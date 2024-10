Allianz: Rekordgewinne im ersten Halbjahr 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.10.2024

AKTIE IM FOKUS: Allianz

WKN: 840840 | ISIN:  DE0008408405 | Ticker: ALV

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat sich seit Anfang August deutlich erholen können. Die Aufwärtsbewegungen sind substanzhaltig - das Papier hat aktuell die Chance zu weitere Hochs zu laufen. Der Allianz Konzern erreichte im ersten Halbjahr 2024 ein Rekordgewinn; die Entwicklung wird durch starke Fundamentaldaten getragen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    298,70 EUR

Marktkapitalisierung     116,61 Mrd. EUR

Umsatz 2023    124,64 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    6,5 %

KGV 2024*    11,76 %

4 Wochen Performance    + 1,37 %

Bewertung    stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*    5,16 %

Branche    Versicherungen

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im 2. Quartal das gesamte Gesch√§ftsvolumen um 7,6 Prozent auf 42,6 Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis erreichte 3,9 Mrd. EUR, das von allen Gesch√§ftsbereichen gespeist wurde. Im ersten Halbjahr hat der Konzern das Gesch√§ftsvolumen auf 91 Mrd. EUR erh√∂hen k√∂nnen, das operative Ergebnis im ersten Halbjahr belief sich auf 7,9 Mrd. EUR. Der Ausblick f√ľr das Ergebnis 2024 wurde best√§tigt und mit 14,8 Mrd. EUR in Aussicht gestellt. (+/- 1 Mrd. EUR)

Im Segment Schadens- und Unfallversicherung konnte der Umsatz im 2. Quartal auf 19,3 Mrd. EUR gesteigert werden, was einem Anstieg von 9,4 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis lag bei 1,9 Mrd. EUR. Im 1. Halbjahr trug dieser Bereich 44,8 Mrd. EUR zum gesamten Gesch√§ftsvolumen bei. Der Bereich Lebens- und Krankenversicherung stieg auf 18,8 Mrd. EUR, das operative Ergebnis betrug 1,4 Mrd. EUR. Das Asset Management profitierte von starken Nettomittelzufl√ľssen. Die operativen Ertr√§ge im 2. Quartal 2024 stiegen auf 2,0 Mrd. EUR. Das f√ľr Dritte verwaltete Verm√∂gen erh√∂hte sich per Stichtag 30.06.2024 auf 1,803 Billionen EUR, was einen Anstieg von 19 Mrd. EUR gegen√ľber dem Ende des ersten Quartals bedeutet. Das gesamte verwaltete Verm√∂gen belief sich auf 2.309 Mrd. EUR.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich von Jahresbeginn bis Anfang April erholen. Das Hoch wurde aber abverkauft, das Wertpapier begab sich in eine Seitw√§rtsbox, die Anfang August nach S√ľden aufgel√∂st wurde. Das Jahrestief (240,70 EUR) wurde aber direkt zur√ľckgekauft. Es ging ab August sukzessive in kleineren Impulsen aufw√§rts. Die Bewegung ist erst Ende September ausgelaufen. Nach einem kleinen R√ľcksetzer konnte sich die Aktie rasch stabilisieren und in dieser Handelswoche ein neues Jahreshoch (299,00 EUR) formatieren.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie ab Mitte April im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 293,84 EUR) bzw. der 50-Tage-Linie (aktuell bei 281,91 EUR) seitw√§rts bewegt hat. Die 20-Tage-Linie war im Rahmen von R√ľcksetzern bis Ende Juli ein guter Support gewesen. Ging es einmal unter diese Durchschnittslinie, so hat das Wertpapier immer den Kontakt gehalten. Der Support hat im Rahmen der Schw√§che Ende Juli aber nicht mehr gehalten. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 264,48 EUR) zur√ľckgesetzt hat, dieser R√ľcksetzer aber direkt wieder zur√ľckgekauft wurde. Es ging im Nachgang dessen problemlos wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien. Ende September war die 20-Tage-Linie erneut eine gute Unterst√ľtzung im Rahmen des R√ľcksetzers.

Das Chartbild ist √ľbergeordnet bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie schafft, sich √ľber der 20-Tage-Linie zu halten, solange k√∂nnte es zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 325/28 EUR bzw. √ľbergeordnet die 350 EUR sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnte die 20-Tage-Linie erneut eine gute Unterst√ľtzung bieten. Im Rahmen der letzten R√ľcksetzer Anfang Oktober hat dieser Support gut gehalten. Ein Unterschreiten dieser Durchschnittslinie w√§re erst dann kritisch zu interpretieren, wenn der Kontakt zu dieser Linie verloren geht. Denkbar w√§re es, dass sich die Schw√§che in Richtung der 50-Tage-Linie ausdehnen k√∂nnte. Sollte diese Linie in den n√§chsten Handelswochen angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen sp√§testens hier erholen, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrechtzuerhalten. Etabliert sich das Papier aber per Tagesschluss unter der¬†50-Tage-Linie, so w√ľrde sich das Tageschart verbindlich eintr√ľben.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie notiert, solange sind neue Hochs denkbar. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier unter der 50-Tage-Linie festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Aufw√§rtsbewegung seit Anfang August noch besser nachzuvollziehen. Es ging zun√§chst zur√ľck √ľber alle drei Durchschnittslinien. Die R√ľcksetzer, die sich bis Ende September eingestellt haben, konnten sich jeweils im Bereich der¬†SMA20 (aktuell bei 294,08 EUR) stabilisieren und erholen. Anfang Oktober wurde die SMA20 als Support aufgegeben, das Wertpapier schaffte es aber sich im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 293,93 EUR) zu stabilisieren und in den letzten Handelstagen wieder aufw√§rtszulaufen.

Das 4h Chart hat sich mit der Bewegung wieder aufgehellt und kann als bullisch interpretiert werden. Solange sich die Aktie √ľber dieser Durchschnittslinie halten kann, solange kann die Einsch√§tzung aufrechterhalten werden, dass sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen k√∂nnten, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer haben aktuell die Chance sich im Bereich der SMA50 / SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie w√§re hier vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Selbst ein Unterschreiten w√§re nicht als kritisch zu interpretieren, solange sich der Anteilsschein im Dunstkreis dieser beiden Linien festsetzen kann. Geht der Kontakt aber verloren, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich weitere Schw√§che einstellen k√∂nnte, die √ľbergeordnet das Potential haben k√∂nnte bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 275,54 EUR) zu laufen. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange sich das Wertpapier √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es aufw√§rts gehen. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA50 festsetzt und auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

301,50

328,00

335,00

350,00

Unterst√ľtzungen

296,12

294,05

293,93

293,84

293,83

292,46

281,91

275,54

264,48

258,70 (GAP)

246,10 (GAP)

240,70

217,20

Quelle: xStation5 von XTB

 

