Aktien von Arzneimittelherstellern verzeichnen trotz Trumps neuer Durchführungsverordnung Kursgewinne 💉

US-Pr√§sident Donald Trump hat heute eine Verordnung unterzeichnet, die darauf abzielt, die Arzneimittelpreise zu senken, indem sie an die Preise anderer L√§nder angeglichen werden. Trump hatte zuvor seine Absicht angek√ľndigt, sich mit der Situation auf dem Pharmamarkt in den USA zu befassen. Die Reaktion der Aktienkurse der Arzneimittelhersteller deutet jedoch darauf hin, dass die vorgeschlagene L√∂sung besser ist als vom Markt erwartet. Kernelement der neuen Verordnung ist die Einf√ľhrung einer Arzneimittelpreisgestaltung nach dem Prinzip der ‚ÄěMeistbeg√ľnstigungsklausel‚Äú (MFN). Ein Vergleich der Arzneimittelpreise in den USA mit denen in anderen Industriel√§ndern zeigt erhebliche Unterschiede, die mit der neuen Regelung beseitigt werden sollen. Gem√§√ü der Verordnung wird der Gesundheitsminister innerhalb der n√§chsten 30 Tage Kontakt zu den Arzneimittelherstellern aufnehmen und Preisvorgaben im Einklang mit der MFN-Politik vorlegen. Trump hatte bereits in seiner vorherigen Amtszeit versucht, eine √§hnliche L√∂sung umzusetzen, sodass die MFN-Politik nicht v√∂llig neu ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wenn die Unternehmen innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung der Verordnung keine ‚Äěsignifikanten Fortschritte‚Äú in Richtung dieser Ziele erzielen, werden weitere Ma√ünahmen zur Preissenkung ergriffen. Die Verordnung enth√§lt jedoch keine Angaben dazu, welche Medikamente davon betroffen sein werden, und ihr Ton ist weniger aggressiv als von den Anlegern erwartet. Infolgedessen verzeichnen Aktien wie Eli Lilly (+3,7 %), Bristol Myers Squibb (+4 %) und Pfizer (+3,4 %) w√§hrend der heutigen Sitzung Kursgewinne. Es ist jedoch anzumerken, dass die Frage der Arzneimittelpreisgestaltung vorerst ungewiss bleibt und Anleger angesichts der bisherigen Ma√ünahmen von Trump weiterhin mit einigen Wendungen in dieser Angelegenheit rechnen m√ľssen. Eli Lilly Aktie Chart Daily¬† ¬† Eli Lilly durchbricht heute einen deutlichen Abw√§rtstrend, angef√ľhrt von den Bedenken der Anleger hinsichtlich der von Trump angek√ľndigten √Ąnderungen der Arzneimittelpreise in den USA. Eine Erholung von der Unterst√ľtzungszone um 761 USD k√∂nnte auf eine m√∂gliche Erholung der Aktien hindeuten, die in der vergangenen Woche erhebliche Verluste verzeichneten.¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

