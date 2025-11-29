Bitcoin Aktuell: Starke Erholung über 90.000 USD – wie realistisch ist eine bullishe Bitcoin Prognose? 📉

Bitcoin aktuell zeigt sich deutlich erholt: Noch vor einer Woche dominierten Angst, Unsicherheit und Crash-Sorgen die Märkte. Doch die Lage hat sich überraschend gedreht. Die Kryptowährung Nummer 1 notiert wieder über 90.000 USD, und die Diskussionen in den sozialen Medien werden zunehmend bullish.

Doch wie nachhaltig ist dieser Anstieg? Und was bedeutet das für die Bitcoin Prognose der kommenden Tage und Wochen?

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📈 1. Bitcoin steigt über 90.000 USD – starke Gegenbewegung

Noch vor wenigen Tagen lag Bitcoin um 80.000 USD und Crash-Szenarien standen im Raum. Jetzt notiert die Kryptowährung mehr als 10 % höher.

Die Erholung war grundsätzlich denkbar, aber widerspricht dem vorher eher ungünstigen Szenario. Ein Re-Test der 100.000 USD ist laut Analyse durchaus möglich.

🔍 2. Bitcoin Prognose bleibt zweigeteilt – 105.000/106.000 USD entscheiden

Kurzfristig könnte Bitcoin die 100.000-USD-Region erneut testen.

Für einen echten Trendwechsel („Turnaround“) braucht es jedoch mehr:

Rückeroberung der 105.000–106.000 USD

anschließendes Halten über diesen Niveaus

Erst dann wäre die Serie fallender Hochs seit den Allzeithochs im Oktober gebrochen.

Bleibt der Ausbruch aus, bleiben die Bären im Vorteil.

⚠️ 3. Unter 80.000 USD droht Trendbruch – Makrodaten im Fokus

Fällt Bitcoin erneut unter 80.000 USD, wäre das Risiko groß, dass der Kurs:

die 75.000-USD-Ausbruchszone testet

besonders nach der US-Präsidentschaftswahl Druck sieht

Makrotreiber:

Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten entscheidend sein.

Steigt die Wahrscheinlichkeit für eine FED-Zinssenkung am 10. Dezember (aktuell 85 %), dürfte Bitcoin kurzfristig einen Push Richtung 100.000 USD sehen – aber das „höhere Tief“-Szenario entscheidet erst danach.

📊 Bitcoin Prognose: Wohin geht der Kurs als Nächstes?

Bitcoin hat kurzfristig wieder relative Stärke gezeigt, doch der Markt bleibt richtungsanfällig.

Zentrale Niveaus für Trader & Anleger:

Bullishes Szenario:

Re-Test 100.000 USD → Break 105.000/106.000 USD → Trendwende bestätigt

Neutrales Szenario:

Seitwärtsphase zwischen 85.000 und 100.000 USD

Bärisches Szenario:

Fall unter 80.000 USD → Test 75.000 USD wahrscheinlich

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 29.11.2025:

🧠 Fazit: Bitcoin aktuell – Erholung ja, Trendwechsel noch nicht

Die Bitcoin Prognose bleibt komplex:

Bitcoin zeigt Stärke über 90.000 USD, aber der Markt hat wichtige Widerstände noch nicht überwunden. Die 105.000/106.000 USD bleiben der zentrale Schlüsselbereich.

Was Anleger beachten sollten:

✔ Erholung ist stark, aber noch kein neuer Bullenmarkt

✔ Makrodaten & FED-Entscheidung bleiben entscheidend

✔ Über 105.000 USD: echtes Trendwendesignal

✔ Unter 80.000 USD: Gefahr eines tieferen Rücksetzers

Fazit:

Der Markt bietet Chancen – aber erst oberhalb der 105.000er Zone verbessert sich das mittel- bis langfristige Bild nachhaltig.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell

FAQ 1: Warum steigt Bitcoin aktuell?

Bitcoin steigt aktuell, weil der Markt nach einer Phase der Unsicherheit eine deutliche Gegenbewegung zeigt. Die Kryptowährung erholte sich über 90.000 USD und nähert sich wichtigen Widerständen wie 100.000 USD.

FAQ 2: Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Kurzfristig sind Anstiege bis 100.000 USD möglich. Für eine nachhaltige Trendwende muss Bitcoin jedoch die Zone 105.000–106.000 USD zurückerobern und halten.

FAQ 3: Welche Marken sind jetzt wichtig für Bitcoin?

Wichtige Level:

• 80.000 USD – kritische Unterstützung

• 100.000 USD – kurzfristiges Ziel

• 105.000–106.000 USD – Trendwendebereich

• 75.000 USD – Risiko bei neuem Abverkauf

FAQ 4: Was passiert, wenn Bitcoin unter 80.000 USD fällt?

Unter 80.000 USD steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls auf die Ausbruchszone um 75.000 USD, die zuletzt großen Einfluss auf den Markt hatte.

FAQ 5: Welche Rolle spielen Makrodaten für Bitcoin?

Makrodaten – besonders Arbeitsmarktdaten aus den USA – beeinflussen die Erwartungen an die FED. Steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, kann das Bitcoin kurzfristig deutlich stützen.

FAQ 6: Ist Bitcoin gerade ein Kauf?

Bitcoin bietet Chancen, steht aber an entscheidenden Marken. Ein Einstieg wird erst über 105.000–106.000 USD technisch attraktiver. Unterhalb bleibt das Risiko erhöht.