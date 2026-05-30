Bitcoin Aktuell: Über 2 Mrd. USD Abflüsse aus Krypto-ETFs und restriktive Fed-Signale belasten – Was Anleger jetzt wissen müssen

Der Kryptomarkt zeigt sich in den vergangenen Tagen von seiner volatilen Seite. In den aktuellen Krypto News steht die nach Marktkapitalisierung führende digitale Währung Bitcoin unter spürbarem Verkaufsdruck. Ein Mix aus makroökonomischem Gegenwind, einer restriktiveren US-Geldpolitik und massiven Kapitalabzügen aus den institutionellen Anlageprodukten drückt auf die Stimmung der Anleger. Für Investoren, die Bitcoin aktuell verfolgen, stellt sich die fundamentale Frage, ob es sich hierbei um eine temporäre Bereinigung oder den Beginn einer tieferen Korrektur handelt.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Anhaltender Abwärtstrend : Bitcoin setzt seinen jüngsten Kursrückgang fort und nimmt im Zuge der aktuellen Korrektur direkten Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 70.000 $ .

Massive ETF-Abflüsse : Zum Stichtag am 28. Mai verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs den neunten Handelstag in Folge Nettoabflüsse, wodurch in kurzer Zeit über 2 Milliarden Dollar aus den Produkten abgezogen wurden.

Gegenwind durch die Fed und Ölpreise: Straffere Signale der US-Notenbank, verschobene Zinssenkungshoffnungen sowie steigende Ölpreise belasten Risiko-Vermögenswerte wie Kryptowährungen erheblich.

📊 ETF-Märkte im Fokus: Neun Tage in Folge im Minus 🏦

Die jüngste Schwächephase bei Bitcoin aktuell wird maßgeblich durch anhaltende Verkäufe bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs getrieben. Insgesamt flossen allein in einer der jüngsten Sitzungen 228,88 Millionen US-Dollar aus den insgesamt 13 zugelassenen ETFs ab.

Interessanterweise zeigte sich dabei ein ungewohntes Bild bei den Hauptakteuren:

BlackRocks IBIT : Der iShares Bitcoin Trust war mit einem Nettoabfluss von 177,94 Millionen US-Dollar der primäre Treiber der Abgaben.

Grayscales GBTC : Folgte mit einem moderaten Abzug von 26,19 Millionen US-Dollar .

Fidelitys FBTC: Verzeichnete Nettoabflüsse in Höhe von 19,16 Millionen US-Dollar.

Diese heftige Serie hat seit dem 14. Mai die zuvor über Wochen mühsam aufgebaute Akkumulation institutioneller Gelder teilweise wieder rückgängig gemacht. Dennoch betonen Experten in den Krypto News, dass das Fundament steht: Die 13 US-ETFs verwalten zusammen immer noch ein Nettovermögen von stolzen 94,25 Milliarden US-Dollar , was rund 6,39 % der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung entspricht. Seit dem historischen Start der Produkte belaufen sich die Nettozuflüsse weiterhin auf 55,79 Milliarden US-Dollar , weshalb das langfristige institutionelle Interesse zwar verringert, aber keineswegs aufgehoben ist.

🌎 Makro-Faktoren: Fed-Zinspolitik und Geopolitik belasten Risiko-Assets 🛢️

Dass Großanleger derzeit Gewinne mitnehmen und Kapital abziehen, liegt laut Marktbeobachtern vor allem an den veränderten makroökonomischen Rahmenbedingungen. Zum einen sorgen anhaltende geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran für Verunsicherung. Zum anderen sendet die US-Notenbank zunehmend restriktivere Signale.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Prognose für die erste US-Zinssenkung drastisch nach hinten auf Dezember 2026 verschoben. Gleichzeitig heizen steigende Ölpreise die Teuerungsrate an und haben die wichtige Kerninflation wieder über das offizielle 2-Prozent-Ziel der Fed getrieben. Höhere Zinsen über einen längeren Zeitraum entziehen spekulativeren Assetklassen traditionell Liquidität.

🔮 Charttechnischer Ausblick: Droht ein Rutsch auf 65.000 $? 📉

Sollte der etablierte Abwärtstrend anhalten und die psychologische Unterstützung im Bereich von 70.000 $ nicht verteidigt werden können, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Wenn sich die Dynamik auf der Verkäuferseite weiter beschleunigt, ist aus Sicht von Marktanalysten nicht auszuschließen, dass die Kryptowährung Nummer 1 bis in Gefilde um 65.000 US-Dollar abverkauft wird. Anleger sollten daher in den kommenden Tagen genau beobachten, ob sich der Verkaufsdruck bei den Spot-ETFs stabilisiert.

🏁 Fazit: Geduldsprobe für Krypto-Investoren

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Bitcoin aktuell der makroökonomische Gegenwind die Oberhand gewonnen hat. Die Serie von neun Tagen mit ETF-Abflüssen wiegt schwer und drückt den Kurs in Richtung der 70.000 $-Marke. Da die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs voraussichtlich beibehält, bleibt das Marktumfeld kurzfristig fragil. Für langfristig orientierte Investoren zeigen die verbleibenden ETF-Nettovermögen von über 94 Milliarden Dollar jedoch, dass die institutionelle Story von Bitcoin intakt ist – auch wenn der Markt derzeit eine gesunde Verschnaufpause einlegt.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Warum sinkt der Kurs bei Bitcoin aktuell?

Der aktuelle Abwärtstrend bei Bitcoin wird maßgeblich durch anhaltende Nettokapitalabzüge aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs sowie durch makroökonomischen Gegenwind angetrieben. Straffere Signale der US-Notenbank, verschobene Zinssenkungshoffnungen und steigende Ölpreise belasten Risiko-Vermögenswerte derzeit spürbar.

Wie hoch sind die aktuellen Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs?

Am 28. Mai verzeichneten die 13 US-Spot-Bitcoin-ETFs den neunten Handelstag in Folge Nettoabflüsse. Insgesamt flossen an diesem Tag 228,88 Millionen US-Dollar ab, wobei BlackRocks IBIT mit einem Minus von 177,94 Millionen US-Dollar der Haupttreiber war. Seit dem 14. Mai wurden über 2 Milliarden US-Dollar aus den Produkten abgezogen.

Wie viel Vermögen verwalten die Bitcoin-ETFs trotz der Abgänge noch?

Trotz der jüngsten Abflüsse halten die 13 US-Spot-Bitcoin-ETFs weiterhin ein gewaltiges Nettovermögen von zusammen 94,25 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 6,39 % der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin. Seit dem Start belaufen sich die gesamten Nettozuflüsse auf 55,79 Milliarden US-Dollar.

Welche Kursziele drohen laut den Krypto News auf der Unterseite?

Bitcoin nimmt derzeit Kurs auf die Region um 70.000 $. Sollte sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen, ist laut Einschätzung von Analysten ein weiterer Abverkauf bis in Gefilde um 65.000 $ nicht auszuschließen.