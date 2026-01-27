ASML Aktie vor Zahlen – Reicht das Wachstum noch weiter?

Aktien News: ASML Aktie vor entscheidenden Quartalszahlen 📈

Die ASML Aktie steht im Mittelpunkt der aktuellen Aktien News. Europas wertvollstes Unternehmen wird seine Quartalszahlen am 28. Januar vor Börseneröffnung vorlegen. ASML gilt als unverzichtbarer Schlüsselkonzern für die globale Halbleiter- und Technologieindustrie. Nach einer Phase außergewöhnlich starken Wachstums stellt sich nun die zentrale Frage: Ist für die ASML Aktie weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden – oder ist bereits vieles eingepreist?

► ASML WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker: ASML.NL

Drei Key Takeaways zur ASML Aktie

ASML Aktie vor wichtigen Quartalszahlen, Erwartungen sind extrem hoch. High-NA-Segment bleibt zentraler Kurstreiber mit monopolartiger Stellung. Guidance entscheidet über die Marktreaktion, nicht nur die Zahlen.

Hohe Erwartungen an die ASML Aktie – Markt legt die Latte hoch 🏦

ASML hat die Gewinnerwartungen in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen. Entsprechend ambitioniert sind nun die Prognosen:

Erwartetes EPS: ca. 8,2 USD

Erwarteter Umsatz: über 11 Mrd. USD

Quartalswachstum: mehr als +50 % QoQ

Diese Zahlen spiegeln enorme Erwartungen wider. Selbst für einen Technologieführer wie ASML wird es zunehmend anspruchsvoll, ein derart starkes Wachstum in so kurzer Zeit zu liefern – zumal aktuelle Einschränkungen weniger aus der eigenen Produktion, sondern von der Kundenseite kommen. Verzögerungen bei Projekten sowie ein Mangel an „Clean Rooms“ bremsen die Inbetriebnahme neuer Anlagen.

High NA im Fokus: Das Herzstück der ASML Story ⚙️

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Segment „High NA EUV“, der neuesten Generation von Lithografie-Systemen. In diesem Bereich besitzt ASML weiterhin ein vollständiges Monopol – und genau hier liegen die größten langfristigen Hoffnungen des Marktes.

Investoren werden genau analysieren:

Auftragseingänge und Nachfrage im High-NA-Segment

Aussagen zur Auslieferungsgeschwindigkeit

Investitionsbereitschaft der Chipkunden

Selbst bei sehr starken Zahlen könnte eine vorsichtige Prognose kurzfristig Druck auf die ASML Aktie ausüben. Historisch reagiert der Markt sensibel, wenn exzellente Ergebnisse mit zurückhaltendem Ausblick kombiniert werden.

Aktien News: KI-Revolution als Chance und Risiko 🚀

Ein möglicher Unsicherheitsfaktor bleibt die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Investitionswelle. Sollte sich die Nachfrage nach KI-Hardware abschwächen, könnte dies auch die Investitionszyklen der Chiphersteller beeinflussen.

Gleichzeitig sprechen mehrere Faktoren für ASML:

hohe Ertrags-Trägheit durch langfristige Aufträge

strukturelle Abhängigkeit der Branche von ASML-Technologie

potenzieller Zusatzimpuls durch steigende Nachfrage nach RAM-Speicher, die neue Investitionen in Fertigungskapazitäten auslösen könnte

In diesem Szenario dürfte der Markt eher zusätzliches Potenzial unterschätzen als bereits Risiken vorwegzunehmen.

Fazit: ASML Aktie bleibt struktureller Gewinner – mit kurzfristigen Risiken

Die aktuellen Aktien News zeigen, dass die ASML Aktie an einem entscheidenden Punkt steht. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, und es gibt kaum Anzeichen für eine strukturelle Trendwende. Allerdings scheint das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzter, da bereits viel Positives eingepreist ist. Die entscheidende Frage für den Markt lautet: Kann ASML nicht nur starke Zahlen liefern, sondern auch mit einem überzeugenden Ausblick überraschen?

ASML Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

