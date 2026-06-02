Dell Aktie: KI-Server-Umsatz steigt um 757 %, Umsatz-Beat bricht alle Rekorde und die Jahresprognose 2027 wird drastisch angehoben

Der US-Hardware-Riese Dell Technologies hat an der Wall Street für ein absolutes Beben gesorgt. Mit den frisch vorgelegten Zahlen für das erste Quartal verzeichnete der Konzern das stärkste Umsatzwachstum seit seiner Rückkehr an die Börse vor mehr als sieben Jahren. Getrieben von einer regelrechten Explosion im Geschäft mit künstlicher Intelligenz wurden die Schätzungen der Analysten pulverisiert. Für zukunftsorientierte Anleger, die im Bereich der KI-Infrastruktur renditestarke Tech-Aktien kaufen möchten, liefert die operative Performance der Dell Aktie derzeit eine beeindruckende Wachstumsstory.

► Dell WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker: DELL.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen der Wall Street pulverisiert: Dell übertraf mit einem Quartalsumsatz von 43,84 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,86 US-Dollar die Prognosen der Analysten extrem deutlich.

Astronomisches KI-Wachstum: Der Umsatz mit KI-Servern schoss im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 757 % auf 16,1 Milliarden US-Dollar nach oben.

Drastische Prognoseanhebung für 2027: Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage hob Dell die Jahresziele kräftig an und erwartet nun einen Jahresumsatz von bis zu 169 Milliarden US-Dollar.

📊 Sensationelle Quartalszahlen: Der KI-Server-Turbo zündet 🔥

Die operativen Kennzahlen im Quartal, das am 1. Mai endete, untermauern den historischen Wandel des Unternehmens. Der Gesamtumsatz kletterte im Jahresvergleich um fast 88 % auf 43,84 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 35,43 Mrd. USD). Noch beeindruckender fiel der Ertrag aus: Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete bei 4,86 US-Dollar und lag damit meilenweit über dem LSEG-Konsens von 2,94 US-Dollar. Der Nettogewinn nach GAAP verdreifachte sich im selben Zeitraum auf 3,44 Milliarden US-Dollar bzw. 5,24 US-Dollar je Aktie.

Das extreme Wachstum wird maßgeblich durch künstliche Intelligenz vorangetrieben. Dell baut hierbei Hochleistungs-Server zusammen, die mit High-Tech-Grafikprozessoren von Partnern wie Nvidia bestückt werden. Dass diese Strategie voll aufgeht, zeigt das Segment der Infrastructure Solutions Group (Server und Rechenzentrumsausrüstung):

Der Segmentumsatz schoss um 181 % auf 29 Milliarden US-Dollar nach oben (StreetAccount-Konsens lag bei 22,4 Mrd. USD).

Neben den KI-Servern legten laut COO Jeff Clarke überraschend auch traditionelle Server und Netzwerkausrüstung kräftig zu. Big-Tech- und Halbleiterfirmen nutzen diese verstärkt, um Inferenz- und agentenbasierte Workloads abzuarbeiten.

💰 Inflation und Preisanpassungen: Margen-Sicherung im Speicher-Engpass 🛡️

Für Investoren, die die Dell Aktie analysieren, um langfristig wertvolle Aktien kaufen zu können, lohnt sich ein Blick auf die Preisstrategie. Der KI-Boom hat weltweit zu einer spürbaren Knappheit bei Speicherchips geführt. Dell reagierte hierauf bereits im Januar mit gezielten Preiserhöhungen, um die gestiegenen Inputkosten an die Kunden weiterzugeben.

Laut dem operativen Leiter Jeff Clarke passt das Unternehmen die Preise in dem aktuell stark inflationären Umfeld – bedingt durch teurere Rohstoffe, Kraftstoffe, CPUs sowie DRAM- und NAND-Speicher – fast täglich an. Da diese Maßnahmen die Profitabilität sichern, stieg die Aktie am Donnerstag im nachbörslichen Handel zeitweise um bis zu 39 %. Damit baut das Papier seine Performance weiter aus, nachdem es im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als 150 % zulegen konnte (S&P 500: +10 %). Ein prominenter Nutznießer dieser Entwicklung ist übrigens Ex-Präsident Donald Trump, der im ersten Quartal als Aktionär eingestiegen ist und Dell-Produkte öffentlich lobte.

