Bitcoin verliert heute 2,00 % und fällt unter die 100.000-USD-Marke. Der Rückgang setzt sich trotz des gestrigen dynamischen Ausverkaufs nach der FOMC-Entscheidung fort. ► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: Bitcoin Auf dem Kryptowährungsmarkt war die Stimmung in den letzten 24 Stunden nicht sehr positiv. Zu den Hauptfaktoren, die das derzeit starke Angebot stützen, gehören: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückgänge auf dem breiteren Markt nach der gestrigen FOMC-Konferenz, bei der Powell einen eher aggressiven Ton anschlug und auf eine restriktivere Haltung der Fed im Jahr 2025 hinwies. Theoretisch deutete alles auf eine solche Wende hin, aber die Märkte schienen unbeeindruckt zu sein.

Das Abkommen von El Salvador mit dem IWF, das starke Einschränkungen der Pro-Kryptowährungspolitik des Landes vorsieht. El Salvador erhielt vom IWF einen Darlehensvertrag über 1,4 Milliarden US-Dollar unter der Bedingung, dass es sich bereit erklärt, seine Bitcoin-Politik einzuschränken. Im Rahmen der Vereinbarung wird El Salvador Unternehmen erlauben, Bitcoin freiwillig als Zahlungsmittel zu akzeptieren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Steuern weiterhin ausschließlich in US-Dollar und nicht in BTC gezahlt werden. Für den öffentlichen Sektor werden Transaktionen und Einkäufe, die Bitcoin beinhalten, eingeschränkt.

Anhaltend hohes Angebot von langfristigen Investoren. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Bitcoin ist heute um über 2,00 % auf 98.000 USD gefallen und kehrt in den Konsolidierungskanal zurück, bevor es die 100.000-USD-Marke durchbricht. Derzeit liegt die erste Unterstützung für Bullen im Bereich von 97.000 bis 98.000 USD. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Korrektur von über 20 % aus früheren Zyklen könnte der Ausverkauf bei etwa 86.000 USD stoppen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

