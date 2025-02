Der Anbieter von IP-Lösungen im Bereich Mikroprozessoren, ARM (Ticker: ARM), legte am Mittwoch Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, die überzeugen konnten, dennoch gab die Aktie nachbörslich nach – hat das eventuell mit dem Ausblick zu tun? ARM mit überzeugenden Quartalszahlen 🔴 Fokus in der Aktie auf 160 USD Marke Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 ARM Handelsideen 🔴 ARM Prognose & Ausblick ► Arm Ltd. WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker: ARM Schauen wir zunächst auf die Zahlen: ARM erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 39 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 983 Millionen US-Dollar aus, erwartet hatte die Wall Street einen Gewinn von 34 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 949 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 34 %, während der Umsatz um 19 % stieg. Zu den Wachstumstreibern von Arm im Dezemberquartal gehörten die Einführung der v9-Architektur des Unternehmens und die frühzeitige Auslieferung von Compute Subsystems (CSS). ARM erhielt auch einen Schub durch verbesserte Internet-of-Things-Lizenzgebühren und die neuesten kundenspezifischen Silizium-Rechenzentrumsprojekte seiner Kunden. Für das laufende Quartal prognostizierte Arm einen bereinigten Gewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar, ziemlich genau der Erwartung der Wall Street entsprechend, die mit einem Gewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Der CEO von ARM, Rene Haas stellte heraus: „Mit unserer leistungsstarken, energieeffizienten und flexiblen Technologie ist ARM ein wichtiger Wegbereiter für die Weiterentwicklung von KI-Innovationen und die Transformation der Benutzererfahrung, von der Edge bis zur Cloud“. In Bezug auf die Aktie gilt es meiner Einschätzung nach zunächst ein wenig zurückhaltend zu sein: vor rund zwei Wochen nahmen die Bullen noch einmal die Allzeithochs aus dem Juli 2024 um 190 USD ins Visier, ein Bruch höher blieb aus, auch jetzt auf die Quartalszahlen. Für den heutigen Handelstag gilt es meiner Einschätzung nach zunächst einmal abzuwarten, ob es gelingt, die Aktie über 160 USD zu stabilisieren. Falls ja und es kommt zu einer Rückeroberung der 165/166 USD Region, wäre mit einem nochmaligen Lauf zurück über 170 USD in den kommenden Tagen zu rechnen. Falls die Aktie hingegen unter 160 USD rutscht, wäre in den kommenden Tagen nicht auszuschließen, dass ARM sich noch einmal in Gefilde um 130 USD bewegt. ARM Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