🔮 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027: Ziele massiv hochgeschraubt 🎯

Die prall gefüllten Auftragsbücher von über 5.000 KI-Serverkunden (darunter staatliche Kunden, Unternehmen und Neoclouds) veranlassen das Management zu einem deutlichen Prognose-Upgrade:

Ausblick Q2: Für das anstehende zweite Quartal peilt Dell einen Umsatz zwischen 44 und 45 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EPS von 4,80 US-Dollar an (Analystenschätzungen lagen bei 34,97 Mrd. USD bzw. 2,98 USD EPS).

Ausblick Gesamtjahr 2027: Der KI-Umsatz für das Gesamtjahr wird nun bei 60 Milliarden US-Dollar gesehen (Februar-Prognose: 50 Mrd. USD). Der bereinigte Jahresgewinn je Aktie wird auf 17,90 US-Dollar angehoben bei einem Umsatz von bis zu 169 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 47 % im mittleren Bereich.

Zusätzliche Planungssicherheit liefert ein frisch vermeldeter Fünfjahresvertrag mit dem Pentagon im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar für Microsoft 365-Produktivitätsdienste. Einziges echtes Nadelöhr im zweiten Halbjahr dürften laut Clarke anhaltende Lieferengpässe bei Speicherchips, Standard-Prozessoren, Festplatten und anderen Komponenten sein.

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🏁 Fazit: Ein unaufhaltsamer Profiteur der KI-Revolution

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer in der aktuellen Marktphase Hardware-Aktien kaufen möchte, kommt an der Dell Aktie kaum vorbei. Das Unternehmen hat sich erfolgreich vom klassischen PC-Hersteller (obwohl auch die Client-Sparte um solide 17 % auf 14,6 Mrd. USD zulegte) zu einem der wichtigsten Infrastruktur-Zulieferer des KI-Zeitalters transformiert. Die fast verachtfachten KI-Server-Umsätze, das dicke staatliche Auftragspolster und das massive Prognose-Upgrade untermauern, dass Dell trotz drohender Komponenten-Lieferengpässe operativ in der absoluten Königsklasse spielt.

Dell Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Dell Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Dell Aktie aus?

Dell hat alle Erwartungen der Wall Street meilenweit übertroffen. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Rekordumsatz von 43,84 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 35,43 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar pro Aktie (erwartet wurden 2,94 USD). Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um fast 88 %.

Wie stark wächst das Geschäft mit KI-Servern bei Dell?

Das Wachstum im KI-Segment ist phänomenal: Der Umsatz mit KI-Servern schoss im Vergleich zum Vorjahr um 757 % auf 16,1 Milliarden US-Dollar nach oben. Aufgrund der enormen Nachfrage von über 5.000 KI-Kunden hat Dell seine Prognose für den KI-Jahresumsatz von 50 Milliarden auf 60 Milliarden US-Dollar angehoben.

Warum hat Dell im Januar die Preise erhöht?

Aufgrund des weltweiten KI-Booms kommt es zu massiven Speicherengpässen auf dem Weltmarkt. Um die stark gestiegenen Inputkosten in einem inflationären Umfeld abzufedern, passt Dell die Preise für Komponenten wie DRAM, NAND, CPUs und Rohstoffe teilweise täglich an.

Wie sieht die Prognose für die Dell Aktie im Geschäftsjahr 2027 aus?

Das Management hat die Jahresprognose drastisch nach oben geschraubt. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Dell nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,90 US-Dollar (Analystenschätzung: 13,09 USD) und einen Umsatz zwischen 165 und 169 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von rund 47 %.