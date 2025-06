Bitcoin legt aufgrund des schwachen US-Dollars und der Erholung der Aktienmärkte um 2 % zu📈

Bitcoin legt heute aufgrund des wachsenden Optimismus an der Wall Street und der Schw√§che des US-Dollars zu. Die gr√∂√üte Kryptow√§hrung hat ihren R√ľckgang in der psychologisch wichtigen Zone zwischen 99.000 und 100.000 US-Dollar gestoppt, die auch mit wichtigen On-Chain-Niveaus zusammenf√§llt.Hier liegt der durchschnittliche realisierte Preis der kurzfristigen Halter (STH), der den durchschnittlichen Kaufpreis von BTC darstellt, die von kurzfristigen Anlegern gehalten werden. Fed-Chef Jerome Powell schloss fr√ľhere Zinssenkungen nicht aus, sollte sich der Arbeitsmarkt weiter abschw√§chen und die Inflationszahlen nicht den von der Federal Reserve erwarteten Anstieg zeigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chart Daily (D1) Ein Blick auf den Tages-Chart zeigt, dass BTC offenbar versucht, aus einer Bull-Flag-Formation auszubrechen. Ein anhaltender Anstieg √ľber die 61,8 %- und 71,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus des j√ľngsten Abw√§rtsimpulses k√∂nnte den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen. Auf der anderen Seite kann ein weiterer Abw√§rtstrend nicht ausgeschlossen werden, da der aktuelle Preiskanal weiterhin einen starken Verkaufsdruck signalisiert. Wenn langfristige Halter beginnen, ihre Coins im Bereich von 105.000 bis 110.000 US-Dollar wieder zu verkaufen und die Nachfrage auf der K√§uferseite unzureichend ist, k√∂nnte Bitcoin erneut unter Verkaufsdruck geraten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER BESTE¬†CFD¬†BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

