Verschärftes Sparprogramm: Pfizer stockt sein Effizienzprogramm auf 6,7 Milliarden USD an Nettoeinsparungen auf, wovon weitere 2,5 Milliarden USD im Zeitraum 2027 bis 2029 umgesetzt werden sollen.

Starkes Kerngeschäft kompensiert COVID-Rückgang: Umsatztreiber wie der Gerinnungshemmer Eliquis (+19 % auf 2,43 Mrd. USD) und das M&A-Portfolio (+25 %) fangen sinkende Pandemie-Umsätze auf und führten zur Anhebung des unteren Endes der Jahresprognose (neu: 60,5–62,5 Mrd. USD).

Das Wichtigste in Kürze Starkes Kerngeschäft kompensiert COVID-Rückgang:

Umsatztreiber wie der Gerinnungshemmer Eliquis (+19 % auf 2,43 Mrd. USD) und das M&A-Portfolio (+25 %) fangen sinkende Pandemie-Umsätze auf und führten zur Anhebung des unteren Endes der Jahresprognose (neu: 60,5–62,5 Mrd. USD).

Verschärftes Sparprogramm:

Pfizer stockt sein Effizienzprogramm auf 6,7 Milliarden USD an Nettoeinsparungen auf, wovon weitere 2,5 Milliarden USD im Zeitraum 2027 bis 2029 umgesetzt werden sollen.

Wachstumsfeld Adipositas als Kurstreiber

Die Pfizer Aktie zeigt nach den Finanzergebnissen für das 2. Quartal 2026 deutliche Anzeichen einer operativen Trendwende. Mit einem Quartalsumsatz von 15,03 Milliarden USD (+3 % ggü. Vorjahr) und einem bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,77 USD übertraf der US-Pharmakonzern die Analystenerwartungen. Der nachlassende Umsatz im COVID-19-Segment wird zunehmend durch starkes Wachstum bei Kernmedikamenten sowie strategische Zukäufe im Hoffnungsträger-Markt Adipositas ausgeglichen. ► Pfizer ISIN: US6541061031 | WKN: 866993 | Ticker: PFE Q2 2026 Quartalszahlen im Überblick Pfizer lieferte im zweiten Quartal 2026 solide Kennzahlen ab, die die Erwartungen der Analysten in mehreren Bereichen übertrafen: Umsatz: 15,03 Mrd. USD (+3 % ggü. Vorjahr) – Konsens: 14,41 Mrd. USD

Bereinigter EPS: 0,77 USD – Erwartung: 0,68 USD

GAAP-Nettoverlust: 248 Mio. USD (EPS: -0,04 USD) nach einem Gewinn von 2,91 Mrd. USD im Vorjahr. Hauptgrund hierfür sind einmalige Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte.

Eliquis: 2,43 Mrd. USD (+19 % ggü. Vorjahr), weit über der Konsensschätzung von 2,08–2,09 Mrd. USD.

Prevnar: 1,34 Mrd. USD, knapp unter den erwarteten 1,38 Mrd. USD. Transformation der Umsatzstruktur: Fokus weg von COVID Eine zentrale Erkenntnis für Anleger der Pfizer Aktie: Der Umsatz mit Nicht-COVID-Produkten legte um weitere 1,5 Mrd. USD zu. Gleichzeitig senkte das Management die Jahresprognose für das COVID-Segment (Impfstoff und Paxlovid) von 5 Mrd. USD auf 4 Mrd. USD. Der Rückgang im Pandemiegeschäft wird zunehmend durch andere Säulen kompensiert: Eliquis: Höhere Umsätze durch verbesserte Nettopreise in den USA und anhaltend hohe weltweite Nachfrage. Padcev: Das zielgerichtete Krebsmedikament stützt die operative Entwicklung spürbar. M&A-Effekte: Der Umsatz mit neu erworbenen Produkten stieg operativ um 25 % im Jahresvergleich. Jahresprognose angepasst & Kostensenkung intensiviert Aufgrund der starken Entwicklung im Kerngeschäft hebt Pfizer das untere Ende seiner Umsatzprognose an: Jahresumsatz: Neu bei 60,5–62,5 Mrd. USD (zuvor 59,5–62,5 Mrd. USD).

Bereinigter EPS: Unverändert bei 2,80–3,00 USD. Hierin sind bereits 650 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Lizenzabkommen mit Innovent Biologics (Gesamtwert bis zu 10,5 Mrd. USD) berücksichtigt. Zusätzlich verschärft Pfizer sein Effizienzprogramm. Das Ziel für Nettoeinsparungen wird auf 6,7 Mrd. USD aufgestockt. Davon sollen 2,5 Mrd. USD zwischen 2027 und 2029 durch die Optimierung des Produktportfolios, Anpassungen in der Netzwerkinfrastruktur und eine gesteigerte operative Effizienz realisiert werden. Adipositas-Markt als künftiger Kurstreiber für die Pfizer Aktie? Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf das Zukunftsfeld der Gewichtsreduktion. CEO Albert Bourla betonte die positive Dynamik der Pipeline. Durch die 10-Milliarden-Dollar-Übernahme von Metzer positioniert sich der Konzern im schnell wachsenden GLP-1-Segment. Anleger warten nun gespannt auf Studiendaten zu einer Kombination aus GLP-1-Injektion und einer Amylin-Verbindung – dies gilt als potenzielle Initialzündung für den Kurs der Pfizer Aktie. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Wie reagiert der Markt auf die Pfizer Aktie? Vorbörslich reagierte der Markt heute verhalten neutral. Die solide operative Entwicklung schien nach der vorherigen Schwächephase weitgehend eingepreist zu sein. Technisch verharrt die Pfizer Aktie seit dem Abflauen der Pandemiewelle in einem langfristigen Abwärtstrend unterhalb der maßgeblichen exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA). Erst der nachhaltige Nachweis einer erfolgreichen Transformation außerhalb des COVID-Sektors dürfte die Wende im Chartbild einleiten. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern FAQ-Sektion: Häufig gestellte Fragen zur Pfizer Aktie (Q2 2026) Wie haben sich die Pfizer Quartalszahlen im Q2 2026 entwickelt? Pfizer hat die Markterwartungen für Q2 2026 beim Umsatz und bereinigten Gewinn übertroffen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 % auf 15,03 Mrd. USD (Konsens: 14,41 Mrd. USD). Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) lag mit 0,77 USD deutlich über der Schätzung von 0,68 USD. Warum wies Pfizer trotz guter Zahlen einen GAAP-Nettoverlust aus? Der GAAP-Nettoverlust von 248 Mio. USD ist auf Einmaleffekte zurückzuführen. Hauptursachen waren Restrukturierungskosten im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms sowie Sondereffekte durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Das operative Kerngeschäft entwickelte sich hingegen profitabel. Welche Medikamente treiben das Wachstum der Pfizer Aktie außerhalb von COVID-19? Das Wachstum wird primär durch das Medikament Eliquis, Onkologie-Präparate und Zukäufe getrieben. Eliquis (Gerinnungshemmer): Umsatzzuwachs um 19 % auf 2,43 Mrd. USD durch bessere Nettopreise in den USA und hohe globale Nachfrage.

Padcev (Krebstherapie): Liefert wesentliche Beiträge im Kerngeschäft.

M&A-Portfolio: Das Segment der übernommene Produkte wuchs auf operativer Basis um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Wie hat Pfizer die Jahresprognose für 2026 angepasst? Pfizer hat die Untergrenze der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Umsatzkorridor: 60,5 bis 62,5 Mrd. USD (zuvor ab 59,5 Mrd. USD).

Bereinigter EPS: Unverändert bei 2,80 bis 3,00 USD (inklusive 650 Mio. USD Ausgaben für die Lizenzvereinbarung mit Innovent Biologics).

COVID-Segment: Die Erwartung für Impfstoff- und Paxlovid-Umsätze wurde von 5 Mrd. USD auf 4 Mrd. USD gesenkt. Welches Potenzial hat die Pfizer Aktie im Bereich Adipositas / Abnehmpräparate (GLP-1)? Über die 10-Milliarden-Dollar-Übernahme von Metzer positioniert sich Pfizer im zukunftsträchtigen GLP-1-Markt. Anleger fokussieren sich auf bevorstehende Studiendaten zu einer Kombination aus einer GLP-1-Injektion und einem Amylin-Wirkstoff. Ein Erfolg in diesem Segment gilt als potenzieller Hauptkatalysator für eine langfristige Trendwende der Pfizer Aktie. Wie sehen die Kostensenkungspläne von Pfizer aus? Pfizer hat sein Sparziel auf insgesamt 6,7 Mrd. USD an Nettoeinsparungen erhöht. Erste Phase (1,5 Mrd. USD): Verläuft planmäßig bis Ende 2027.

Zweite Phase (2,5 Mrd. USD): Soll zwischen 2027 und 2029 durch die Optimierung des Produktportfolios, Anpassungen im betrieblichen Netzwerk und schlankere Strukturen realisiert werden.

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