Die Mutter der Suchmaschine Google Alphabet (Ticker: GOOGL) gestern nachbörslich mit starken Quartalszahlen, die Aktie notiert vorbörslich (Stand: 10 Uhr deutscher Zeit) mehr als 5% über dem Schlusskurs von Dienstag. Google mit starken Quartalszahlen, Aktie mit Allzeithochs in den Jahresschluss? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Google Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Alphabet ISIN: US02079K3059 | WKN: A14Y6F | Ticker: GOOGL Alphabet wies einen Gewinn pro Aktie von $2.12 gegenüber erwarteter $1.85 bei einem Umsatz von 88.27 Mrd. USD gegenüber erwarteter 86.3 Mrd. USD. In der Tat konnte Google auf breiter Front überzeugen, bei den YouTube-Werbeeinnahmen verzeichnete Alphabet 8.92 Mrd. USD gegenüber erwarteter 8.89 Mrd. USD, während die Google Cloud Einnahmen bei 11.35 Mrd. USD gegenüber erwarteter 10.88 Mrd. USD lag. Die Traffic Acquisition Cost (TAC) (vereinfacht ausgedrückt: der Betrag, den Google an bspw. auf YouTube Video ausstrahlende Partner zahlt, um Umsatz zu generieren) lagen mit 13.72 Mrd. US-Dollar leicht über der Erwartung von 13.53 Mrd. US-Dollar. Haupttreiber für das Gap auf der Oberseite scheinen aber meiner Einschätzung nach die starken Zahlen zur Google Cloud zu sein: hier wies Alphabet einen Umsatz von 11.35 Milliarden US-Dollar aus, einem Anstieg von fast 35 % gegenüber den 8.41 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entsprechend. Alphabet führte diese starken Zahlen auf seine Angebote im Bereich der künstlichen Intelligenz zurück, die Abonnements für Unternehmenskunden beinhalten. Der Alphabet CEO Sundar Pichai sagte im Analyst Call, dass das „vollständige Angebot“ des Unternehmens an KI-Produkten nun in großem Umfang genutzt wird und von den Milliarden von Google-Nutzern verwendet wird und „einen positiven Kreislauf schafft“. Der CFO Anat Ashkenazi wies darüber hinaus darauf hin, dass das Suchmaschinengeschäft von Google einen Umsatz von 49.4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, entsprechend einem Anstieg von 12.3 % gegenüber dem Vorjahr und weiterhin ein wesentlicher Treiber des Unternehmensumsatzwachstums. Er ergänzte, dass Alphabet plant, auf bestehenden Kostensenkungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und zur Verwaltung des Personalbestands und der physischen Präsenz des Unternehmens aufzubauen. Durch den nachbörslichen Kurssprung in Richtung der $180 Marke wird die Kurslücke der Quartalszahlen Ende Juli geschlossen, für die Aktie bin ich kurzfristig (also für den heutigen Handelstag/die kommenden Handelstage) positiv, solange die Aktie über $176 handelt, sehe mit einem Bruch und Halten über $181 in den kommenden Tagen weiteres bullishes Potenzial bis in Gefilde um $185/86, in den Jahresschluss sogar realistisch neue Allzeithochs. Google Chartanalyse - m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.