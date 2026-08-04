AMD Aktie vor Zahlen - reicht starkes Wachstum?

AMD geht aus einer völlig anderen Position in die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen als noch vor rund einem Jahr. Das Unternehmen zählt mittlerweile zu den größten Profiteuren des Booms rund um künstliche Intelligenz. Die AMD Aktie hat entsprechend kräftig zugelegt und den breiten Aktienmarkt in den vergangenen zwölf Monaten deutlich übertroffen. Seit Jahresbeginn hat sich die Marktkapitalisierung des Konzerns verdoppelt. Das Ausmaß dieser Rally zeigt allerdings auch, dass Anleger die AMD Aktie längst nicht mehr ausschließlich anhand der aktuellen Geschäftszahlen bewerten. Im Aktienkurs sind bereits erhebliche zukünftige Erlöse aus dem KI-Geschäft, ein anhaltendes Wachstum der Rechenzentrumssparte und weitere Marktanteilsgewinne gegenüber den größten Chipherstellern eingepreist.

► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD

Der kommende Geschäftsbericht ist deshalb weit mehr als eine routinemäßige Zusammenfassung des vergangenen Quartals. AMD muss zeigen, dass die Expansion schnell und profitabel genug verläuft, um die ambitionierte Bewertung der Aktie zu rechtfertigen. Angesichts der hohen Erwartungen bleibt kaum Raum für eine nennenswerte Enttäuschung. Selbst Ergebnisse im Rahmen der Konsensschätzungen könnten zu wenig sein. Auch eine moderate positive Überraschung bei Umsatz und Gewinn dürfte den Markt womöglich nicht überzeugen, wenn sie nicht von einer stärkeren Prognose für die kommenden Quartale begleitet wird.

Börse Aktuell: Worauf Anleger bei AMD besonders achten

Der Markt erwartet nicht nur überzeugende Geschäftszahlen, sondern vor allem Hinweise auf eine weitere Beschleunigung des Wachstums. Im Mittelpunkt stehen die Umsatzentwicklung, das Rechenzentrumsgeschäft, die Margen und der Ausblick auf das kommende Quartal. Die Prognose des Managements könnte letztlich wichtiger werden als die Resultate des zweiten Quartals. Die aktuelle Bewertung der AMD Aktie setzt voraus, dass der stärkste Abschnitt der Wachstumsgeschichte noch bevorsteht.

Erwartungen an die AMD-Quartalszahlen

Kennzahl Konsensprognose Konzernumsatz 11,31 Mrd. US-Dollar Umsatz Rechenzentren 6,55 Mrd. US-Dollar Umsatz Client-Segment 3,01 Mrd. US-Dollar Umsatz Gaming 790,4 Mio. US-Dollar Umsatz Embedded 959,7 Mio. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie 1,62 US-Dollar Bereinigte Bruttomarge 56,1% Operatives Ergebnis 3,01 Mrd. US-Dollar Operative Marge 26,9% Freier Cashflow 1,97 Mrd. US-Dollar Forschungs- und Entwicklungsausgaben 2,45 Mrd. US-Dollar

Für das dritte Quartal rechnen Analysten derzeit mit einem Umsatz von rund 12,5 Mrd. US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge soll leicht auf 56,2% steigen. Für das Gesamtjahr liegt die Konsensprognose bei Erlösen von etwa 49,8 Mrd. US-Dollar.

Rechenzentren bleiben der wichtigste Wachstumsmotor

Das Rechenzentrumsgeschäft ist inzwischen der wichtigste Geschäftsbereich von AMD. Nach den Konsensschätzungen soll das Segment einen Umsatz von rund 6,55 Mrd. US-Dollar erzielen und damit mehr als die Hälfte der gesamten Konzernerlöse beisteuern. Im Jahresvergleich könnte der Segmentumsatz um etwa 101% steigen. Das Wachstum wird sowohl von den EPYC-Serverprozessoren als auch von Chips und Beschleunigern für KI-Infrastrukturen getragen.

Die Verbindung dieser beiden Produktgruppen könnte sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil entwickeln. AMD produziert nicht nur Grafikprozessoren und Beschleuniger für KI-Anwendungen, sondern besitzt mit seinen EPYC-Prozessoren zugleich eine starke Position im Markt für zentrale Recheneinheiten. Diese bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Rechenzentren. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen wächst nicht nur der Bedarf an leistungsfähigen Grafikprozessoren. Auch klassische Serverprozessoren werden benötigt, um umfangreichere Arbeitslasten zu verwalten, Daten aufzubereiten und zahlreiche Prozesse innerhalb der Infrastruktur zu koordinieren.

