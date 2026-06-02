EURUSD Prognose: Euro scheitert trotz höherer Inflation | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Inflation überrascht positiv

Wichtige Chartmarken im Fokus

Abwärtsrisiko bleibt bestehen

Die EURUSD-Prognose bleibt kurzfristig verhalten, obwohl die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone stärker ausgefallen sind als erwartet. Der Euro konnte von den positiven Daten kaum profitieren, was darauf hindeutet, dass Anleger weiterhin vorsichtig bleiben. Im Fokus stehen dabei widersprüchliche Signale aus der europäischen Wirtschaft. Während sich der Inflationsdruck erneut verstärkt, zeigen zyklische Bereiche wie das verarbeitende Gewerbe weiterhin Schwäche. Gleichzeitig mehren sich Anzeichen einer Abschwächung am Arbeitsmarkt. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Eurozonen-Inflation überrascht positiv Die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für Mai zeigten, dass der VPI im Jahresvergleich um 3,2 % gestiegen ist. Damit entsprach die Entwicklung den Erwartungen der Analysten und lag auf dem Niveau des Vormonats. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte jedoch die Kerninflation. Diese beschleunigte sich auf 2,6 % im Jahresvergleich und übertraf damit sowohl die Markterwartung von 2,4 % als auch den vorherigen Wert von 2,2 %. Die Daten deuten darauf hin, dass der Preisdruck in der Eurozone weiterhin vorhanden ist. EURUSD Prognose: Wichtige Marken im Chart Aus technischer Sicht bewegt sich das Währungspaar EUR/USD derzeit innerhalb eines aufwärtsgerichteten Preiskanals. Die zentrale Widerstandszone befindet sich im Bereich zwischen 1,167 und 1,170. Auf der Unterseite bleibt die Marke von 1,160 die wichtigste Unterstützung. Die gleitenden Durchschnitte EMA50 und EMA200 verlaufen aktuell nahe am Marktpreis. Dadurch könnte der Bereich um 1,164 als kurzfristiger Richtungsindikator fungieren. Solange sich das Währungspaar oberhalb dieser Zone hält, bleibt die kurzfristige Stabilisierung intakt. Forex Aktuell: Bärische Flagge bleibt möglich Trotz der jüngsten Erholung sollten Anleger vorsichtig bleiben. Die Aufwärtsbewegung erfolgte nach einem deutlichen Rückgang von der 1,20er-Marke und könnte Teil einer bärischen Flaggenformation sein. Für die aktuelle EURUSD-Prognose ist insbesondere die Unterstützung bei 1,160 entscheidend. Ein nachhaltiger Bruch unter dieses Niveau würde das negative Chartbild bestätigen und könnte eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends signalisieren. Im Bereich Forex Aktuell bleibt EUR/USD damit an einem wichtigen technischen Wendepunkt. Die kommenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob sich die Erholung fortsetzen kann oder die Verkäufer erneut die Kontrolle übernehmen. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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