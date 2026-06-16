Forex Aktuell: AUDUSD Prognose nach RBA-Zinsentscheidung 2026

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie erwartet bei 4,35% belassen und damit eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen beendet. Obwohl die Entscheidung einstimmig ausfiel, blieb der Ton der Notenbank deutlich restriktiv. Für Anleger, die Forex Aktuell verfolgen, steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Geldpolitik auf die weitere Entwicklung des AUDUSD auswirken wird.

► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD

Inflation bleibt das zentrale Risiko

Die RBA betonte, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielkorridor von 2 bis 3% liegt. Der VPI sank zuletzt zwar auf 4,2% im Jahresvergleich, befindet sich jedoch weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Auch die Kerninflation zeigt sich hartnäckig.

Zu den wichtigsten Inflationsrisiken zählen:

Steigende Energie- und Kraftstoffpreise

Höhere Transport-, Lebensmittel- und Baukosten

Weitergabe steigender Kosten durch Unternehmen an Verbraucher

Anhaltend hohe Inflation im Dienstleistungssektor

Lohndruck durch Mindestlohnerhöhungen und regulierte Gehaltsanpassungen

Unsicherheit über die Entwicklung der globalen Ölversorgung

Die Notenbank befürchtet insbesondere, dass sich der energiegetriebene Inflationsschub dauerhaft in der Wirtschaft verankern könnte.

Schwächeres Wachstum ermöglicht Zinspause

Der wichtigste Grund für die unveränderte Zinspolitik war die Abschwächung der australischen Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal lediglich um 0,3% im Quartalsvergleich, nachdem im vierten Quartal 2025 noch ein Wachstum von 0,9% verzeichnet wurde.

Vor allem die Konsumausgaben der privaten Haushalte entwickelten sich schwächer. Höhere Hypothekenkosten, steigende Lebenshaltungskosten und sinkende Ersparnisse belasten die Verbraucher zunehmend.

Auch der Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,5% und erreichte damit den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Dennoch bewertet die RBA die allgemeinen Bedingungen am Arbeitsmarkt weiterhin als relativ robust.

Geldpolitischer Ausblick: Pause statt Kurswechsel

Für den Devisenmarkt ist entscheidend, dass die RBA keine Kehrtwende eingeleitet hat. Die aktuelle Entscheidung stellt lediglich eine Pause dar, um die Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen zu bewerten.

Die wichtigsten Aussagen der Notenbank:

Leitzins bleibt bei 4,35%

Auswirkungen früherer Zinserhöhungen sollen analysiert werden

Inflation bleibt zu hoch für Zinssenkungen

Energiepreise stellen weiterhin ein Aufwärtsrisiko dar

Weitere Zinserhöhungen bleiben möglich

Die meisten australischen Großbanken erwarten aktuell, dass der Leitzins auf dem gegenwärtigen Niveau verharren wird. Erste Zinssenkungen werden überwiegend erst für 2027 prognostiziert. Westpac bleibt die restriktivste Bank und rechnet sogar mit zwei weiteren Zinserhöhungen, die den Leitzins auf 4,85% anheben würden.

AUDUSD Prognose: Australischer Dollar unter Druck

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die unmittelbare Marktreaktion fiel negativ für den australischen Dollar aus. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung sank das Währungspaar AUDUSD von rund 0,7060 auf 0,7050 und verlor damit etwa 0,3%.

Obwohl die Entscheidung vollständig eingepreist war, interpretierten Anleger die Zinspause offenbar als Signal für eine geringere Wahrscheinlichkeit weiterer kurzfristiger Zinserhöhungen. Gleichzeitig rückten die Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung stärker in den Fokus als die weiterhin restriktiven Aussagen der RBA.

AUDUSD Prognose: Wichtige Marken im Blick

Aus Sicht der technischen und fundamentalen Analyse bleibt die weitere Entwicklung des AUDUSD stark von den kommenden Inflationsdaten sowie der globalen Energiepreisentwicklung abhängig.

Sollte die Inflation erneut anziehen, könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen steigen und den australischen Dollar unterstützen. Bleibt das Wirtschaftswachstum hingegen schwach und setzt sich die Abkühlung am Arbeitsmarkt fort, dürfte der Druck auf den AUDUSD zunehmen.

Für Trader, die Forex Aktuell verfolgen, bleiben daher die nächsten Inflationsberichte sowie die Kommunikation der RBA die entscheidenden Kurstreiber für die weitere AUDUSD Prognose.

SO SEHEN SIEGER AUS!