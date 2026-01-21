Bayer Aktie: Supreme Court prüft Glyphosat-Fall, neue Pharma-Partnerschaft stärkt Fantasie - jetzt Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie steht aktuell so stark im Fokus wie seit Jahren nicht mehr. Nach einer langen Phase massiver Kursverluste mehren sich nun die Signale für einen möglichen Turnaround. Hoffnungsträger sind vor allem eine richtungsweisende Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Komplex sowie neue strategische Partnerschaften in der Pharmaforschung. Für Anleger stellt sich damit erneut die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bayer Aktien zu kaufen?

► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

⚖️ 1. Glyphosat: Supreme Court nimmt Grundsatzfall an

Ein Meilenstein für die Bayer Aktie:

🏛️ US Supreme Court prüft den Glyphosat-Fall „Durnell“

⚠️ Potenzielle Signalwirkung für rund 67.000 weitere Klagen

💶 Rückstellungen von 6,5 Mrd. Euro betroffen

📈 Aktie sprang nachbörslich um +6 % auf über 44 Euro

Die Annahme des Falls gilt als entscheidender Hoffnungsschimmer, da Bayer auf eine Klärung zugunsten des Bundesrechts bei Warnhinweisen setzt.

💊 2. Pharma-Fantasie durch neue US-Kooperation

Auch operativ liefert Bayer neue Impulse:

🤝 Fünfjährige strategische Partnerschaft mit dem Vanderbilt University Medical Center

🧠 Nutzung umfangreicher Gesundheits- und Forschungsdaten

❤️ Fokus auf Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen

🚀 Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung von der Zielstruktur bis zur klinischen Prüfung

Die Kooperation unterstreicht den Anspruch, Bayer langfristig als datengetriebenen Pharma- und Biotech-Konzern neu zu positionieren.

📈 3. Chartbild signalisiert stabile Bodenbildung

Auch technisch hellt sich das Bild auf:

📊 Aktie seit Dezember über 30 % im Plus

🔄 Nachhaltige Bodenbildung nach jahrelangem Kursrutsch

🧱 Wichtige Rückeroberung der Zone um 35 Euro

🟢 Markt beginnt, Risiken neu zu bewerten

Die Kombination aus rechtlicher Hoffnung und operativen Fortschritten sorgt für zunehmendes Vertrauen in die Bayer Aktie.

📌 Fazit: Bayer Aktie – Aktien kaufen mit Turnaround-Potenzial

Die Bayer Aktie steht an einem möglichen Wendepunkt. Die Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Streit könnte das größte Damoklesschwert beseitigen, während neue Pharma-Kooperationen zusätzliche Fantasie liefern.

🟢 Chancen

Grundsatzurteil mit Entlastung im Glyphosat-Komplex

Stärkere Pharma-Pipeline durch datenbasierte Forschung

Technisch stabile Erholungsbewegung

🔴 Risiken

Ungewisser Ausgang des Gerichtsverfahrens

Weiterhin hohe Altlasten aus der Monsanto-Übernahme

Langfristiger Vertrauensaufbau erforderlich

Fazit:

Wer Bayer Aktien kaufen möchte, setzt auf eine klassische Turnaround-Story mit erhöhtem Risiko, aber auch erheblichem Kurspotenzial. Für risikobereite Anleger bleibt die Aktie hochspannend.

Bayer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Bayer Aktie

Was macht Bayer als Unternehmen?

Bayer ist ein internationaler Life-Science-Konzern mit den Kernbereichen Pharma, Consumer Health und Agrarchemie (Crop Science).

Warum steht die Bayer Aktie aktuell im Fokus?

Die Bayer Aktie steht aktuell im Fokus wegen der möglichen Grundsatzentscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Komplex sowie neuer strategischer Impulse aus der Pharmaforschung.

Sollte man jetzt Bayer Aktien kaufen?

Ob Anleger Bayer Aktien kaufen sollten, hängt vom persönlichen Risikoprofil ab. Die Aktie bietet Turnaround-Potenzial, bleibt aber durch juristische Risiken spekulativ.

Welche Chancen bietet die Bayer Aktie?

Chancen ergeben sich aus einer möglichen Entlastung bei Glyphosat-Klagen, einer stärkeren Pharma-Pipeline und einer Neubewertung nach jahrelanger Schwäche.

Welche Risiken gibt es bei der Bayer Aktie?

Zu den größten Risiken zählen ein negativer Ausgang des Glyphosat-Verfahrens, hohe Altlasten aus der Monsanto-Übernahme und anhaltende Rechtsunsicherheit.

Ist die Bayer Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Die Bayer Aktie kann für langfristige Anleger interessant sein, die auf einen erfolgreichen Turnaround setzen und erhöhte Volatilität akzeptieren.