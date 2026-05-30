🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 23/2026

Neutrale Prognose nach starker Wochenend-Erholung

Der Goldpreis steht aktuell nach einer volatilen Handelswoche bei 4.545,20 US-Dollar und hat damit die vorherigen Wochenverluste fast vollständig ausgeglichen. Nach starkem untertägigen Abgabedruck rettete eine dynamische Erholung am Freitag das Edelmetall vor einem tieferen Einbruch. Für die kommende Handelswoche liefert die charttechnische Gold Prognose ein neutrales Bild: Der Markt verharrt in einer engen Box, in der Bullen und Bären sich mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50 % gegenüberstehen.

📋 Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

Aktueller Status: Gold verabschiedet sich mit 4.545,20 USD nahezu unverändert aus dem Handel, nachdem das Wochentief kurzzeitig unter die 4.400-USD-Marke rutschte.

Starker Boden (Support): Die SMA200 bei 4.426,50 USD hat im Tageschart perfekt gehalten und fungiert weiterhin als wichtigste Absicherung nach unten.

Harter Deckel (Widerstand): Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wird durch das Cluster aus SMA20 (4.586,20 USD) und SMA50 (4.630,20 USD) blockiert.

Trend-Ausblick (KW 23/2026): Die übergeordnete Tendenz ist seitwärts . Erst ein Tagesschlusskurs über 4.630,20 USD hellt das Chartbild langfristig wieder bullisch auf.

Trading-Zonen: Das kurzfristige Long-Setup visiert Ziele bis 4.603 USD an, während das Short-Setup bei einem Bruch der Kernmarke Abgaben bis 4.490 USD aktivieren kann.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 30.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick: Starke Erholung nach Abgabedruck (25.05.2026 - 29.05.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.553,0 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 23,00 US-Dollar über dem Niveau des vorherigen Montags und 45,00 US-Dollar über dem letzten Wochenschlusskurs.

Wochenbeginn: Zunächst bewegte sich der Kurs in einer Seitwärtsbox.

Abwärtsdrang: Ab Dienstag stellte sich spürbarer Abgabedruck ein, woraufhin das Edelmetall im Handelsverlauf deutlich nachgab.

Erholung: Erst am Freitag konnte sich der Kurs fangen, markierte das Wochentief und startete eine ausgeprägte Erholungsbewegung. Diese lief bis Freitagabend an das 38,2 % Retracement , wo auch das Wochenhoch festgestellt wurde.

Wochenschluss: Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Kurs wieder zurück. Gold ging schließlich bei 4.545,2 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 30.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Wochenhoch wurde knapp über der Marke der Vorwoche formatiert, während das Wochentief unter dem Level der Woche zuvor und unter der 4.400 US-Dollar-Marke lag. Der Wochenverlust der Vorwoche wurde damit praktisch ausgeglichen. Die Handelsspanne (Range) lag deutlich über der Vorwoche, jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.

Analyse-Abgleich: Unser Setup der Vorwoche passte fast perfekt. Mit dem Überschreiten der 4.591,1 US-Dollar-Marke wurde das nächste Anlaufziel bei 4.594,7 US-Dollar erreicht und minimal überschritten. Die Rücksetzer gingen beim Unterschreiten der 4.403,4 US-Dollar-Marke knapp unter unser maximales Kursziel auf der Unterseite bei 4.400,6 US-Dollar.

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Die folgenden Levels sind für die Kursentwicklung von Gold aktuell maßgeblich:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) * 4.586,2 US-Dollar * 4.530,8 US-Dollar * 4.630,2 US-Dollar * 4.509,9 US-Dollar * 4.637,5 US-Dollar * 4.481,8 US-Dollar * 4.657,9 US-Dollar * 4.476,2 US-Dollar * 4.674,8 US-Dollar * 4.426,5 US-Dollar * 4.682,7 US-Dollar * 4.366,3 US-Dollar * 4.714,5 US-Dollar * 4.359,9 US-Dollar * 4.773,2 US-Dollar * 4.097,5 US-Dollar * 4.832,9 US-Dollar * 4.899,0 US-Dollar

