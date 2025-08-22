KEY TAKEAWAYS Aktuell notiert die Aktie per Tagesschluss verbindlich unter der SMA20. Solange das der Fall ist, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die erneut in Richtung des Jahrestiefs (92,52 EUR) laufen könnte. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI DAX Verlierer am 21.08.2025 – Beiersdorf Aktie im Fokus Zum Xetra-Schluss am 21.08.2025 notierten 19 Aktien im Plus, während 21 Werte Verluste verzeichneten. Klarer DAX Verlierer des Handelstages war die Beiersdorf Aktie (BEI), die mit einem Minus von 1,87 Prozent den größten Tagesverlust unter den DAX 40-Titeln verzeichnete. Auch die Aktien von Deutsche Post (DHL) mit -1,86 % sowie Sartorius mit -1,80 % gehörten zu den Schlusslichtern. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Beiersdorf Aktie im Chartcheck (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Beiersdorf Aktie verlor gestern 1,87 % und bestätigt damit den anhaltenden Abwärtstrend. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier im November und Dezember seitwärts verlief, ehe Anfang März ein Anstieg bis 137,70 EUR erfolgte. Anschließend setzte eine deutliche Korrekturbewegung ein, die die Aktie zeitweise bis 92,50 EUR drückte. Aktuell notiert die Beiersdorf Aktie unter der SMA20 (104,33 EUR). Solange dieser Bereich nicht zurückerobert wird, besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer in Richtung Jahrestief bei 92,52 EUR. Ein nachhaltiges Kaufsignal würde sich erst oberhalb der SMA50 (106,83 EUR) und insbesondere über der SMA200 (110,05 EUR) ergeben. Beiersdorf Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart dominiert das bärische Bild. Zwar konnte die Marke von 100 EUR nach einem GAP-down zurückgewonnen werden, doch fehlt es der Aktie aktuell an Momentum für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Die SMA50 bei 102,90 EUR stellt derzeit einen starken Widerstand dar. Erst oberhalb der SMA200 bei 110,05 EUR würde das Chartbild klar bullisch wirken. Bis dahin überwiegen die bärischen Tendenzen. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 92,52 und 88,90 EUR, während die nächsten Widerstände bei 101,92 EUR, 104,33 EUR und 106,83 EUR zu finden sind. Prognose Beiersdorf Aktie Die übergeordnete Einschätzung für die Beiersdorf Aktie bleibt bärisch. Kurzfristig ist mit weiteren Abgaben zu rechnen, solange die Aktie unterhalb der SMA20 und SMA50 notiert. Anleger sollten die Kursentwicklung engmaschig beobachten – vor allem im Bereich der SMA50, da hier mehrfach eine Erholung scheiterte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

