Aktie im Fokus: Beiersdorf Aktie unter Druck - Prognose, Analyse und Kursziele

Die Beiersdorf Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck. Zwar kündigte der Konzern im März ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Mio. EUR an, doch der gleichzeitig veröffentlichte vorsichtige Ausblick belastete die Stimmung erheblich.

► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI

⚡ Key Takeaways

Schwacher Ausblick belastet: Die Beiersdorf Aktie steht nach vorsichtigen Prognosen und schwachem Marktumfeld deutlich unter Druck, trotz Aktienrückkaufprogramm.

Die Beiersdorf Aktie steht nach vorsichtigen Prognosen und schwachem Marktumfeld deutlich unter Druck, trotz Aktienrückkaufprogramm. Chartbild klar bärisch: Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer mit möglichen Zielen im Bereich von 67,92 EUR und darunter.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer mit möglichen Zielen im Bereich von 67,92 EUR und darunter. Trendwende erst bei höheren Kursen: Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst oberhalb von 87 EUR, mit echtem bullischem Signal erst nach Schließen des Gaps bei 103,60 EUR.

Beiersdorf Aktie - Fundamentaldaten im Überblick

Aktueller Preis: 75,76 EUR

75,76 EUR Marktkapitalisierung: 16,56 Mrd. EUR

16,56 Mrd. EUR Umsatz 2025: 9,9 Mrd. EUR

9,9 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025: 67,22 %

67,22 % KGV 2026 (Prognose): 16,86

16,86 4 Wochen Performance: -20,86 %

-20,86 % Dividendenrendite 2026 (Prognose): 1,33 %

1,33 % Bewertung: fairer Preis

fairer Preis Branche: Drogerieartikel

Aktie im Fokus: Schwacher Ausblick belastet die Beiersdorf Aktie

Beiersdorf erwartet für das laufende Geschäftsjahr lediglich ein geringes Wachstum. Gleichzeitig geht das Management von einem weiter rückläufigen Marktumfeld aus. Diese zurückhaltenden Prognosen sorgten für deutlichen Verkaufsdruck bei der Beiersdorf Aktie.

Für 2026 wird ein leicht steigender organischer Umsatz erwartet, während die operative Marge leicht unter dem Vorjahresniveau liegen dürfte. Betroffen sind sowohl das Konsumgütersegment als auch der Klebstoffbereich.

Zusätzliche Risiken ergeben sich durch:

Probleme im US-Einzelhandel

Schwäche im chinesischen Reiseeinzelhandel

geopolitische Unsicherheiten, deren Effekte noch nicht vollständig eingepreist sind

Analysten erwarten zudem, dass das erste Quartal 2026 schwächer ausfallen könnte als bislang angenommen.

Rückblick: Geschäftsentwicklung der Beiersdorf Aktie

Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit 9,9 Mrd. EUR nahezu auf Vorjahresniveau. Die operative Marge verbesserte sich leicht auf 14,0 %.

Chartanalyse: Beiersdorf Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart - bärisches Gesamtbild

Nach dem Hoch bei 137,70 EUR hat die Beiersdorf Aktie über Monate hinweg deutlich nachgegeben. Zwischenzeitliche Erholungen blieben schwach und wurden wieder abverkauft.

Bodenbildung im Oktober

Konsolidierung bis Dezember

anschließende Erholung mit dynamischem Anstieg

deutlicher Rückschlag durch Gap nach unten

Aktuell konnte sich die Aktie leicht stabilisieren, scheiterte jedoch an der SMA20 bei 76,78 EUR.

Wichtige Marken

Unterstützungen: 67,92 EUR, 60,78 EUR

67,92 EUR, 60,78 EUR Widerstand für Trendwende: 87 EUR

87 EUR Bullisches Szenario: Gap-Close bei 103,60 EUR

Solange die Beiersdorf Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.

Einschätzung Tageschart: bärisch

Prognose (12-18 Monate)

Bull Szenario: 45 %

Bear Szenario: 55 %

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4h Chart - kurzfristige Entwicklung der Beiersdorf Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild zeigte sich zunächst Stabilität über der SMA20, die jedoch im Zuge der Abwärtsbewegung verloren ging.

Eine technische Erholung führte die Aktie zurück über:

SMA20 (75,44 EUR)

SMA50 (75,68 EUR)

Allerdings fehlt bislang die Bestätigung oberhalb dieser Marken.

Kurzfristige Szenarien

Unterhalb SMA20/SMA50: Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich

Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich Oberhalb SMA20/SMA50: Potenzial bis zur SMA200 bei 92,66 EUR

Einschätzung 4h Chart: bärisch

Prognose (nächste drei Monate)

Bull Szenario: 40 %

Bear Szenario: 60 %

Wichtige Kursmarken der Beiersdorf Aktie

Widerstände

76,74 - 76,78 - 77,97 - 78,82 - 91,85 - 92,74 - 96,00 - 103,60 - 109,48 - 115,16 - 122,55

Unterstützungen

75,78 - 75,73 - 75,44 - 70,00

Fazit: Beiersdorf Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die Beiersdorf Aktie steht aktuell klar unter Druck. Der schwache Ausblick, gepaart mit externen Belastungsfaktoren, sorgt für ein angeschlagenes Chartbild.

Kurzfristig dominieren die Risiken, während sich eine nachhaltige Aufhellung erst oberhalb wichtiger Widerstände abzeichnet. Anleger sollten insbesondere die Marke von 87 EUR sowie das Gap bei 103,60 EUR im Blick behalten.

Langfristig bleibt die Aktie im Fokus, allerdings mit überwiegend bärischer Tendenz.

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FAQ zur Beiersdorf Aktie

Was belastet aktuell die Beiersdorf Aktie?

Die Beiersdorf Aktie wird vor allem durch einen schwachen Ausblick, ein rückläufiges Marktumfeld sowie Probleme im US- und China-Geschäft belastet.

Ist die Beiersdorf Aktie aktuell unterbewertet?

Die Bewertung gilt derzeit als fair. Das KGV liegt bei rund 16,86 (Prognose), was weder auf eine klare Unter- noch Überbewertung hindeutet.

Wie ist die Prognose für die Beiersdorf Aktie?

Kurz- bis mittelfristig überwiegt ein leicht negatives Szenario mit seitwärts bis abwärts gerichteter Tendenz.

Welche Kursmarken sind bei der Beiersdorf Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 67,92 EUR und 60,78 EUR. Eine nachhaltige Erholung beginnt erst oberhalb von 87 EUR.

Wann wird die Beiersdorf Aktie wieder bullisch?

Ein bullisches Signal entsteht erst, wenn die Aktie das Gap bei 103,60 EUR schließt und sich darüber stabilisiert.

Zahlt die Beiersdorf Aktie Dividende?

Ja, die erwartete Dividendenrendite liegt für 2026 bei etwa 1,33 %.

Welche Risiken bestehen für die Beiersdorf Aktie?

Zu den größten Risiken zählen schwache Konsumnachfrage, geopolitische Unsicherheiten sowie Belastungen im internationalen Einzelhandel.

Lohnt sich ein Einstieg in die Beiersdorf Aktie?

Ein Einstieg ist aktuell eher spekulativ, da das Chartbild bärisch ist. Eine Stabilisierung über wichtigen Widerständen wäre ein erstes positives Signal.