Die wichtigsten Kursmarken auf Basis des Gold-Setups:

Intraday-Marken: 4.687 US-Dollar und 4.428 US-Dollar

Tagesschlussmarken: 4.895 US-Dollar und 4.360 US-Dollar

Break1 Bull (Wochenschluss): (2.491)

Break2 Bull (Monatsschluss): (1.977)

Boxbereich: 6.153 bis 2.941 US-Dollar

Range: 5.777 bis 2.491 US-Dollar

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 bis 1.045 US-Dollar

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

Daily (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 30.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass der Kurs bis Donnerstag zurückgesetzt hat. Die Abgaben führten den Kurs direkt an die SMA200 (aktuell bei 4.426,5 US-Dollar), wo sich Gold stabilisieren und wieder aufwärtslaufen konnte. Die Lunten der Tageskerzen am Mittwoch und Donnerstag unterstreichen die Relevanz dieser Durchschnittslinie.

Der Docht der Freitags-Tageskerze lief im Rücklauf exakt an die SMA20 (aktuell bei 4.586,2 US-Dollar) bzw. an das 38,2 % Retracement. Von hier aus setzte das Edelmetall wieder zurück.

Bullishes Szenario: Für neue Perspektiven auf der Oberseite muss sich der Kurs über die SMA20 (38,2 % Retracement) und über die SMA50 (aktuell bei 4.630,2 US-Dollar) schieben. Beide Linien liegen eng zusammen. Da vergangene Aufwärtsbewegungen im Bereich der SMA50 verkümmert sind, benötigt der Markt Dynamik und Momentum (oder ein GAP up). Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 würde das Chartbild in Richtung 4.890/95 und folgend 5.045/50 US-Dollar aufhellen.

Bärisches Szenario: Die SMA200 bot zuletzt guten Support. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unter der SMA200 würde das Chartbild eintrüben und könnte weitere Schwäche in Richtung des 50,0 % Retracements signalisieren.

Übergeordnetes Chartbild / Gold Prognose (Daily): Neutral

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 30.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach den Rücksetzern zur Wochenmitte stabilisierte sich der Markt. Die SMA20 (aktuell bei 4.481,8 US-Dollar) wurde problemlos überwunden, während die SMA50 (aktuell bei 4.508,6 US-Dollar) mehr Widerstand leistete. Die Aufwärtsbewegung lief schließlich am 38,2 % Retracement aus.

In den kommenden Handelstagen gilt es, das Retracement und die SMA200 (aktuell bei 4.637,5 US-Dollar) zu überwinden. Die SMA200, die ehemals als Support diente, fungiert nun als harter Widerstand. Ein bullisches Bild ergibt sich erst bei einer Etablierung über 4.730 US-Dollar .

Rücksetzer finden potenziell Halt an der SMA50 oder der darunter liegenden SMA20. Fällt der Kurs nachhaltig unter die SMA20, drohen Abgaben in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche bzw. des 50 % Retracements.

Kurzfristiges Chartbild / Gold Prognose (4h): Neutral

Fazit & Expertenmeinung - Gold Prognose

An der übergeordneten Einschätzung hat sich wenig geändert: Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen, um nachhaltiges Aufwärtspotenzial freizusetzen. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt der Fokus auf die Unterseite gerichtet.

Erwartete Tendenz: Seitwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 50 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über der Marke von 4.545,2 US-Dollar halten, sind folgende Anlaufziele auf der Oberseite zu fokussieren:

Erste Zielzone: 4.548,4 / 4.550,6 / 4.553,1 / 4.555,9 / 4.558,5 / 4.560,6 / 4.564,0 / 4.567,6 / 4.570,1 / 4.572,8 / 4.576,4 / 4.579,1 / 4.582,0 / 4.585,6 / 4.588,3 / 4.591,1 / 4.594,7 / 4.597,5 / 4.600,2 bis 4.603,1 US-Dollar .

