Der Handelskrieg ist in der Vorwoche weiter eskaliert, die enorme Volatilität hat in Bitcoin zum, in der Vorwoche thematisierten, Flush unter die $78.000 Marke geführt, aktuell handelt Bitcoin allerdings erneut auf dem gleichen Preisniveau wie in der Vorwoche und in Kombination mit der derzeit anhaltenden Abwertungswelle im US-Dollar ist nicht auszuschließen, dass auch Bitcoin zeitnah vor einem stärkeren Push aufwärts stehen könnte. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin In der Vorwoche schrieb ich an dieser Stelle, dass die relative Stärke Bitcoins trotz der enormen Volatilität in anderen Risk Assets durch die verkündeten Importzölle der Trump Administration, die dann durch China gekontert wurden, ein durchaus bullishes Signal sendet, auch wenn die weitere Eskalation in der ersten Hälfte der letzten Handelswoche auch Bitcoin dann härter traf und die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung unter die $80.000 Marke rutschte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Nachdem Risk Assets und somit auch Bitcoin dann ab Mittwoch starke Aufschläge sahen, da Trump, mit Ausnahme von China, einen Aufschub der Importzölle für alle verhandlungswilligen Nationen verkündete, ein starkes Reversal sahen, lief Bitcoin zurück über die $80.000 Marke – und hielt dort auch in den Wochenschluss. Begünstigt werden die aktuellen Aufschläge in Bitcoin mit Sicherheit auch durch den anhaltenden Abgabedruck im US-Dollar, der in den kommenden Tagen meiner Einschätzung nach eine Attacke auf die $87.000 Region denkbar werden lässt. Zwar bin ich noch nicht vollends bullish, denke, dass auf der Oberseite das bullishe Potenzial beschränkt bleibt, sehe eine Rückeroberung zwecks „Charakterwechsel“ und Switch in Richtung vollständig neutral weiter erst mit eine Push und Halten über $92.000. Auf der Unterseite könnte es der Flush unter die $78.000er Marke es eventuell erstmal gewesen sein, eventuell bekommen wir einen nochmaligen Test der Region um $78.000 zwecks Ausbildung eines höheren Tiefs zu sehen, aber grundsätzlich macht die aktuelle Struktur auf mich zunehmend den Eindruck, als wenn den Krypto-Bären zunehmend die Kraft auszugehen scheint. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist meiner Einschätzung nach aktuell kein Vorteil auszumachen, unter $88.000 bleibt eine nochmalige Attacke auf die $78.000er Region zwecks Ausbildung eines höheren Tiefs denkbar, oberhalb findet sich ein potenzielles Ziel um $92.000. Long-Setup: Ein „Momentum Long Play“ könnte man ausgehend von einer mehrstündigen, engen Konsolidierung knapp unter $88.000 bei einem Break darüber in Betracht ziehen, Stop knapp unter die Konsolidierung, Ziel um $92.000. Short-Setup: Short Trades sind meiner Einschätzung nach zunehmend mit Vorsicht zu genießen und sollen ausgehend von dem erneuten Push unter, aber Wochenschluss über $80.000 an dieser Stelle nicht thematisiert werden. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 12.04.25: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

