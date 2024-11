Der Halbleiter-Hersteller AMD (Ticker: AMD) gestern nachbörslich ebenfalls mit Zahlen, die, anders als jene von Google, unter Investoren gar keine Freude nach sich gezogen haben. AMD Zahlen solide, aber durchwachsener Ausblick – Aktie unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 AMD Handelsideen 🔮 & Ausblick â–ș AMD ISIN: US0079031078 | WKN: 863186 | Ticker: AMD Die Aktie von AMD handelt vorbörslich mehr als 8% (Stand: 11:15 Uhr deutscher Zeit) unter seinem Schlusskurs von Dienstag, zum Zeitpunkt dieser Betrachtung wurden bereits fast 700.000 Aktien vorbörslich gehandelt, im Schnitt gehen in der Aktie pro Tag in den vergangenen drei Monaten 41.75 Millionen Aktien um. Beim Blick auf die Zahlen offenbart sich, dass diese eigentlich gar nicht so schlecht daherkamen: AMD wies einen Gewinn pro Aktie von $0.92 aus, was der Erwartung der Wall Street entsprach und auch beim Umsatz enttĂ€uschte AMD keineswegs, wies fĂŒr das abgelaufene GeschĂ€ftsquartal einen Umsatz von 6.82 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber 6.71 Milliarden US-Dollar erwartet aus. Allerdings schwĂ€chelte AMD beim Ausblick: hier gab AMD bekannt, dass es fĂŒr das laufende Quartal einen Umsatz von etwa 7.5 Milliarden US-Dollar erwartet, leicht unter der Erwartung der Wall Street von 7.54 Milliarden US-Dollar. Außer Frage steht, dass sich AMD in einem harten Konkurrenzkampf mit Nvidia und Broadcom befindet. AMD ist der zweitgrĂ¶ĂŸte Anbieter von Grafikprozessoren (GPUs) fĂŒr Rechenzentren, die zum Trainieren und Bereitstellen großer generativer KI-Modelle verwendet werden. Im Oktober kĂŒndigte AMD einen neuen KI-Chip namens MI235X an und gab an, dass der KI-GPU-Markt bis 2028 voraussichtlich einen Wert von 500 Milliarden US-Dollar erreichen wird. AMD CEO Lisa Su sagte: „Das Interesse von Kunden und Partnern an MI325X ist groß. Die Produktionslieferungen sollen noch in diesem Quartal beginnen“. Zudem stellt AMD auch Prozessorchips fĂŒr Laptops und Server her, zudem Chips fĂŒr Spielkonsolen und PCs. WĂ€hrend die PC-VerkĂ€ufe in diesem Quartal um 23 % auf 1.9 Milliarden US-Dollar wuchsen, brach der Bereich Gaming ein, sah einen UmsatzrĂŒckgang von 68 % im Vergleich zum Vorjahr, was das Unternehmen auf einen RĂŒckgang der „Semi-Custom-Einnahmen“ zurĂŒckfĂŒhrte, zu denen auch kundenspezifische Chips fĂŒr Spielkonsolen wie die Sony PlayStation 5 gehören. Der kurzfristige Fokus wird am heutigen Handelstag auf der Marke von $150 liegen, ein Bruch und Halten unterhalb wĂ€re technisch ein bearishes Signal und machte AbschlĂ€ge bis in Gefilde um $135 denkbar. Um den BĂ€ren kurzfristig den Wind aus den Segeln zu nehmen möchte ich eine RĂŒckeroberung und Halten ĂŒber $156 zu sehen bekommen. AMD Chartanalyse - m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

