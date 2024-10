Die Bitcoin Bullen scharren langsam aber sicher deutlich ausmachbar mit den Hufen, die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung nimmt die $70.000 Marke ins Visier, nicht auszuschließen, dass wir bereits zeitnah eine Attacke auf die Allzeithochs um $74.000 zu sehen bekommen.

Bitcoin nimmt die $70.000 ins Visier – neue Allzeithochs nächste Woche?

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

In unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche schrieben wir in Bezug auf Long-Engagements zurückhaltend sein wollen, mindestens solange wir unter $64.000 handeln, eventuell sogar so lange, wie Bitcoin nicht zurück über $66.000 handelt, dem September-Hoch.

Und eben genau dieses September-Hoch wurde nun am Dienstag überschritten und konnte in den Folge-Tagen gehalten werden, meiner Einschätzung nach ein starkes Signal und die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhend, dass Bitcoin in den kommenden Tagen zu einer Attacke auf die $70.000 Marke ansetzt bzw. die $72.000 Marke und marginal darüber liegend das Allzeithoch vom 14.03. bei $73.808.

Rein Wirtschaftsdaten-technisch schaut es in der kommenden Woche sehr dünn aus, eventuell bedarf es aber auch gar keiner Impulse von der Macro-Seite, denn seitens der Bitcoin-ETFs floss und fließt in den vergangenen Tagen massiv Geld in Krypto-ETFs und somit auch in physische Bitcoin ausgehend von der Nachfrage um „Papier-Bitcoin“ mit „realen Bitcoin“ zu unterlegen.

Konkret: vergangene Woche Freitag zeigten die Daten Nettozuflüsse von bis zu 253 Millionen US-Dollar, was den Nettozuflüssen vom vergangenen Montag entspricht, mittlerweile halten die ETFs von Blackrock und Co. Bitcoin im Wert von 18,4 Milliarden US-Dollar.

Setzt sich dieser Trend fort (wovon auszugehen scheint, kristallisiert sich doch ein Bruch auf neue Allzeithochs ab was ganz natürlich zu verstärktem Interesse an Krypto-Investments, somit Bitcoin und, da unkompliziert abbildbar, Kapitalzuflüssen in Bitcoin führt) wäre ausgehend hiervon ein Bruch auf neue Allzeithochs in den kommenden Tagen bzw. Wochen sehr wahrscheinlich.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Abzuwarten scheint allerdings, ob es zu einem sofortigen Bruch höher kommt oder aber Bitcoin zunächst zu einer Attacke auf die $72.000/73.000er Region ansetzt, es hier dann zunächst zu einer Verschnaufpause bzw. „Luft holen“ kommt und die Bitcoin Bullen dann zu einem Bruch höher ansetzen.

Geeignet scheint für solch eine Attacke und Breakout-Versuch die erste November Woche mit der dann anstehenden US-Präsidentschaftswahl (05.11.2024), zudem aber auch einigen fundamentalen Triggern wie der FED Leitzinsentscheidung (07.11.2024).

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch ist der Modus in Bitcoin derzeit bullish und das meiner Einschätzung nach so lange, wie die Kryptowährung über $65.000 handelt. Auf der Oberseite sollte man die signifikante Widerstandsregion um $72.000 berücksichtigen, was bei eingegangenen Long-Engagements und hier in bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis für Trades Berücksichtigung finden sollte.

Long-Setup:

Long Trades sind mit dem Bruch und Halten über $66.000 ein Thema, ausgehend von dem eingangs thematisierten signifikanten Widerstandsbereich um $72.000/73.000 würde ich dennoch aktuell kurzfristige, eng abgesicherten Momentum Trades bevorzugen und das auch nur so lange wie Bitcoin über $66.500 hält.

Short-Setup:

Short Trades sind weiterhin kein Thema, würden erst mit Bruch unter die $58.700/59.000 interessant, Zielbereich dann zunächst um die Region um $55.000.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 19.10.24:

