Advanced Micro Devices/AMD (Ticker: AMD) gab am Dienstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal bekannt, doch der Turnaround in der arg gebeutelten Aktie blieb aus, nachbörslich verlor AMD weitere 8% unter fast 26 Millionen gehandelter Stücke (im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 36 Millionen Stücke um). AMD mit überzeugenden Zahlen, aber Umsatz mit Rechenzentren enttäuscht 🔴 Aktie weiter unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 AMD Handelsideen 🔴 AMD Prognose & Ausblick ► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD Dass die Aktie von den Zahlen nicht profitieren konnte, überrascht auf den ersten Blick, denn das Unternehmen konnte sowohl in Bezug auf den Gewinn pro Aktie mit $1,09 bereinigt gegenüber erwarteten $1,08 als auch beim Umsatz mit 7,66 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 7,53 Milliarden US-Dollar überzeugen. Allerdings enttäuschte AMDs Ausblick für das laufende Geschäftsquartal, wo das Unternehmen mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar (+/- 300 Millionen US-Dollar) gerade so die Erwartung der Wall Street erfüllen konnte. Da half dann auch nicht, dass CEO Lisa Su im Analyst Call mitteilte, dass AMD davon ausgeht, im Jahr 2025 ein „starkes zweistelliges prozentuales Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie“ zu verzeichnen. Dass dieser Ausblick im aktuellen KI-Hype-Umfeld als „enttäuschend“ bezeichnet wird ist auf das eher durchwachsene Umsatzwachstum im derzeit wichtigsten Geschäftsbereich des Unternehmens, dem Verkauf von Chips für Rechenzentren, zurückzuführen. Zwar ist der Umsatz hier in den letzten Quartalen dank der Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz stark gewachsen. Doch AMD meldete für das nun abgelaufene Quartal einen Umsatz von 3,86 Milliarden US-Dollar, einerseits einem Anstieg von 69 % gegenüber dem Vorjahr entsprechend, andererseits hinter der Erwartung der Wall Street zurückbleibend, die hier mit einem Umsatz von 4,14 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. In Bezug auf die Aktie wäre ich zunächst sehr zurückhaltend: einerseits haben wir ausgehend von den Allzeithochs nun einen Rücksetzer von 50% zu sehen bekommen, was vor dem Hintergrund des soliden Ausblicks und des anhaltenden Booms im Bereich KI Chance-Risiko-Verhältnis-technisch für die kommenden 6-12 Monate interessant anmutet. Wir dürfen nicht vergessen, dass AMD im Bereich GPUs zwar weit hinter dem Marktführer Nvidia liegt, aber dennoch in den letzten Jahren wettbewerbsfähige GPUs für Rechenzentren wie den MI300X auf den Markt gebracht hat, die von einigen großen Infrastrukturkäufern, darunter Meta und Amazon, begeistert aufgenommen wurden. Als Investor möchte ich nach Möglichkeit eine Rückeroberung und Halten über 125/130 USD die Aktie zu sehen bekommen, um über Long-Engagements nachzudenken. Trading-technisch dürfte am Mittwoch der Hauptfokus zunächst auf der Short-Seite zu suchen sein und das solange wir unterhalb von 112/113 US-Dollar handeln, Ziel um zunächst 105 USD. AMD Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