Der Markt wird daher nicht ausschließlich auf die Wachstumsrate des gesamten Rechenzentrumssegments achten. Ebenso wichtig ist die Zusammensetzung der Erlöse. Starke Verkäufe der EPYC-Prozessoren könnten zeigen, dass AMD auch indirekt vom KI-Boom profitiert, weil die Nachfrage nach konventioneller Rechenleistung in Rechenzentren steigt.

KI-Agenten könnten einen neuen Wachstumsschub auslösen

Ein besonders interessanter Bestandteil der Wachstumsperspektive von AMD ist die Entwicklung sogenannter KI-Agenten. Solche zunehmend autonomen Systeme sollen nicht nur Antworten erzeugen, sondern mehrstufige Aufgaben ausführen, Daten analysieren, externe Werkzeuge verwenden und auf Basis der Ergebnisse weitere Entscheidungen treffen. Derartige Anwendungen könnten die Nachfrage sowohl nach Grafikprozessoren als auch nach klassischen zentralen Recheneinheiten erhöhen. Branchenanalysen deuten darauf hin, dass KI-Agenten den Bedarf an Serverprozessoren bereits steigern. In bestimmten Anwendungen könnte sich das Verhältnis zwischen der Nachfrage nach zentralen Recheneinheiten und Grafikprozessoren zunehmend angleichen.

Für AMD wäre diese Entwicklung besonders relevant. Das Unternehmen bietet mit seinen EPYC-Produkten leistungsfähige Serverprozessoren an und verfügt zugleich über Grafikchips sowie spezialisierte KI-Beschleuniger. Sollten KI-Agenten mehr zentrale Rechenleistung benötigen, um Aufgaben zu verwalten, Daten zu verarbeiten und die Infrastruktur zu steuern, könnte AMD breiter von diesem Trend profitieren als Anbieter, die sich hauptsächlich auf eine einzelne Prozessorkategorie konzentrieren. Bislang handelt es sich jedoch vor allem um einen potenziellen Treiber der zukünftigen Nachfrage. Anleger werden deshalb nach ersten konkreten Hinweisen suchen, dass das wachsende Interesse an KI-Agenten tatsächlich zu größeren Bestellungen, einer höheren Auslastung der Infrastruktur und steigenden Verkäufen von Serverprozessoren führt.

Helios könnte die nächste Wachstumsphase einleiten

Die zweite tragende Säule der AMD-Strategie ist der Ausbau des Geschäfts mit KI-Chips. AMD liegt beim Marktvolumen weiterhin hinter Nvidia, versucht seine Wettbewerbsposition aber durch umfassendere Lösungen für Rechenzentren zu stärken. Eine zentrale Rolle spielt dabei Helios. Es handelt sich um die erste AMD-Lösung, die für den Einsatz auf der Ebene vollständiger Server-Racks konzipiert wurde. Das System soll auf den Chips der kommenden MI450-Generation basieren. Der Beginn der Auslieferungen ist für das Ende des dritten Quartals vorgesehen.

Zu den gemeldeten Kunden zählen OpenAI und Meta. Darüber hinaus hat AMD Vereinbarungen im Zusammenhang mit Helios mit Microsoft und Anthropic angekündigt. Das neue System könnte in den kommenden Quartalen zu einem wichtigen Umsatztreiber werden. Der vollständige Wachstumseffekt dürfte jedoch möglicherweise erst im vierten Quartal und im folgenden Jahr sichtbar werden. Entsprechend aufmerksam dürften Investoren den Aussagen des Managements zu den Lieferterminen, der Geschwindigkeit neuer Implementierungen und der Größe des adressierbaren Marktes folgen.

Neue Partnerschaften allein dürften angesichts der Bewertung der AMD Aktie nicht mehr ausreichen. Der Markt erwartet konkrete Angaben dazu, wann die neuen Lösungen einen spürbaren Beitrag zum Umsatz leisten. Hinweise auf eine schnellere Verbreitung von Helios könnten als Bestätigung gewertet werden, dass AMD schrittweise eine glaubwürdige Alternative zu den dominierenden Anbietern von KI-Infrastruktur aufbaut.

Margen müssen die Qualität des Wachstums bestätigen

Ein starkes Umsatzwachstum ist wichtig. Bei der aktuellen Bewertung der AMD Aktie kommt es jedoch ebenso auf die Qualität und Profitabilität dieses Wachstums an. Der Konsens erwartet eine bereinigte Bruttomarge von 56,1% und eine operative Marge von 26,9%. Im dritten Quartal soll die Bruttomarge lediglich geringfügig auf etwa 56,2% steigen. Anleger werden daher genau prüfen, ob der wachsende Anteil des Rechenzentrumsgeschäfts und die steigenden Verkäufe von KI-Produkten zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität führen.

