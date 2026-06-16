Forex Aktuell: AUDUSD Prognose nach RBA-Zinsentscheidung 2026

- RBA pausiert, bleibt aber restriktiv
- Wirtschaftliche Abkühlung gewinnt an Bedeutung
- AUDUSD unter Druck
- RBA pausiert, bleibt aber restriktiv
- Wirtschaftliche Abkühlung gewinnt an Bedeutung
- AUDUSD unter Druck
Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie erwartet bei 4,35% belassen und damit eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen beendet. Obwohl die Entscheidung einstimmig ausfiel, blieb der Ton der Notenbank deutlich restriktiv. Für Anleger, die Forex Aktuell verfolgen, steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Geldpolitik auf die weitere Entwicklung des AUDUSD auswirken wird.
► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD
Inflation bleibt das zentrale Risiko
Die RBA betonte, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielkorridor von 2 bis 3% liegt. Der VPI sank zuletzt zwar auf 4,2% im Jahresvergleich, befindet sich jedoch weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Auch die Kerninflation zeigt sich hartnäckig.
Zu den wichtigsten Inflationsrisiken zählen:
- Steigende Energie- und Kraftstoffpreise
- Höhere Transport-, Lebensmittel- und Baukosten
- Weitergabe steigender Kosten durch Unternehmen an Verbraucher
- Anhaltend hohe Inflation im Dienstleistungssektor
- Lohndruck durch Mindestlohnerhöhungen und regulierte Gehaltsanpassungen
- Unsicherheit über die Entwicklung der globalen Ölversorgung
Die Notenbank befürchtet insbesondere, dass sich der energiegetriebene Inflationsschub dauerhaft in der Wirtschaft verankern könnte.
Schwächeres Wachstum ermöglicht Zinspause
Der wichtigste Grund für die unveränderte Zinspolitik war die Abschwächung der australischen Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal lediglich um 0,3% im Quartalsvergleich, nachdem im vierten Quartal 2025 noch ein Wachstum von 0,9% verzeichnet wurde.
Vor allem die Konsumausgaben der privaten Haushalte entwickelten sich schwächer. Höhere Hypothekenkosten, steigende Lebenshaltungskosten und sinkende Ersparnisse belasten die Verbraucher zunehmend.
Auch der Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,5% und erreichte damit den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Dennoch bewertet die RBA die allgemeinen Bedingungen am Arbeitsmarkt weiterhin als relativ robust.
Geldpolitischer Ausblick: Pause statt Kurswechsel
Für den Devisenmarkt ist entscheidend, dass die RBA keine Kehrtwende eingeleitet hat. Die aktuelle Entscheidung stellt lediglich eine Pause dar, um die Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen zu bewerten.
Die wichtigsten Aussagen der Notenbank:
- Leitzins bleibt bei 4,35%
- Auswirkungen früherer Zinserhöhungen sollen analysiert werden
- Inflation bleibt zu hoch für Zinssenkungen
- Energiepreise stellen weiterhin ein Aufwärtsrisiko dar
- Weitere Zinserhöhungen bleiben möglich
Die meisten australischen Großbanken erwarten aktuell, dass der Leitzins auf dem gegenwärtigen Niveau verharren wird. Erste Zinssenkungen werden überwiegend erst für 2027 prognostiziert. Westpac bleibt die restriktivste Bank und rechnet sogar mit zwei weiteren Zinserhöhungen, die den Leitzins auf 4,85% anheben würden.
AUDUSD Prognose: Australischer Dollar unter Druck
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die unmittelbare Marktreaktion fiel negativ für den australischen Dollar aus. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung sank das Währungspaar AUDUSD von rund 0,7060 auf 0,7050 und verlor damit etwa 0,3%.
Obwohl die Entscheidung vollständig eingepreist war, interpretierten Anleger die Zinspause offenbar als Signal für eine geringere Wahrscheinlichkeit weiterer kurzfristiger Zinserhöhungen. Gleichzeitig rückten die Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung stärker in den Fokus als die weiterhin restriktiven Aussagen der RBA.
AUDUSD Prognose: Wichtige Marken im Blick
Aus Sicht der technischen und fundamentalen Analyse bleibt die weitere Entwicklung des AUDUSD stark von den kommenden Inflationsdaten sowie der globalen Energiepreisentwicklung abhängig.
Sollte die Inflation erneut anziehen, könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen steigen und den australischen Dollar unterstützen. Bleibt das Wirtschaftswachstum hingegen schwach und setzt sich die Abkühlung am Arbeitsmarkt fort, dürfte der Druck auf den AUDUSD zunehmen.
Für Trader, die Forex Aktuell verfolgen, bleiben daher die nächsten Inflationsberichte sowie die Kommunikation der RBA die entscheidenden Kurstreiber für die weitere AUDUSD Prognose.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 15.06.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Dienstag, 16.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Wirtschaftskalender: US-Immobilienmarktdaten im Fokus 🔎
TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDUSD (16.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.