Bayer Aktie: Hoffnung auf Supreme-Court-Entscheidung – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🌿

Die Bayer Aktie erlebt nach Jahren des Kursverfalls einen neuen Hoffnungsschub. Der DAX-Konzern erhält unerwartet Rückenwind im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit: Der Solicitor General, der oberste Anwalt der US-Regierung, unterstützt offiziell die Bitte von Bayer, dass der Supreme Court den Fall prüft. Das erhöht die Chance auf ein Grundsatzurteil – und könnte entscheidende Auswirkungen auf die zukünftige Rechtslage und Entschädigungsrisiken haben.

Doch ist das bereits ein Grund, jetzt Aktien zu kaufen?

► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

⚖️ 1. US-Regierung unterstützt Bayer – Supreme Court könnte Fall annehmen

Der Solicitor General spricht sich dafür aus, den Glyphosat-Fall vor den Supreme Court zu bringen.

Das stärkt Bayer enorm:

Erstmals offizieller Rückhalt der US-Regierung

Höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Supreme Court den Fall annimmt

Streitpunkt: Gilt Bundesrecht über dem Bundesstaatenrecht bei Warnhinweisen?

EPA bewertet Glyphosat laut Vorschriften als nicht gesundheitsgefährdend

Diese Unterstützung könnte ein entscheidender Wendepunkt im jahrelangen Rechtsstreit werden.

📈 2. Bayer Aktie reagiert positiv – starker Kurssprung

Die Börse feiert den Rückenwind aus den USA:

Auf Tradegate steigt die Bayer Aktie um rund 9 %

Anleger setzen auf ein mögliches Grundsatzurteil

Ein Sieg vor dem Supreme Court könnte das Schadensersatzrisiko massiv reduzieren

Der Aktienkurs war zuvor über Jahre „nahezu im freien Fall“ und erreichte im April 2025 ein Tief bei 18 Euro. Seitdem versucht die Aktie, sich zu stabilisieren.

🧪 3. Belastungen bleiben – PCB-Vergleich & Monsanto-Erbe drücken weiter

Neben Glyphosat belastet auch ein weiterer Altfall aus der Monsanto-Übernahme:

Monsanto (Bayer-Tochter) zahlt 120 Mio. USD im PCB-Verfahren in Illinois

PCB seit Jahrzehnten verboten, aber noch immer Gegenstand von Umweltklagen

Glyphosat + PCB-Risiken stammen aus dem Monsanto-Deal (2018, Kaufpreis >60 Mrd. USD)

Aktuell ist Bayer nur noch ca. 30 Mrd. Euro wert – ein Bruchteil der Monsanto-Kaufsumme.

📌 Fazit: Bayer Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie befindet sich in einer spannenden Phase zwischen Hoffnung und Risiko.

🟢 Chancen

Unterstützung des Solicitor General erhöht die Chancen auf ein positives Supreme-Court-Verfahren

Ein Grundsatzurteil könnte milliardenschwere Glyphosat-Risiken reduzieren

Erste Erholungsbewegung nach jahrelangem Ausverkauf

Günstige Bewertung im historischen Vergleich

🔴 Risiken

Rechtsrisiken bestehen trotz Hoffnung weiterhin

PCB-Altlasten belasten das Ergebnis

Strategischer Schaden durch Monsanto-Übernahme wirkt langfristig nach

Unsichere operative Aussichten im Pharma- & Agrarbereich

Fazit:

Für Anleger, die spekulativ Aktien kaufen möchten und auf einen juristischen Befreiungsschlag setzen, kann die Bayer Aktie zur spannenden Turnaround-Chance werden.

Konservative Investoren sollten jedoch abwarten, wie der Supreme Court entscheidet – denn davon hängt der zukünftige Risikokorridor maßgeblich ab.

Bayer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Bayer Aktie

FAQ 1: Warum steigt die Bayer Aktie aktuell?

Die Bayer Aktie steigt, weil der Solicitor General der US-Regierung empfohlen hat, den Glyphosat-Fall vor den Supreme Court zu bringen – ein potenzieller Wendepunkt im Rechtsstreit.

FAQ 2: Sollte man jetzt Bayer Aktien kaufen?

Bayer bietet Turnaround-Potenzial durch die mögliche gerichtliche Klärung im Glyphosat-Streit sowie eine historisch niedrige Bewertung. Gleichzeitig bleiben rechtliche und operative Risiken hoch.

FAQ 3: Was bedeutet die Unterstützung der US-Regierung für Bayer?

Die US-Regierung stärkt Bayers Position, da sie argumentiert, dass Bundesrecht Vorrang vor Bundesstaatenrecht habe und die EPA Glyphosat nicht als gefährlich bewertet. Das könnte die Chancen auf ein positives Urteil erhöhen.

FAQ 4: Welche Risiken bestehen weiterhin für Bayer?

Neben Glyphosat belasten PCB-Klagen, Monsanto-Altlasten, operative Probleme und schwache Margen das Unternehmen. Eine endgültige Klärung kann Jahre dauern.

FAQ 5: Wie ist die aktuelle Bewertung der Bayer Aktie?

Die Bayer Aktie hat ein Mehrjahrestief um 18 Euro markiert und notiert historisch günstig – was Turnaround-Spekulationen begünstigt.

FAQ 6: Welche Faktoren könnten die Bayer Aktie langfristig positiv beeinflussen?

• Möglicher Supreme-Court-Erfolg

• Reduzierte Rechtsrisiken

• Restrukturierungsmaßnahmen

• Pipeline-Fortschritte im Pharma-Segment

• Kostensenkungsprogramme