Ein höherer Umsatzanteil fortschrittlicher Prozessoren, Beschleuniger und vollständiger Systeme könnte die Margen grundsätzlich stützen. Gleichzeitig investiert AMD erhebliche Summen in Forschung und Entwicklung, um den technologischen Fortschritt aufrechtzuerhalten und den Abstand zu den größten Wettbewerbern zu verringern.

Die erwarteten Forschungs- und Entwicklungsausgaben belaufen sich auf rund 2,45 Mrd. US-Dollar. Das verdeutlicht, wie stark AMD in neue Generationen von Prozessoren, Beschleunigern und Rechenzentrumslösungen investiert. Hohe Investitionen dürften vom Markt akzeptiert werden, solange sie zu einem schnelleren Umsatzwachstum und langfristig höheren Margen führen. Steigen die Erlöse dagegen weiter, ohne dass sich die Profitabilität sichtbar verbessert, könnten Anleger zunehmend infrage stellen, ob die Bewertung der AMD Aktie den fundamentalen Ergebnissen zu weit vorausgelaufen ist.

AMD Prognose könnte wichtiger als die Ergebnisse werden

AMD könnte überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Aufgrund der hohen Erwartungen dürfte der Ausblick auf die kommenden Monate dennoch den größeren Einfluss auf die Kursreaktion haben. Analysten rechnen im dritten Quartal mit einem Umsatz von rund 12,5 Mrd. US-Dollar und einer weiterhin hohen Bruttomarge. Genau hier liegt die größte Herausforderung für das Unternehmen: Eine bloße Bestätigung der Erwartungen könnte nicht ausreichen, um eine weitere deutliche Kurssteigerung der AMD Aktie auszulösen.

Um die ambitionierte Bewertung zu untermauern, müsste AMD möglicherweise die Prognosen spürbar anheben oder besonders zuversichtliche Aussagen zur weiteren Expansion des Rechenzentrums- und KI-Geschäfts machen. Im Fokus stehen dabei folgende Fragen:

Wächst die Nachfrage nach EPYC-Prozessoren weiterhin mit hoher Geschwindigkeit?

Steigen die Erlöse aus der KI-Infrastruktur schneller als bisher erwartet?

Wann wird Helios einen erkennbaren Beitrag zu den Geschäftszahlen leisten?

Können neue Implementierungen den Umsatz bereits in der zweiten Jahreshälfte spürbar erhöhen?

Verbessern sich die Margen durch den veränderten Produktmix?

Hebt das Management den Ausblick für das nächste Quartal oder das Gesamtjahr an?

Bei der aktuellen Bewertung könnte selbst ein gutes Zahlenwerk nicht genügen. Der Markt sucht nach Belegen dafür, dass sich das Wachstum weiter beschleunigt und nicht lediglich auf einem bereits hohen Niveau stabilisiert.

Risiken für die AMD Aktie bleiben hoch

Das größte Risiko ist die hohe Messlatte, die der Markt selbst geschaffen hat. Nach der kräftigen Kursrally könnte die AMD Aktie besonders anfällig für Gewinnmitnahmen sein, falls die Ergebnisse keine eindeutig positive Überraschung liefern. Je ambitionierter die Bewertung ausfällt, desto geringer ist die Toleranz der Anleger gegenüber einem schwächeren Umsatzwachstum, sinkenden Margen oder einer vorsichtigen Prognose. Schon einzelne enttäuschende Kennzahlen könnten eine überdurchschnittlich starke Kursreaktion auslösen.

Zudem steht AMD im Markt für KI-Prozessoren weiterhin in einem intensiven Wettbewerb mit Nvidia. Selbst bei starkem Wachstum muss AMD beweisen, dass der Konzern zusätzliche Großkunden und Implementierungen gewinnen sowie ausreichend Kapazitäten aufbauen kann, um den Abstand zum Marktführer zu verkürzen. Eine weitere Herausforderung bleibt das Geschäft mit Personal Computern. Engpässe bei Speicherchips könnten das Wachstum des Client-Segments begrenzen. Eine schwächere Entwicklung dieses Geschäftsbereichs würde die langfristige KI-Strategie zwar nicht grundsätzlich infrage stellen, könnte aber die Wachstumsdynamik des Gesamtkonzerns bremsen.

