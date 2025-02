Baidu (Ticker: BIDU), das chinesische Unternehmen, das die gleichnamige Suchmaschine betreibt, hat am Dienstag bereits vorbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, die Aktie beschloss den Handelstag mit einem Minus von mehr als 7% - haben die Zahlen also nicht überzeugen können? Baidu mit soliden Zahlen, aber fehlendem Momentum im KI-Hype 🔴 Aktie bleibt unattraktiv Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Baidu Handelsideen 🔴 Baidu Prognose & Ausblick ► Baidu WKN: A0F5DE | ISIN: US0567521085 | Ticker: BIDU Für das abgelaufene Geschäftsquartal wies Baidu einen bereinigten Gewinn von 19,18 Yuan pro American Depositary Share (ADR; umgerechnet rund $2,87) bei einem Umsatz von 34,1 Milliarden Yuan oder 4,7 Milliarden US-Dollar aus, jeweils deutlich über der Erwartung der Wall Street Analysten, die mit einem bereinigten Gewinn von 14,37 Yuan pro Aktie bzw. ADR bei einem Umsatz von 33,3 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 2 % zurück, während der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurückging. Der CEO von Baidu, Robin Li, sagte: „2024 war ein entscheidendes Jahr in unserem laufenden Wandel von einem internetzentrierten zu einem KI-orientierten Unternehmen“ und weiter “AI Cloud hat an Dynamik gewonnen, angetrieben durch die breite Marktakzeptanz unserer Full-Stack-KI-Fähigkeiten.“ Baidu hat sich zwar auf das Angebot von KI-Funktionen konzentriert, da der digitale Werbemarkt, der den Großteil des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, die Zahlen enttäuschten hier aber. Der Umsatz im Online-Marketing ging im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 17,9 Milliarden Yuan oder 2,46 Milliarden US-Dollar zurück. Der Umsatz außerhalb des Marketings stieg hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 9,8 Milliarden Yuan für Baidu, was das Unternehmen seinem KI-Cloud-Geschäft zuschrieb. Bereits vergangene Woche kündigte Baidu an, dass es seinen ChatGPT-ähnlichen KI-Chatbot Ernie ab dem 01. April kostenlos anbieten wird, der jüngste Schachzug im Kampf um die KI-Führungsrolle unter chinesischen Unternehmen, zu denen die Technologiegiganten Alibaba (BABA) und Tencent, sowie Start-ups wie DeepSeek gehören. Für die Aktie gilt es mittel- bis längerfristig meiner Einschätzung nach klar abzuwarten: die Aktie befindet sich seit Mitte 2023 weiterhin in einem Abwärtstrend, wäre eventuell interessant für eine erste kleine Position in Gefilden um 75 bis 80 USD, wobei man bei einem Fall unter die 75 USD Marke sich allerdings von dieser kleinen Position gleich wieder trennen sollte. Konservativer wartet man auf einen Bruch der etablierten Abwärtstrendlinie (blau) und einer Rückeroberung der 100 USD Marke, die dann einen erneuten Test der 115 bis 120 USD Region denkbar werden ließe. Baidu Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.