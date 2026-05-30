Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, EURUSD, Gold

Börse Ausblick: US-Arbeitsmarkt und Tech-Schwergewichte testen das Markt-Sentiment

Die globalen Finanzmärkte starten mit einer Mischung aus Optimismus iun einer spürbaren Erleichterung in die neue Handelswoche. Der jüngste Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sorgt an der Börse Aktuell für eine spürbare Entspannung, da das geopolitische Risiko vorerst in den Hintergrund rückt. Nachdem die US-Indizes in der vergangenen Woche auf hohem Niveau konsolidierten, wartet nun ein volles Programm auf die Marktteilnehmer. Unsere aktuelle Börse Prognose zeigt: Die Nachhaltigkeit dieser Rallye wird in den kommenden Tagen durch die wegweisenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP), frische Inflationsdaten aus der Eurozone und die Quartalsberichte führender Technologiekonzerne auf eine harte Probe gestellt.

Key Takeaways

Börse Aktuell im Fokus: Anleger blicken gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) und die Eurozone-Inflation.

S&P 500 auf Rekordkurs: Die Erwartung des SpaceX -IPOs und solide Wirtschaftsdaten stützen die Börse Prognose .

Goldpreis unter Druck: Edelmetalle reagieren hochsensibel auf die Zinsentwicklung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh.

EUR/USD: Inflationsdaten und US-Arbeitsmarkt bringen Volatilität

Der Wirtschaftskalender ist zum Monatsauftakt prall gefüllt und liefert entscheidende Impulse für das Währungspaar EUR/USD. Am Dienstag steht die vorläufige Schätzung der Eurozone-Inflation für Mai an. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des HICP-Indikators auf 3,2 % im Jahresvergleich. Sollten die Daten jedoch – bedingt durch den späten Ölpreis-Rückgang im Mai – niedriger ausfallen, könnte der Markt die bereits eingepreiste EZB-Zinserhöhung anzweifeln. Parallel dazu blickt der Börse Ausblick auf wichtige US-Daten: Den Auftakt macht am Montag der ISM-Einkaufsmanagerindex, gefolgt vom JOLTS-Bericht und dem offiziellen Arbeitsmarktbericht (NFP) am Freitag. Ökonomen erwarten ein solides Plus von 95.000 Stellen bei einer stabilen Arbeitslosenquote von 4,3 %.

S&P 500: Tech-Giganten und SpaceX-Fantasie treiben den Index an

Trotz des verkürzten Handels in der Vorwoche eilt der breite US-Markt von einem Allzeithoch zum nächsten. Anleger scheinen die Blockade-Risiken in der Straße von Hormus ad acta gelegt zu haben. Stattdessen fokussiert sich die Börse Prognose auf die exzellente Dynamik im Technologiesektor und das mit Spannung erwartete SpaceX-IPO von Elon Musk, welches die größte Erstnotiz der Finanzgeschichte werden könnte. In dieser Woche steht zudem die Fortsetzung der US-Berichtssaison an. Mit Broadcom, CrowdStrike, HPE und Palo Alto Networks legen Schwergewichte ihre Zahlen vor, die direkt an die KI-Infrastruktur gekoppelt sind. Angesichts der historischen Höchststände im S&P 500 ist der Spielraum für Enttäuschungen bei den Ausblicken dieser Unternehmen minimal.

Gold: Erhöhte Zinssensitivität und der Faktor Kevin Warsh 📊

Das Edelmetall startet aus einer technisch geschwächten Position in den neuen Monat, nachdem es zuvor drei Verlustmonate in Folge verbuchen musste. Zwar gelang den Bullen eine Erholung von den Zwei-Monatstiefs, doch Gold reagiert derzeit extrem sensibel auf die US-Zins- und Renditeerwartungen. Ein robuster US-Arbeitsmarkt würde der US-Wirtschaft den Rücken für längerfristig höhere Zinsen stärken, was Gold belasten dürfte. Eine große Unbekannte in der langfristigen Börse Prognose bleibt zudem die geldpolitische Linie des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, dessen erste offizielle Pressekonferenz erst für die zweite Junihälfte angesetzt ist. Der Markt preist aktuell eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bis Jahresende ein.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Der kommende Börse Ausblick verspricht eine Woche mit erhöhter Volatilität an allen Fronten. Während die geopolitischen Risiken im Nahen Osten nachlassen, rücken die harten makroökonomischen Fakten wieder in den Mittelpunkt des Geschehens an der Börse Aktuell. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) die wirtschaftliche Resilienz der USA bestätigen und die Technologiekonzerne beim Thema KI operativ abliefern, steht einer Fortsetzung der Aktienrallye kaum etwas im Weg. Gold und der Euro dürften sich hingegen in einem engen, zinsabhängigen Korsett bewegen, bis Klarheit über die künftige Strategie der Federal Reserve unter Kevin Warsh herrscht.

S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!