Erweiterte Zielzone (über 4.603,1 USD): 4.605,7 / 4.608,4 / 4.611,0 / 4.614,2 / 4.617,4 / 4.620,3 / 4.623,9 / 4.626,5 / 4.629,4 / 4.632,1 / 4.634,7 / 4.637,8 / 4.640,1 / 4.642,8 / 4.644,6 / 4.647,0 / 4.649,7 / 4.652,1 / 4.655,3 / 4.658,8 bis 4.660,9 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Kurs unter die Unterstützung von 4.545,2 US-Dollar, aktivieren sich folgende Etappenziele nach unten:

Erste Zielzone: 4.541,9 / 4.538,7 / 4.535,4 / 4.531,9 / 4.528,4 / 4.525,5 / 4.521,1 / 4.518,8 / 4.515,3 / 4.512,1 / 4.509,9 / 4.506,9 / 4.504,3 / 4.501,2 / 4.498,4 / 4.495,8 / 4.493,5 bis 4.490,6 US-Dollar .

Erweiterte Zielzone (unter 4.490,6 USD): 4.487,9 / 4.484,4 / 4.481,7 / 4.478,8 / 4.475,5 / 4.472,1 / 4.469,0 / 4.466,4 / 4.463,3 / 4.460,5 / 4.458,2 / 4.455,7 / 4.452,1 / 4.449,7 / 4.447,1 / 4.444,8 / 4.442,1 / 4.439,4 / 4.436,9 / 4.433,0 / 4.430,1 / 4.427,5 / 4.424,5 bis 4.421,7 US-Dollar.

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❓ FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis & Ausblick

Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell notiert nach dem letzten Wochenschluss bei 4.545,20 US-Dollar. Nach einer Handelswoche mit starkem Abgabedruck bis zum Donnerstag konnte sich das Edelmetall am Freitag wieder erholen und schloss fast unverändert zum Niveau der Vorwoche. Der Markt zeigt sich derzeit in einer Stabilisierungsphase.

Wie lautet die Gold Prognose für die kommende Handelswoche (KW 23/2026)?

Die übergeordnete Gold Prognose für die neue Handelswoche ist neutral. Das mathematische Setup zeigt eine exakte 50/50-Wahrscheinlichkeit für ein bullishes (steigendes) oder bärisches (fallendes) Szenario. Es wird kurzfristig mit einer volatilen Seitwärtsbewegung gerechnet.

Welche charttechnischen Marken sind für Gold aktuell entscheidend?

Für die Kursentwicklung von Gold sind derzeit folgende Marken als Schlüsselzonen definiert:

Wichtigster Widerstand: 4.586,2 US-Dollar (SMA20) sowie die Zone um 4.630,2 US-Dollar (SMA50).

Wichtigste Unterstützung: 4.426,5 US-Dollar (SMA200) – diese Linie verhinderte zuletzt erfolgreich tiefere Einbrüche.

Intraday-Zonen: 4.687 US-Dollar (oben) und 4.428 US-Dollar (unten).

Wann schaltet die Goldpreis Prognose auf ein klares Kaufsignal (bullisch)?

Ein nachhaltig bullisches Signal entsteht erst dann, wenn der Goldpreis per Tagesschlusskurs überzeugend über die SMA50 (aktuell bei 4.630,2 US-Dollar) ausbricht und sich über der Marke von 4.730 US-Dollar etabliert. In diesem Fall liegt das nächste langfristige Kursziel im Bereich von 4.890 bis 5.050 US-Dollar.

Welche Trading-Ziele gelten für das Long- und Short-Setup beim Gold?

Je nachdem, wie sich der Kurs an der Hauptmarke von 4.545,2 US-Dollar verhält, ergeben sich zwei Szenarien:

Long-Setup (über 4.545,2 USD): Erste Etappenziele liegen zwischen 4.548 und 4.603 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber aktiviert Ziele bis 4.660,9 US-Dollar.

Short-Setup (unter 4.545,2 USD): Bei anhaltender Schwäche drohen Abgaben in Richtung 4.490,6 US-Dollar und im erweiterten Verlauf bis auf 4.421,7 US-Dollar.

Welche Rolle spielen die Durchschnittslinien SMA20, SMA50 und SMA200?

Im Tageschart (Daily) fungieren diese gleitenden Durchschnitte als dynamische Barrieren: