Alibaba Aktie im Fokus: Gewinne brechen ein, doch KI und Cloud wachsen stark. Lohnt es sich jetzt, Alibaba Aktien zu kaufen?

Die Alibaba Aktie sorgt aktuell für gemischte Reaktionen am Markt. Während der chinesische Technologiekonzern weiterhin stark in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz investiert, zeigen die jüngsten Quartalszahlen deutliche Schwächen beim Gewinn.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Alibaba Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken?

Die Antwort liegt in der Kombination aus kurzfristigen Herausforderungen und langfristigem Wachstumspotenzial.

► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA.US

geschrieben von Jens Klatt

⚡ Key Takeaways

📉 Gewinneinbruch: Der Nettogewinn sank um 66 % im Jahresvergleich .

🤖 KI als Wachstumstreiber: Cloud- und KI-Umsätze wachsen stark (+36 % im Cloud-Segment).

💰 Hohe Investitionen: Milliarden fließen in KI, Technologie und Nutzererlebnis.

📊 Alibaba Aktie: Schwache Zahlen belasten den Kurs

Die aktuellen Geschäftszahlen der Alibaba Aktie zeigen ein gemischtes Bild:

💰 Umsatz: 284,8 Mrd. Yuan (unter Erwartungen)

📉 Nettogewinn: 15,6 Mrd. Yuan (Vorjahr: 46,4 Mrd. Yuan)

Der deutliche Gewinnrückgang ist vor allem auf steigende Investitionen und sinkende operative Ergebnisse zurückzuführen.

In der Folge reagierte die Börse negativ – die Aktie verlor im vorbörslichen Handel rund 4 %.

🤖 KI und Cloud: Wachstumstreiber der Alibaba Aktie

Trotz der schwachen Gewinnentwicklung setzt Alibaba stark auf Zukunftstechnologien.

Besonders hervorzuheben:

☁️ Cloud-Umsatz wächst um 36 %

🤖 KI-Produkte zeigen dreistelliges Wachstum

🚀 Fokus auf neue Geschäftsmodelle wie „Agentic Commerce“

Alibaba positioniert sich damit zunehmend als KI- und Cloud-Unternehmen, statt nur als E-Commerce-Plattform.

💸 Warum investiert Alibaba so stark?

Die hohen Investitionen sind ein zentraler Grund für den aktuellen Gewinnrückgang.

👉 Investitionsbereiche:

künstliche Intelligenz

Cloud-Infrastruktur

Benutzererlebnis

Quick-Commerce

Das Ziel: langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im globalen KI-Markt.

📉 Alibaba Aktie: Risiko oder Chance?

Die Bewertung der Alibaba Aktie hängt stark vom Anlagehorizont ab.

👉 Kurzfristig:

schwache Gewinne

verfehlte Erwartungen

Kursdruck

👉 Langfristig:

stark wachsender KI- und Cloud-Bereich

strategischer Umbau des Geschäftsmodells

großes Marktpotenzial in China und global

Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, ergibt sich somit ein klassisches Spannungsfeld zwischen Risiko und Chance.

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🧾 Fazit: Alibaba Aktie mit Turnaround-Potenzial

Die Alibaba Aktie befindet sich aktuell in einer Transformationsphase.

Während kurzfristig sinkende Gewinne und hohe Investitionen den Kurs belasten, könnten die strategischen Maßnahmen im Bereich KI und Cloud langfristig neue Wachstumschancen eröffnen.

Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, bleibt Alibaba ein spannender, aber risikobehafteter Turnaround-Kandidat mit langfristigem Potenzial.

Alibaba Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Alibaba Aktie

📉 Warum fällt die Alibaba Aktie aktuell?

Die Alibaba Aktie ist zuletzt gefallen, da das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns von rund 66 % gemeldet hat und die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlte. Zudem belasten hohe Investitionen in KI, Cloud und neue Geschäftsbereiche kurzfristig die Profitabilität.

🤖 Welche Rolle spielt KI für die Alibaba Aktie?

Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Wachstumstreiber für die Alibaba Aktie. Besonders das Cloud-Geschäft wächst stark, mit einem Umsatzplus von rund 36 %, während KI-Produkte sogar dreistellige Wachstumsraten zeigen.

💰 Ist die Alibaba Aktie aktuell günstig bewertet?

Die Bewertung der Alibaba Aktie hängt stark von der zukünftigen Entwicklung ab. Kurzfristig drücken schwache Gewinne auf den Kurs, langfristig könnte das Wachstum im KI- und Cloud-Bereich die Bewertung wieder attraktiver machen.

📊 Warum investiert Alibaba so stark?

Alibaba investiert massiv in Technologien wie KI, Cloud-Infrastruktur und neue Geschäftsmodelle, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Investitionen führen kurzfristig zu niedrigeren Gewinnen, sollen aber zukünftiges Wachstum sichern.

🚀 Hat die Alibaba Aktie langfristiges Potenzial?

Langfristig hat die Alibaba Aktie Potenzial, da das Unternehmen sich von einem reinen E-Commerce-Anbieter zu einem Technologie- und KI-Konzern entwickelt. Besonders die Cloud- und KI-Sparte könnte künftig ein wichtiger Wachstumstreiber sein.