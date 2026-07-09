BASF Aktie: Milliardenprojekt in China entwickelt sich besser als erwartet und das Sparprogramm macht deutliche Fortschritte

Die BASF Aktie rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Rund 100 Tage nach der Eröffnung des neuen Verbundstandorts im chinesischen Zhanjiang zieht der Chemiekonzern eine überraschend positive Zwischenbilanz. Obwohl BASF im ersten Betriebsjahr noch mit Verlusten rechnet, konnte das Werk bereits fast zwei profitable Monate verzeichnen. Gleichzeitig schreiten die Sparprogramme schneller voran als geplant und sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns nachhaltig stärken.

Doch reicht das aus, um die BASF Aktie wieder attraktiver zu machen? Wer aktuell überlegt, Aktien zu kaufen, sollte neben den Fortschritten in China auch die Restrukturierung des Stammwerks Ludwigshafen und die langfristigen Wachstumsperspektiven im Blick behalten.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS.DE

geschrieben von Jens Klatt

BASF Aktie: Neues China-Werk sorgt für positive Überraschung

Der neue Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang entwickelt sich schneller als erwartet.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

🏭 Investitionsvolumen von 8,7 Milliarden Euro .

📈 Bereits fast zwei profitable Monate im ersten Betriebsjahr.

✅ Das Großprojekt wurde planmäßig fertiggestellt und blieb sogar unter Budget .

⚙️ Alle Produktionsanlagen waren sofort einsatz- und lieferfähig.

Nach Aussage von Finanzvorstand Dirk Elvermann ist dies ein außergewöhnlich erfolgreicher Projektverlauf für ein Industrieprojekt dieser Größenordnung.

🌍 BASF setzt auf Wachstum in China

Die Investition unterstreicht die strategische Ausrichtung des Konzerns.

Laut BASF entscheidet vor allem die Nachfrage darüber, wo investiert wird.

Der Standort in Zhanjiang umfasst:

🧪 Mehr als 30 Produktionslinien

🔥 Einen modernen Steamcracker als Herzstück der Anlage

👥 Rund 2.000 Mitarbeiter

Mit der Expansion stärkt BASF seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Chemiemärkte.

🏭 Ludwigshafen bleibt die größte Baustelle

Während China positive Impulse liefert, arbeitet BASF gleichzeitig an der Restrukturierung seines Stammwerks.

Die wichtigsten Entwicklungen:

📉 Die Zahl der Beschäftigten wurde bereits deutlich reduziert.

⚙️ Prozesse werden effizienter gestaltet.

🤝 BASF spricht von einem spürbaren Kulturwandel innerhalb des Unternehmens.

💡 Mitarbeitende bringen verstärkt Ideen zur Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung ein.

Ziel bleibt es, den Standort Ludwigshafen langfristig wieder in die Gewinnzone zu führen.

💰 Aktien kaufen? Sparprogramm macht Fortschritte

Ein wichtiger Baustein der BASF-Strategie bleibt die Kostensenkung.

Die wichtigsten Kennzahlen:

💶 Geplante jährliche Einsparungen bis Ende 2026: 2,3 Milliarden Euro

✅ Bereits realisiert: rund 1,9 Milliarden Euro

🤖 Weitere Einsparungen durch: Digitalisierung Automatisierung Standardisierung Bündelung von Dienstleistungen



Zusätzlich verlagert BASF Teile der IT-, Finanz- und HR-Dienstleistungen nach Indien, um die Kostenstruktur weiter zu verbessern.

📊 BASF Aktie: Chancen und Risiken für Anleger

✅ Chancen

🇨🇳 Wachstum durch den chinesischen Markt.

💰 Deutlich fortgeschrittenes Sparprogramm.

🏭 Höhere Effizienz an wichtigen Produktionsstandorten.

📈 Langfristiges Potenzial durch steigende Wettbewerbsfähigkeit.

⚠️ Risiken

📉 Das erste Betriebsjahr des China-Werks dürfte noch Verluste bringen.

🌍 Die Erholung der Chemienachfrage bleibt entscheidend.

⚡ Hohe Energiepreise und eine schwache Industriekonjunktur könnten die Margen belasten.

🏭 Der Umbau des Standorts Ludwigshafen wird Zeit benötigen.

👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten

Für die weitere Entwicklung der BASF Aktie stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus:

📊 Entwicklung der globalen Chemienachfrage.

🇨🇳 Hochlauf der Produktion in Zhanjiang.

💰 Fortschritte beim Sparprogramm.

📈 Quartalszahlen und Margenentwicklung.

🌍 Konjunkturentwicklung in Europa und China.

Diese Faktoren dürften maßgeblich bestimmen, wie sich die Aktie in den kommenden Quartalen entwickelt.

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🧾 Fazit: BASF Aktie setzt auf Effizienz und Wachstum

Die BASF Aktie befindet sich in einer wichtigen Transformationsphase. Während der Konzern in Deutschland konsequent an seiner Kostenstruktur arbeitet, entwickelt sich das Milliardenprojekt in China besser als erwartet. Die Kombination aus einem erfolgreichen Produktionshochlauf, einem weit fortgeschrittenen Sparprogramm und der stärkeren Ausrichtung auf wachstumsstarke Märkte könnte die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität schaffen.

Wer langfristig Aktien kaufen möchte, findet in BASF weiterhin einen der weltweit führenden Chemiekonzerne mit einer klaren Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Kurzfristig bleiben jedoch die Entwicklung der globalen Industriekonjunktur und die Nachfrage nach Chemieprodukten entscheidende Einflussfaktoren für die weitere Kursentwicklung.

BASF Aktie Chartanalyse – Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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