Die Bitcoin Bullen scharren langsam aber sicher deutlich ausmachbar mit den Hufen, die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung nimmt die $70.000 Marke ins Visier, nicht auszuschließen, dass wir bereits zeitnah eine Attacke auf die Allzeithochs um $74.000 zu sehen bekommen. Bitcoin hält stabil über $65.000 – US Präsidentschaftswahl als Impuls für neue Allzeithochs? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Das übergeordnete Bild für Bitcoin In unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche skizzierten wir ein sehr bullishes Bild, ich schrieb, dass die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Attacke auf die $70.000 Marke ansetzt bzw. die $72.000 Marke und marginal darüber liegend das Allzeithoch vom 14.03. bei $73.808, sehr hoch anmutet. Offenbar war ich mit meiner Einschätzung nicht allein und erfahrungsgemäß lautet die Devise in solch einem Fall, dass, desto mehr Marktteilnehmer das offensichtliche sehe, umso wahrscheinlicher kommt es anders und zweitens als man denkt. Nichtsdestotrotz hat sich das vergangene Woche skizzierte, bullishe Bild nur unwesentlich verändert, stellt sich eventuell sogar noch einmal bullisher dar, da der kurzfristig leicht überdehnt anmutende Modus folgend auf die geradlinige Attacke von $60.000 auf die $70.000 Marke innerhalb von etwa einer Woche nun über die Zeit abgetragen werden konnte, die Bitcoin Bullen die wichtigste Kryptowährung ausgehend von der Marktkapitalisierung über $65.000 haben halten können und mit einem nun erfolgenden Bruch über $70.000 ein höheres Tief auf Tagesbasis etabliert werden könnte. Potenzielle Katalysatoren für Bitcoin finden sich in der kommenden Handelswoche vielfach mit diversen US Wirtschaftsindikationen, wie den ADP Arbeitsmarktzahlen am Mittwoch oder den Non-Farm Payrolls am Freitag. Meine Tendenz geht hier in Richtung „enttäuschende Arbeitsmarktzahlen sollten eigentlich bullish für Bitcoin“ sein, da sie die Wahrscheinlichkeit eines geldpolitisch lockereren Kurses der FED über das Jahr 2025 noch einmal deutlich intensivieren würden. Bitcoin Chartanalyse - Daily Darüber hinaus könnte es auch Impulse ausgehend von der am 05.11. anstehenden US Präsidentschaftswahl geben, wo ich glaube, dass eine Wahl Donald Trumps, der über die vergangene Monate verstärkt nach Stimmen in der Krypto-Community gefischt hat, ein Bruch auf neue Allzeithochs mit anschließendem „Follow Through“ wahrscheinlicher wäre, als eine Wahl von Kamala Harris. Widerstände findet Bitcoin auf der Oberseite weiter um$70.000 bzw. $72.000 und seinem Allzeithoch knapp unter $74.000. Eine technische Eintrübung und deutlich defensiver würde ich in Bezug auf Bitcoin bei einem Fall und halten unter $65.000, was einen Test und auch Fall unter $60.000 wahrscheinlich werden ließe. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Technisch bleibt der Modus in Bitcoin derzeit bullish und das meiner Einschätzung nach so lange, wie die Kryptowährung über $65.000 handelt. Auf der Oberseite sollte man die signifikante Widerstandsregion um $72.000 berücksichtigen, was bei eingegangenen Long-Engagements und hier in bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis für Trades Berücksichtigung finden sollte. Long-Setup: Long Trades sind mit dem Bruch und Halten über $69.000 ein Thema, ausgehend von dem eingangs thematisierten signifikanten Widerstandsbereich um $72.000/73.000 würde ich dennoch aktuell kurzfristige, eng abgesicherten Momentum Trades bevorzugen und das auch nur so lange wie Bitcoin über $65.000 hält. Short-Setup: Short Trades sind weiterhin kein Thema, würden erst mit Bruch unter die $58.700/59.000 interessant, Zielbereich dann zunächst um die Region um $55.000. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 27.10.24: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

