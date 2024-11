Während sich die Wall Street am Donnerstag mit aufkeimender Risikoaversion etwas schwer tat und auch Apple trotz solider Zahlen nachbörslich etwas absackte, visiert die Aktie von Amazon (Ticker: AMZN) in den Wochenschluss tatsächlich seine Allzeithochs an, die vorgelegten Quartalszahlen waren stark. Amazon mit starken Quartalszahlen – Aktie vor Bruch auf neue Allzeithochs? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Amazon Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Amazon ISIN: US0231351067 | WKN: 906866 | Ticker: AMZN Amazon überzeugte auf breiter Front, wies einen Gewinn von $1.43 pro Aktie gegenüber erwarteter $1.14 aus und einen Umsatz von 158.88 Milliarden USD gegenüber erwarteter 157.2 Milliarden USD. Interessanterweise lag der Umsatz für „Profitabilitäts-Booster“ AWS, also das Cloud-Geschäft knapp unter den Konsensschätzungen, wächst aber schneller als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg im Quartal um 19 %, ein deutlich stärkeres Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, als das Geschäft hier um 12 % wuchs. Zur Erinnerung: der wirtschaftlich triste Ausblick im Vorjahr sorgte dafür, dass viele Unternehmen ihre Ausgaben zurückfuhren, Amazon von diesen Budget-Kürzungen seiner Kunden entsprechend betroffen war. Aber klar ist auch: nach den Zahlen von Google und Microsoft in den Vortagen zeigt sich erneut, dass AWS immer noch langsamer wächst, der Umsatz von Azure und anderen Cloud-Diensten bei Microsoft lag bei 33 %, der Umsatz von Googles Cloud-Dienst Google stieg um fast 35 %. Die Investitionsausgaben von Amazon stiegen im Jahresvergleich um 81 % von 12,48 Milliarden US-Dollar auf 22,62 Milliarden US-Dollar, auch Amazon investiert weiter verstärkt in Rechenzentren und Geräte wie Nvidia-Grafikprozessoren, um seine Produkte im Bereich KI voranzutreiben, hat ja bekanntlich mehrere KI-Produkte in seinen Cloud- und E-Commerce-Geschäften auf den Markt gebracht und wird voraussichtlich auch eine neue Version seines Sprachassistenten Alexa ankündigen, der auf generativer KI basiert. Amazon-CEO Andy Jassy sagte, dass Amazon plane, im Jahr 2024 etwa 75 Milliarden US-Dollar für Investitionen auszugeben, und dass er vermutet, dass das Unternehmen im Jahr 2025 noch mehr ausgeben wird, konkret: „Der Anstieg ist wirklich auf die generative KI zurückzuführen“, führte weiter aus: „Es handelt sich um eine wirklich ungewöhnlich große, vielleicht einmalige Gelegenheit“. Auch der Bereich Werbung ist eine Erwähnung wert, der Umsatz der Einheit stieg um 19 % im Vergleich zum Vorjahr auf 14,3 Milliarden US-Dollar im Quartal, übertraf damit das Wachstum im Kerngeschäft von Amazon. Ausgehend hiervon lässt sich festhalten, dass Amazon unter den Online-Werbefirmen das stärkste Wachstum erreicht, obwohl sein Anzeigengeschäft immer noch einen Bruchteil der Größe der Giganten Meta und Google ausmacht. Für das laufende Quartal erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 181.5 und 188.5 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Wachstum von 7 bis 11 %, etwas unter der Erwartung der Wall Street, die mit durchschnittlich 186.2 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Beim Blick auf die Aktie stehen wir, wie bereits eingangs geschrieben, vor einem Ausbruch auf neue Allzeithochs, welches derzeit bei $201.20 liegt. Vorbörslich notiert die Aktie fast 6% zum gestrigen Schlusskurs und somit knapp unterhalb der $200-Marke, zur Eröffnung ist realistisch mit einer Attacke aufs Allzeithoch zu rechnen, abzuwarten ist allerdings, ob es zu einem Halten oberhalb kommt, was höhere Kursziele, zunächst um $205 , dann um $210 aktivieren würde. Amazon Aktie Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

