AMD Aktie nach starken Quartalszahlen – Aktien kaufen oder abwarten? ⚙️

Die AMD Aktie hat nach den jüngsten Quartalszahlen für Gesprächsstoff gesorgt. Das US-Halbleiterunternehmen konnte Umsatz und Gewinn steigern, gab aber eine Margenprognose ab, die exakt den Markterwartungen entsprach. Im nachbörslichen Handel reagierte der Kurs mit einem Rückgang – doch die langfristigen Aussichten im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren bleiben vielversprechend. Anleger fragen sich daher: Sollte man jetzt AMD Aktien kaufen?

► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💰 Solide Quartalszahlen über Erwartungen

AMD meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber den erwarteten 1,16 USD.

Der Umsatz stieg auf 9,25 Mrd. USD und übertraf damit die Schätzungen von 8,74 Mrd. USD.

Im Jahresvergleich entspricht das einem Umsatzplus von 36 % und einem Nettogewinn von 1,24 Mrd. USD.

Für das vierte Quartal erwartet AMD 9,6 Mrd. USD Umsatz, was einem Wachstum von rund 25 % entspricht – ein klarer Hinweis auf anhaltende Nachfrage im KI-Bereich.

2️⃣ 🤖 KI-Offensive: Kooperationen mit OpenAI & Oracle

AMD setzt zunehmend auf das KI-Segment, um dem Konkurrenten Nvidia Marktanteile abzunehmen.

So hat das Unternehmen eine mehrjährige Partnerschaft mit OpenAI geschlossen, bei der das KI-Unternehmen 6 Gigawatt AMD Instinct-Grafikprozessoren nutzen wird. OpenAI könnte dabei langfristig bis zu 10 % der AMD-Aktien erwerben.

Auch Oracle plant, ab dem kommenden Jahr 50.000 AMD-KI-Chips in seiner Cloud-Infrastruktur einzusetzen.

Diese Deals könnten AMDs KI-Geschäft auf über 10 Milliarden USD Umsatz jährlich bis 2027 katapultieren.

3️⃣ 🏭 Starke Nachfrage im Gaming- und Rechenzentrumsgeschäft

Das Rechenzentrumsgeschäft erzielte einen Umsatz von 4,34 Mrd. USD (+22 %), das Kundensegment wuchs um 46 % auf 2,75 Mrd. USD.

Besonders stark war das Gaming-Geschäft mit einem Anstieg von 181 % auf 1,30 Mrd. USD, getrieben durch höhere Bestellungen von Microsoft und Sony für Xbox und PlayStation.

Trotz dieser positiven Dynamik bleibt der Markt volatil – ein Hinweis darauf, dass kurzfristige Kursrücksetzer für Anleger attraktive Einstiegschancen bieten könnten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.

Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.

Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

🧠 Fazit: AMD Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die AMD Aktie überzeugt mit robusten Quartalszahlen, einer starken KI-Strategie und soliden Partnerschaften mit Branchengrößen wie OpenAI und Oracle.

Trotz kurzfristiger Kursschwankungen bleibt AMD einer der attraktivsten Wachstumswerte im Tech- und Halbleitersektor.

Wer langfristig auf KI-Entwicklung und Rechenzentrumsausbau setzt, könnte mit einem Aktienkauf auf die richtige Karte setzen.

AMD Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur AMD Aktie

1️⃣ Sollte man jetzt AMD Aktien kaufen?

Die AMD Aktie bleibt einer der spannendsten Tech-Werte am Markt. Dank starker KI-Partnerschaften mit OpenAI und Oracle sowie wachsender Umsätze in den Bereichen Rechenzentren und Gaming gilt AMD langfristig als aussichtsreicher Wachstumswert.

📈 Kurzfristige Rücksetzer könnten Anlegern attraktive Einstiegschancen bieten.

2️⃣ Wie ist die aktuelle Prognose für die AMD Aktie?

AMD erwartet für das laufende Quartal einen Umsatzanstieg auf rund 9,6 Milliarden USD, was einem Plus von etwa 25 % entspricht. Langfristig rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung der Nachfrage durch den Boom im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und den Ausbau seiner Instinct-Grafikchips.

3️⃣ Welche Chancen bietet AMD im Vergleich zu Nvidia?

AMD positioniert sich zunehmend als Herausforderer von Nvidia im KI-Geschäft. Durch die neuen Instinct MI450 GPUs und Kooperationen mit führenden Cloud-Anbietern wie Oracle und OpenAI baut AMD seine Marktanteile im High-End-Segment aus. Das eröffnet Anlegern spannende Wachstumsperspektiven.

4️⃣ Welche Risiken gibt es für Anleger der AMD Aktie?

Trotz starker Fundamentaldaten bleibt die AMD Aktie konjunkturabhängig. Risiken bestehen durch den intensiven Wettbewerb im Halbleitermarkt und mögliche Verzögerungen bei der Chipproduktion. Dennoch schätzen Analysten das langfristige Potenzial als überdurchschnittlich ein.

5️⃣ Wie entwickelt sich AMD im KI- und Rechenzentrumsmarkt?

AMD profitiert stark vom KI-Trend und der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Chips für Cloud-Computing und Rechenzentren. Das Segment wuchs zuletzt um über 22 % – ein klarer Beleg für AMDs erfolgreiche Positionierung im Zukunftsmarkt künstliche Intelligenz.