Auch Apple (Ticker: AAPL) legte am Donnerstag Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, hatte im Rahmen durch die Eskalation im Handelskonflikt, der seitens der Trump Administration vom Zaun gebrochen wurde, starke Abschläge gesehen und nahm zeitweise Kurs auf seine 2024er Jahrestiefs. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Apple Handelsideen 🔴 Apple Prognose & Ausblick ► Apple WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL Die vorgelegten Zahlen konnten die Anleger scheinbar nicht überzeugen, die Aktie handelt vorbörslich rund 4% unter seinem Schlusskurs von Donnerstag. Apple wies einen Gewinn pro Aktie von 1,65 USD gegenüber 1,63 USD seitens der Wall Street erwartet bei einem Umsatz von 95,4 Mrd. USD gegenüber 94,66 Mrd. USD erwartet aus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wie auch schon bei Amazon ist Apple ganz besonders vom ausgebrochenen Handelskrieg und den Importzöllen Donald Trumps betroffen. Im Analyst Call äußerte sich CEO Tim Cook erstmals zu den Auswirkungen der Zölle auf das Geschäft von Apple, erklärte, dass das Unternehmen im nun abgelaufenen Geschäftsquartal zwar nur „begrenzte Auswirkungen“ gesehen habe, geschuldet dem Umstand, dass man seitens Apple seine Lieferkette hat optimieren können. Mit Verzögerung ist allerdings dennoch damit zu rechnen, dass Apple von den Importzöllen empfindlich getroffen wird, für das aktuell laufende Quartal rechnet Apple mit einem Gesamtumsatzwachstum im „niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich“ auf Jahresbasis. Im Vorjahres-Vergleichsquartal hatte Apple einen Umsatz von 85,78 Milliarden US-Dollar gemeldet, die Wall Street erwartete nun für das laufende Quartal einen Umsatz von 89,45 Milliarden US-Dollar. Spannend dürfte für Investoren besonders sein, dass der Apple Vorstand in diesem Quartal Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar genehmigt hat, gegenüber 110 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und eine Erhöhung der Dividende um 4% auf 26 Cent pro Aktie, wobei Cook anfügte, dass Apple weitere, jährliche Dividendenerhöhungen plant. Rein technisch schaut die Aktie „mixed“ aus: einerseits handelt die Aktie weiter unter seiner 200-Tagelinie, andererseits konnte die seit den Covid-Tiefs aus 2020 etablierte Aufwärtstrendlinie trotz der jüngsten Panik verteidigt werden. Aktuell würde ich noch abwarten wollen, ob es den Bullen gelingt die Region um 195/200 USD, die in den Wochenschluss im Fokus stehen dürfte zu verteidigen, falls ja, könnte die Aktie in den kommenden Wochen durchaus gut für einen Test der Region um 220/25 USD sein. Falls nein, wäre ein nochmaliger Test der Region um 180 USD nicht auszuschließen. Apple Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

