- 📈 Massive Prognoseerhöhung & exzellente Quartalszahlen
- 🏗️ Kapazitätsausbau im Eiltempo dank globaler KI-Nachfrage
- ⚠️ Geopolitische Hürden & ambitionierte Bewertung
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ASML Aktie explodiert nach heftigem Prognose-Anstieg!
Der weltweite Halbleiter-Boom kennt keine Pause, und mittendrin thront der wichtigste Schaufelhersteller des digitalen Goldrauschs: ASML. Als Europas wertvollstes Technologieunternehmen hat ASML zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Jahresprognose massiv angehoben und hervorragende Quartalsergebnisse vorgelegt. Die immense Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern, die die Triebfeder der globalen künstlichen Intelligenz (KI) sind, treibt die Kunden dazu, ihre Produktionskapazitäten rasant hochzufahren. Wer heute überlegt, zukunftssichere Aktien kaufen zu wollen, kommt an der ASML Aktie kaum vorbei. Doch trotz glänzender Aussichten mahnen erste Analysten zur Vorsicht bezüglich der Bewertung.
► ASML WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker: ASML.NL
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geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zur ASML Aktie
1. 📈 Massive Prognoseerhöhung & exzellente Quartalszahlen
Aufgrund des anhaltenden KI-Booms hat ASML seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr drastisch nach oben geschraubt. Der niederländische Gigant erwartet nun einen Jahresumsatz von 43 bis 45 Milliarden Euro (zuvor wurden 36 bis 40 Milliarden Euro prognostiziert). Auch die erwartete Bruttomarge steigt auf starke 54 % bis 56 %.
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Nettoumsatz Q2: 9,3 Milliarden Euro (vs. erwartete 8,8 Mrd. €)
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Nettogewinn Q2: 2,9 Milliarden Euro (vs. erwartete 2,6 Mrd. €)
2. 🏗️ Kapazitätsausbau im Eiltempo dank globaler KI-Nachfrage
Chiphersteller weltweit beschleunigen den Ausbau ihrer Werke. Branchengrößen wie TSMC planen bereits neue Gigafabriken für die Verpackung moderner Chips. Um diesen enormen Hunger nach Lithografieanlagen zu stillen, weitet ASML seine EUV- und DUV-Kapazitäten in Veldhoven bis zum Jahr 2026 um jeweils 30 % aus. Das Unternehmen nutzt dafür innovative Ansätze wie die Optimierung von Reinraumflächen und sogenannte "Schnelllieferungen", um Kunden ohne Verzögerungen zu bedienen.
3. ⚠️ Geopolitische Hürden & ambitionierte Bewertung
Wo viel Licht ist, ist auch Schatten: Der Halbleitermarkt steht unter geopolitischem Druck. US-Gesetzesentwürfe drohen den Export von wichtigen DUV-Maschinen nach China weiter einzuschränken. Zwar puffert der Vorzieheffekt (chinesische Kunden kaufen in Erwartung von Verboten massenweise Anlagen) die Verluste kurzfristig ab, doch die Bewertung der Aktie ist extrem sportlich. Morningstar-Analysten verweisen auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca. 50, was das Papier leicht überbewertet erscheinen lässt (fairer Wert bei KGV 35 bis 40).
Hinweis: ASML wird am 10. Juni des kommenden Jahres auf seinem mit Spannung erwarteten Capital Markets Day umfassende Updates zu den langfristigen Wachstumszielen präsentieren.
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🔍 Fazit: Jetzt ASML Aktien kaufen?
Aus fundamentaler Sicht bleibt die ASML Aktie das absolute Nonplusultra im Halbleiterbereich. Das Unternehmen besitzt als weltweit einziger Anbieter von EUV-Anlagen ein unantastbares Monopol für die Herstellung modernster Hochleistungschips. Für Investoren, die jetzt strategisch hochwertige Aktien kaufen möchten, bietet ASML eine der besten langfristigen Wachstumstorys unserer Zeit.
Wer jedoch kurzfristige Schwankungen vermeiden will, sollte aufgrund des aktuellen KGVs von rund 50 eventuelle Rücksetzer abwarten, um zu einem günstigeren Einstiegskurs zuzuschlagen.
ASML Aktie Chartanalyse – Tageschart:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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