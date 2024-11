Die Handelswoche endet, wie erwartet, mit den Quartalszahlen eines der wertvollsten Unternehmen der Wall Street ausgehend von der Marktkapitalisierung: Apple (Ticker: AAPL). Apple überzeugt mit Quartalszahlen, Aktie dennoch unter Druck - China macht weiter Sorgen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Apple Handelsideen 🔴& Ausblick ► Apple ISIN: US0378331005 | WKN: 865985 | Ticker: AAPL Und während die Zahlen auf den ersten Blick wirklich gut waren, deutet die initiale Reaktion von rund 2% Abschlägen in der Nachbörse in Verbindung mit einer in den Wochenschluss aufziehenden Risikoaversion auf einen potenziell schwierigen Wochenausklang für die Aktie von Apple. Apple wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von $1.64 gegenüber erwarteten $1.60 aus und einen Umsatz von 94.93 Mrd. USD gegenüber erwarteten 94.58 Mrd. USD. Während der iPhone-Umsatz mit 46.22 Mrd. USD die erwarteten 45.47 Mrd. USD hat übertreffen können, lagen die Umsätze für Macs und IPads jeweils leicht unter der Erwartung, während Apple eine Brutto-Gewinnmarge von 46.2% gegenüber erwarteter 46% auswies. $ Unterm Strich bleibt, dass der Gesamtumsatz mit dem iPhone um 6 % stieg, ein erstes Anzeichen dafür, wie sich das neue iPhone 16 auf dem Smartphone-Markt schlägt. Natürlich ist dieses nicht überzubewerten, Apple Fans werden darauf hinweisen, dass die neuesten Geräte von Apple am 20. September auf den Markt kamen, Apple also im Berichtszeitraum etwa eine Woche lang neue Produkte verkaufen konnte. Aber wie dem auch sei: das iPhone ist und bleibt das wichtigste Apple Produkt, macht fast 49 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Apple CEO Tim Cook sagte in diesem Zusammenhang, dass die Verkaufszahlen des iPhone 15 „stärker waren als die des 14 im Vorjahresquartal, und das 16 war stärker als das 15“. Cook fügte hinzu, dass das Unternehmen sich auf Apple Intelligence, das KI-System für iPhones und Macs, das diese Woche im Rahmen des iOS 18.1-Updates eingeführt wurde, freuen würde, konkret: „Wir erhalten bereits großartiges Feedback von Kunden und Entwicklern und eine wirklich frühe Statistik, die nur Daten von drei Tagen umfasst: Die Nutzer übernehmen iOS 18.1 doppelt so schnell wie 17.1 im Vorjahresquartal“. In Bezug auf das laufende Quartal wies Apple aus, dass man im Dezember-Quartal ein Umsatzwachstum „im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich“ erwartet, signalisierte, dass man erwartet, dass das Wachstum der Dienstleistungen in etwa der Wachstumsrate des vergangenen Jahres entspricht, die bei 12.87 % lag. Mit Spannung erwartet wurden sicherlich die Zahlen aus China, der drittgrößten Region des Unternehmens. Hier sieht sich Apple erneut dem Wettbewerb durch lokale chinesische Hersteller von Mobiltelefonen wie Huawei ausgesetzt, der Umsatz von Apple in China, Taiwan und Hongkong ging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück und lag bei 15.03 Milliarden US-Dollar. Technisch gilt es ausgehend vom am Donnerstag in den Markt reingekommenen Abgabedruck zunächst ein wenig vorsichtig zu sein, meiner Einschätzung nach gilt es abzuwarten, ob die die August- und September-Tiefs verbindende Trendlinie am heutigen Handelstag gehalten wird können. Falls nicht, wären weitere Abschläge bis in Gefilde der September-Tiefs um $215 einzukalkulieren und der technische Modus auf Tagesbasis verschiebt sich in Richtung neutral. Apple Aktie Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

