Mio. Euro. 2023 belief sich der Konzerngewinn noch auf 340 Mio. EUR. Mit der Ergebnisverbesserung einher geht eine deutliche Steigerung des Ergebnisses pro Aktie, das 3,42 EUR beträgt und damit fast ein EUR über dem Wert des Vorjahres liegt. Die Dividende wurde von 1,10 EUR auf 1,20 EUR angehoben.

Für das laufende Jahr wird eine EBITDA-Marge von 21 Prozent erwartet, mittelfristige wird eine Marge im Korridor von 21 Prozent bis 23 Prozent erwartet. Der Konzern beliefert über 6.000 Kunden in mehr als 150 Ländern.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich bis Anfang Oktober 2024 sukzessive aufwärtsschieben und hatte bis dahin einen guten Lauf. Nachdem das Jahreshoch (124,95 EUR) formatiert war, bröckelten die Notierungen sukzessive ab. Es ging übergeordnet bis Ende März nur abwärts. Das Papier konnte sich zwar immer wieder einmal erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Es ging im Handelsverlauf unter die 90 EUR. Damit hat die Aktie in nur sechs Monaten über 25 Prozent an Wert verloren. Im Chart ist erkennbar, dass die Erholungsversuche den letzten Handelswochen jeweils wieder abverkauft worden sind. Ende März stellte sich über einige Handelstage hinweg größeres Kaufinteresse ein, aber auch diese Bewegung wurde wieder abverkauft. In der letzten Handelswoche ging es erneut aufwärts.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie ab Ende Januar immer wieder an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 95,42 EUR) gescheitert ist. Das Papier konnte sich jeweils über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 93,66 EUR) schieben, an der 50-Tage-Linie war übergeordnet Schluss und das Papier schaltete wieder in den Rückwärtsgang. Die folgenden Rücksetzer gingen jeweils immer unter die 20-Tage-Linie.

Das Papier muss in den kommenden Handelstagen unbedingt versuchen, sich nicht nur über die 50-Tage-Linie zu schieben, sondern auch darüber zu etablieren. Als überzeugend wäre die Bewegung zu interpretieren sein, wenn das Wertpapier sich direkt von der 50-Tage-Linie lösen und weiter aufwärtslaufen kann. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht das Potential, dass sich die Aktie weiter in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 106,64 EUR) schieben kann. Im Tageschart kann die Relevanz dieser Linie sehr gut herausgelesen werden. Als bullisch würde das Tageschart zu interpretieren sein, wenn sich die Aktie verbindlich über der 200-Tage-Linie etabliert hat. Sollte dieser Move in den kommenden Handelsmonaten abgebildet werden, so hätte das Wertpapier wieder die Chance in Richtung des Jahreshoch 2024 zu laufen. Es gilt aber in den kommenden Handelswochen abzuwarten, ob es die Aktie überhaupt über die 50-Tage-Linie schafft.

Solange sich die Rücksetzer im Bereich der 20-Tage-Linie stabilisieren und erholen können besteht immer wieder die Chance, dass weitere Erholungsbewegungen einstellen können. Bärisch wären Bewegungen zu interpretieren, die wieder an das Jahrestief (88,52 EUR) gehen würden. Wird diese Marke angelaufen und kann die Aktie hier keinen Doppelboden formatieren, so würde sich das Chartbild eintrüben, wenn ein Tagesschluss unter dieser Marke formatiert wird, der am Folgetag bestätigt wird. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass es weiter in Richtung Süden gehen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 70,90 EUR bzw. die 60,52 EUR sein.

Quelle: Chart aus XStation5 #SY1 D Chart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich verbindlich über der 50-Tage-Linie etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Kann im Bereich des Jahrestiefs kein Doppelboden formatiert werden, so könnte es im weiteren Handelsverlauf an und unter die 80 EUR-Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Wertpapier ist im Zuge der Schwäche unter die SMA20 (aktuell bei 94,44 EUR) / SMA50 (aktuell bei 93,93 EUR) gefallen und hat sich übergeordnet im Dunstkreis dieser beiden Linien weitergeschoben. Im Februar hat es das Wertpapier geschafft, bis an die SMA200 (aktuell bei 96,26 EUR) zu laufen, wurde hier aber abgewiesen und hat wieder an die beiden Durchschnittslinien zurückgesetzt. Die Aktie ist nachfolgend unter die SMA20 gerutscht, konnte sich Ende März wieder über diese beiden Durchschnittslinien laufen und sich bis an und über die SMA200 schieben. Genauso schnell wie es über die SMA200 ging, genauso schnell ging es wieder in Richtung Süden. Nach einem erneuten Rücksetzer in der letzten Handelswoche ging es erneut an die SMA200. An dieser Durchschnittslinie hat sich die Aktie bisher abgearbeitet.

Das Papier muss es schaffen, sich über die SMA200 zu schieben und festzusetzen. Gelingt diese Bewegung, so würde es die bullische Interpretation des Charts stützen, wenn es direkt weiter aufwärts geht. Je zügiger die Bewegung abgebildet wird, desto belastbarer kann diese interpretiert werden. Sollten diese Kursmuster abgebildet werden können, so könnte es weiter aufwärts an die 106,90 EUR bzw. übergeordnet an das Jahreshoch 2024 gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnte die Aktie erneut zurücksetzen. Es gilt aber zu konstatieren, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer steigt, desto öfter die Bewegung über die SMA200 nicht gelingt. Sollte es unter das Jahrestief gehen, so könnte die Aktie die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Quelle: Chart aus XStation5 #SY1 4h Chart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Erst wenn sich das Wertpapier verbindlich über der SMA200 etabliert hat, könnte es wieder in Richtung der 106 EUR gehen. Der Fokus wäre auf die Unterseite zu richten, sollte das Jahrestief unterschritten werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände 95,88 96,26 101,05 104,90 106,74 106,90 117,00 (GAP) 124,95 131,80 132,60

Unterstützungen 95,42 95,08 94,44 93,93 93,66 93,47 87,36 70,960 63,84 60,52

Quellen: xStation5 von XTB

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: