Aktie im Fokus: Beiersdorf Aktie unter Druck - Prognose, Analyse und Kursziele

- Schwacher Ausblick belastet
- Chartbild klar bärisch
- Trendwende erst bei höheren Kursen
- Schwacher Ausblick belastet
- Chartbild klar bärisch
- Trendwende erst bei höheren Kursen
Die Beiersdorf Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck. Zwar kündigte der Konzern im März ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Mio. EUR an, doch der gleichzeitig veröffentlichte vorsichtige Ausblick belastete die Stimmung erheblich.
► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI
⚡ Key Takeaways
- Schwacher Ausblick belastet: Die Beiersdorf Aktie steht nach vorsichtigen Prognosen und schwachem Marktumfeld deutlich unter Druck, trotz Aktienrückkaufprogramm.
- Chartbild klar bärisch: Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer mit möglichen Zielen im Bereich von 67,92 EUR und darunter.
- Trendwende erst bei höheren Kursen: Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst oberhalb von 87 EUR, mit echtem bullischem Signal erst nach Schließen des Gaps bei 103,60 EUR.
Beiersdorf Aktie - Fundamentaldaten im Überblick
- Aktueller Preis: 75,76 EUR
- Marktkapitalisierung: 16,56 Mrd. EUR
- Umsatz 2025: 9,9 Mrd. EUR
- Eigenkapitalquote 2025: 67,22 %
- KGV 2026 (Prognose): 16,86
- 4 Wochen Performance: -20,86 %
- Dividendenrendite 2026 (Prognose): 1,33 %
- Bewertung: fairer Preis
- Branche: Drogerieartikel
Aktie im Fokus: Schwacher Ausblick belastet die Beiersdorf Aktie
Beiersdorf erwartet für das laufende Geschäftsjahr lediglich ein geringes Wachstum. Gleichzeitig geht das Management von einem weiter rückläufigen Marktumfeld aus. Diese zurückhaltenden Prognosen sorgten für deutlichen Verkaufsdruck bei der Beiersdorf Aktie.
Für 2026 wird ein leicht steigender organischer Umsatz erwartet, während die operative Marge leicht unter dem Vorjahresniveau liegen dürfte. Betroffen sind sowohl das Konsumgütersegment als auch der Klebstoffbereich.
Zusätzliche Risiken ergeben sich durch:
- Probleme im US-Einzelhandel
- Schwäche im chinesischen Reiseeinzelhandel
- geopolitische Unsicherheiten, deren Effekte noch nicht vollständig eingepreist sind
Analysten erwarten zudem, dass das erste Quartal 2026 schwächer ausfallen könnte als bislang angenommen.
Rückblick: Geschäftsentwicklung der Beiersdorf Aktie
Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit 9,9 Mrd. EUR nahezu auf Vorjahresniveau. Die operative Marge verbesserte sich leicht auf 14,0 %.
Chartanalyse: Beiersdorf Aktie im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart - bärisches Gesamtbild
Nach dem Hoch bei 137,70 EUR hat die Beiersdorf Aktie über Monate hinweg deutlich nachgegeben. Zwischenzeitliche Erholungen blieben schwach und wurden wieder abverkauft.
- Bodenbildung im Oktober
- Konsolidierung bis Dezember
- anschließende Erholung mit dynamischem Anstieg
- deutlicher Rückschlag durch Gap nach unten
Aktuell konnte sich die Aktie leicht stabilisieren, scheiterte jedoch an der SMA20 bei 76,78 EUR.
Wichtige Marken
- Unterstützungen: 67,92 EUR, 60,78 EUR
- Widerstand für Trendwende: 87 EUR
- Bullisches Szenario: Gap-Close bei 103,60 EUR
Solange die Beiersdorf Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.
Einschätzung Tageschart: bärisch
Prognose (12-18 Monate)
- Bull Szenario: 45 %
- Bear Szenario: 55 %
YouTube Trading Videos
4h Chart - kurzfristige Entwicklung der Beiersdorf Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild zeigte sich zunächst Stabilität über der SMA20, die jedoch im Zuge der Abwärtsbewegung verloren ging.
Eine technische Erholung führte die Aktie zurück über:
- SMA20 (75,44 EUR)
- SMA50 (75,68 EUR)
Allerdings fehlt bislang die Bestätigung oberhalb dieser Marken.
Kurzfristige Szenarien
- Unterhalb SMA20/SMA50: Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich
- Oberhalb SMA20/SMA50: Potenzial bis zur SMA200 bei 92,66 EUR
Einschätzung 4h Chart: bärisch
Prognose (nächste drei Monate)
- Bull Szenario: 40 %
- Bear Szenario: 60 %
Wichtige Kursmarken der Beiersdorf Aktie
Widerstände
76,74 - 76,78 - 77,97 - 78,82 - 91,85 - 92,74 - 96,00 - 103,60 - 109,48 - 115,16 - 122,55
Unterstützungen
75,78 - 75,73 - 75,44 - 70,00
Fazit: Beiersdorf Aktie bleibt im Fokus der Anleger
Die Beiersdorf Aktie steht aktuell klar unter Druck. Der schwache Ausblick, gepaart mit externen Belastungsfaktoren, sorgt für ein angeschlagenes Chartbild.
Kurzfristig dominieren die Risiken, während sich eine nachhaltige Aufhellung erst oberhalb wichtiger Widerstände abzeichnet. Anleger sollten insbesondere die Marke von 87 EUR sowie das Gap bei 103,60 EUR im Blick behalten.
Langfristig bleibt die Aktie im Fokus, allerdings mit überwiegend bärischer Tendenz.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Beiersdorf Aktie
Was belastet aktuell die Beiersdorf Aktie?
Die Beiersdorf Aktie wird vor allem durch einen schwachen Ausblick, ein rückläufiges Marktumfeld sowie Probleme im US- und China-Geschäft belastet.
Ist die Beiersdorf Aktie aktuell unterbewertet?
Die Bewertung gilt derzeit als fair. Das KGV liegt bei rund 16,86 (Prognose), was weder auf eine klare Unter- noch Überbewertung hindeutet.
Wie ist die Prognose für die Beiersdorf Aktie?
Kurz- bis mittelfristig überwiegt ein leicht negatives Szenario mit seitwärts bis abwärts gerichteter Tendenz.
Welche Kursmarken sind bei der Beiersdorf Aktie wichtig?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 67,92 EUR und 60,78 EUR. Eine nachhaltige Erholung beginnt erst oberhalb von 87 EUR.
Wann wird die Beiersdorf Aktie wieder bullisch?
Ein bullisches Signal entsteht erst, wenn die Aktie das Gap bei 103,60 EUR schließt und sich darüber stabilisiert.
Zahlt die Beiersdorf Aktie Dividende?
Ja, die erwartete Dividendenrendite liegt für 2026 bei etwa 1,33 %.
Welche Risiken bestehen für die Beiersdorf Aktie?
Zu den größten Risiken zählen schwache Konsumnachfrage, geopolitische Unsicherheiten sowie Belastungen im internationalen Einzelhandel.
Lohnt sich ein Einstieg in die Beiersdorf Aktie?
Ein Einstieg ist aktuell eher spekulativ, da das Chartbild bärisch ist. Eine Stabilisierung über wichtigen Widerständen wäre ein erstes positives Signal.
DAX Gewinner am Dienstag: BASF Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
TUI Aktie im Fokus: Waffenstillstand USA-Iran – Jetzt der Turnaround? 🌍
Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 08.04.26 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Mittwoch, 08.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.