AMD Aktie: Drei mögliche Szenarien nach den Quartalszahlen

Szenario Mögliche Entwicklung Potenzielle Marktreaktion Bullisch Starke Rechenzentrumserlöse, schnelleres EPYC-Wachstum, steigende KI-Umsätze, bessere Margen und angehobene Prognose Die AMD Aktie könnte ihre Rally fortsetzen Neutral Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen, weiterhin hohes Wachstum und bestätigter Ausblick Begrenzte Kursreaktion oder Gewinnmitnahmen Bärisch Schwächeres Rechenzentrumsgeschäft, Margendruck oder enttäuschende Prognose Deutlicher Rücksetzer aufgrund der hohen Bewertung möglich

AMD muss die eigene Bewertung rechtfertigen

AMD befindet sich an einem der wichtigsten Punkte seiner Unternehmensgeschichte. Der Konzern verfügt mit dem wachsenden Geschäft für Serverprozessoren und dem Ausbau seiner KI-Infrastruktur über zwei starke Wachstumsmotoren. Die Nachfrage nach EPYC-Prozessoren bleibt ein zentraler Faktor. Zugleich könnte die Verbreitung von KI-Agenten den Bedarf an klassischen Serverprozessoren in den kommenden Jahren erhöhen. Helios und die MI450-Chips könnten wiederum eine neue Phase im Geschäft mit KI-Beschleunigern eröffnen.

Ein großer Teil dieses positiven Szenarios ist allerdings bereits in der Bewertung der AMD Aktie berücksichtigt. Nach der Verdopplung der Marktkapitalisierung seit Jahresbeginn kann das Unternehmen nicht mehr nur solide Zahlen vorlegen und mit einer positiven Marktreaktion rechnen. AMD muss zeigen, dass das Wachstum schnell, profitabel und nachhaltig genug ist, um die hohen Erwartungen zu rechtfertigen. Neben einer positiven Überraschung bei Umsatz und Gewinn dürften steigende Margen und eine überzeugende Prognose entscheidend sein.

Im positiven Szenario bestätigen starke Rechenzentrumsergebnisse, höhere EPYC-Verkäufe und zunehmende KI-Erlöse, dass das langfristige Potenzial noch nicht vollständig eingepreist ist. Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen würden zwar die robusten Fundamentaldaten bestätigen, könnten angesichts der hohen Bewertung aber zu wenig für eine weitere Rally sein. Sollten das Rechenzentrumsgeschäft, die Margen oder der Ausblick enttäuschen, könnte der Markt dagegen zu dem Schluss kommen, dass die Bewertung dem operativen Wachstum vorausgeeilt ist. Damit wird die Veröffentlichung zu einem wichtigen Belastungstest für die AMD Aktie.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ zur AMD Aktie

Wann veröffentlicht AMD seine Quartalszahlen?

Der genaue Veröffentlichungstermin sollte im Finanzkalender beziehungsweise im Bereich Investor Relations von AMD geprüft werden. Der Bericht wird für gewöhnlich nach dem Ende des regulären US-Handels veröffentlicht.

Welche Kennzahl ist für die AMD Aktie besonders wichtig?

Im Mittelpunkt steht der Umsatz des Rechenzentrumssegments. Analysten erwarten rund 6,55 Mrd. US-Dollar. Zusätzlich sind die Bruttomarge, die Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und der Ausblick auf das KI-Geschäft entscheidend.

Wie hoch sind die Umsatzerwartungen für AMD?

Für das betreffende Quartal liegt die Konsensprognose bei 11,31 Mrd. US-Dollar. Im dritten Quartal soll der Umsatz auf etwa 12,5 Mrd. US-Dollar steigen. Für das Gesamtjahr werden rund 49,8 Mrd. US-Dollar erwartet.

Warum ist Helios für AMD wichtig?

Helios ist AMDs erste KI-Lösung auf der Ebene vollständiger Server-Racks. Das System soll mit Chips der MI450-Generation ausgestattet werden und könnte AMD helfen, im Markt für umfassende KI-Infrastruktur stärker mit Nvidia zu konkurrieren.

Kann die AMD Aktie trotz guter Zahlen fallen?

Ja. Da bereits sehr hohe Wachstumserwartungen im Aktienkurs enthalten sind, könnten Ergebnisse im Rahmen der Prognosen zu wenig sein. Eine vorsichtige Prognose, schwächere Margen oder enttäuschende Rechenzentrumserlöse könnten Gewinnmitnahmen auslösen.

Welche Chancen bieten KI-Agenten für AMD?

KI-Agenten benötigen neben Grafikprozessoren zunehmend leistungsfähige zentrale Recheneinheiten zur Steuerung, Datenverarbeitung und Koordination komplexer Aufgaben. AMD könnte davon profitieren, weil das Unternehmen sowohl EPYC-Serverprozessoren als auch KI-Beschleuniger anbietet.