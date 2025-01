Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD.US) werden bereits fast 50 % unter ihren Höchstständen von 2023 gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Woche fast 10 % und in den letzten sechs Monaten 38 % verloren haben. Der Halbleitersektor ist als einer der größten Nutznießer der KI-Infrastruktur immer noch auf dem „Radar“ der Wall Street. ► AMD ISIN: US0079031078 | WKN: 863186 | Ticker: AMD.US AMD ist einer der größten „Verlierer“ in dieser Phase des Zyklus. Bisher haben die Aktien von Unternehmen, die KI-Infrastrukturen ermöglichen, darunter Nvidia und Broadcom, im Jahr 2024 um 100 % zugelegt. In der Zwischenzeit sind Aktien, die weniger mit künstlicher Intelligenz und mehr mit traditionellen PCs und Servern zu tun haben, gefallen. Dazu gehören AMD und Intel (INTC.US). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wall Street vorsichtig gegenüber AMD KeyBanc behielt die AMD-Aktien trotz enttäuschender KI-Prognosen für 2025 auf „Übergewichten“. Analysten senkten ihr Kursziel von zuvor 220 auf 150 US-Dollar, da sie befürchteten, dass die erhöhte Produktion der neuesten Chips von NVIDIA den Zugang von AMD zu Skalierungsmöglichkeiten einschränken könnte.

Zu den weiteren Bedenken von AMD gehört die schwächere Nachfrage nach dem AMD MI325, der gegenüber seinem Vorgänger, dem MI300, nur marginale Leistungssteigerungen aufwies. Prognosen für die MI3XX-Serie, insbesondere für die China-spezifische MI308 SKU, deuten auf ein begrenztes Wachstumspotenzial des Marktanteils hin.

Die Umsatzschätzungen von AMD für Rechenzentrums-GPUs im Jahr 2025 wurden auf 10 Milliarden US-Dollar gesenkt. Das Unternehmen führte dies auf einen erwarteten höheren Umsatzanteil chinesischer SKUs mit einem niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) zurück.

KeyBanc betrachtet die aktuellen Probleme als eher kurzfristig und prognostiziert, dass AMD mit der Veröffentlichung von MI355 in der zweiten Jahreshälfte seinen Wettbewerbsvorteil zurückgewinnen wird, was 2026 zu einem deutlicheren Wachstum führen dürfte

Goldman Sachs stufte die AMD-Aktien herab und listete die Konkurrenten des Unternehmens unter den Empfehlungen der Bank für 2025 auf; sie riet ihren Kunden, sowohl in zyklische als auch in führende KI-Aktien im Chip-Sektor (darunter NXP Semiconductor, Teradyne und Broadcom) zu investieren. Das aktuelle Kursziel für AMD bei GS liegt bei 129 US-Dollar, gegenüber 175 US-Dollar zuvor

Analysten nannten konservativere Prognosen für PCs und herkömmliche Server und ein bescheidenes Wachstum im Geschäft mit Grafikprozessoren (GPUs) für Rechenzentren des Unternehmens, da die Konkurrenz durch die Mitbewerber sehr stark ist. Goldman Sachs senkte die Umsatzschätzungen des Chipherstellers für 2025/26 um einen zweistelligen Betrag. Partnerschaft mit Dell und Aussicht auf einen größeren Marktanteil? Advanced Micro Devices (AMD) kündigte am Montag eine erweiterte Reihe von PC-Prozessoren mit künstlicher Intelligenz für Verbraucher und gewerbliche Nutzer an. Das Unternehmen stellte auf der CES 2025 seine neuesten Ryzen-Prozessoren für PCs mit Unterstützung für künstliche Intelligenz vor und hat in diesem Zusammenhang eine Partnerschaft mit Dell geschlossen. Dazu gehören die AMD Ryzen AI Max, Ryzen AI 300-Serie und Ryzen 200-Serie sowie „Pro“-Versionen für Unternehmen. Computer mit AMD-Prozessoren sind auch von Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo und anderen erhältlich. Systeme mit Prozessoren der Serien Ryzen AI Max und Ryzen AI Max Pro werden voraussichtlich im ersten Quartal verfügbar sein.

