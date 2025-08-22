Forex-Analyse: USDJPY im Fokus (22.08.25) Der japanische Yen zählt heute trotz einer leicht höheren Kerninflation zu den schwächeren Währungen. Das Währungspaar USDJPY legt in dieser Forex-Analyse um 0,20 % zu. ► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY Im Juli blieb die Kerninflation in Japan deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BOJ). Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen um 3,1 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,0 %, Vorwert: 3,3 %). Der breitere Index ohne Lebensmittel und Energie lag bei 3,4 %, während die Energiepreise um 0,3 % sanken – der erste Rückgang seit März 2024. Allerdings bleibt die Lebensmittelinflation hoch: Verarbeitete Lebensmittel verteuerten sich um 8,3 %, Reis sogar um 90,7 % gegenüber dem Vorjahr. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dieser anhaltende Preisdruck belastet die japanischen Haushalte und verstärkt Spekulationen, dass die BOJ schon im Oktober die Zinsen anheben könnte. Mehrere Ökonomen warnen zudem vor einem weiteren Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten. Laut aktuellen Umfragen erwarten 63 % der Ökonomen, dass die BOJ den Leitzins bis Ende 2025 von 0,50 % auf mindestens 0,75 % anheben wird – ein deutlicher Sprung gegenüber den Prognosen der Vormonate. 👉 Fazit dieser Forex-Analyse: Der USDJPY bleibt vorerst im Aufwärtstrend, während die Märkte gespannt auf die nächsten Schritte der Bank of Japan blicken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