Die Prozessoren der Serie Ryzen AI 300 von AMD sind für die Unterstützung künstlicher Intelligenz in Notebooks der Mittelklasse ausgelegt. Sie werden voraussichtlich ebenfalls im ersten Quartal verfügbar sein.

Die Prozessoren der Serie AMD Ryzen 200 schließlich sind für preisgünstigere PCs gedacht und werden im zweiten Quartal verfügbar sein.

Rosenblatt Securities hat die AMD-Aktie als eine seiner acht „besten Ideen“ für das erste Halbjahr 2025 aufgeführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass AMD im Jahr 2025 einen größeren Marktanteil bei Prozessoren von Intel (INTC) und Grafikprozessoren von Nvidia (NVDA) erobern wird. AMD wird im weiteren Verlauf des Jahres auch von einer breiteren Wiederbelebung des Halbleitermarktes bei anderen Chips als künstlicher Intelligenz profitieren. Die Analysten von Bernstein haben ihr Kursziel für AMD bei 150 US-Dollar beibehalten. Quelle: AMD AMD-Finanzergebnisse (GAAP) für das 3. Quartal 2024 Umsatz: 6,8 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr und von 17 % im Vergleich zum Vorquartal.

Bruttomarge: 50 %, ein Anstieg von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Betriebsgewinn: 724 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 223 % im Vergleich zum Vorjahr.

Nettogewinn: 771 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 158 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gewinn pro Aktie (EPS): 0,47 US-Dollar – ein Anstieg von 161 % im Vergleich zum Vorjahr. Geschäftssegmente Rechenzentrum Umsatz: 3,5 Milliarden US-Dollar (Rekordniveau).

Wachstum von 122 % im Vergleich zum Vorjahr und 25 % im Vergleich zum Vorquartal.

Wichtigste Auswirkungen: AMD Instinct GPU und EPYC-Prozessoren. Kunden Umsatz: 1,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr.

Hohe Nachfrage nach Ryzen „Zen 5“-Prozessoren. Gaming Umsatz: 462 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 69 % gegenüber dem Vorjahr.

Grund: Rückgang der Verkäufe von Semi-Custom-Komponenten. Eingebettete Umsatz: 927 Millionen US-Dollar, 25 % weniger als im Vorjahr.

Verbesserte Nachfrage in mehreren Endsegmenten. AMD schätzt den Umsatz im vierten Quartal auf rund 7,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Veröffentlichung der AMD EPYC 9005-Prozessoren und Instinct MI325X-Gaspedale steht ebenfalls noch aus. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Unternehmen wie Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure und Microsoft zusammen. Es plant, sein Portfolio um neue Lösungen wie AMD EPYC Embedded 8004 zu erweitern. Weitere Übernahmen sind in Planung: ZT Systems und Silo AI. AMD Aktie Chartanalyse - Daily Die Aktien von AMD (AMD.DE) werden in Euro an der Frankfurter Börse gehandelt. Der aktuelle Kursrückgang der AMD-Aktie gegenüber ihrem Höchststand beträgt etwa 50 %, ähnlich wie beim Einbruch von 2021-2022. AMDs finanzielle Multiplikatoren (AMD.US) Mit einer Verschuldung von praktisch null und einem zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 auf 12 Monate erscheinen AMDs Aktien relativ unterbewertet, insbesondere im Vergleich zu historischen Niveaus. Das Unternehmen strebt für 2024 eine Geschäftsexpansion und für das vierte Quartal 2024 ein Wachstum von 10 % bei den Einnahmen aus Rechenzentren an, wobei die Einnahmen aus Rechenzentren im dritten Quartal um 122 % gestiegen sind. AMD prognostiziert außerdem eine Verbesserung der Bruttomarge von 50 % auf 54 % im vierten Quartal 2024, und der Gewinn pro Aktie ist seit mehreren Quartalen stetig gestiegen. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.