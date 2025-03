🔴Bitcoin macht schwachen Eindruck 🔴 US Arbeitsmarkt als Trigger für Push unter $80.000?

Bitcoin bleibt ein Trauerspiel, die VolatilitĂ€t hielt sich in den vergangenen Tagen seit unserer letzten Bitcoin Betrachtung in Grenzen, zwar kam es am vergangenen Montag zu einem kurzen Push auf der Oberseite, die AufschlĂ€ge konnten aber nicht gehalten werden und aktuell handelt Bitcoin erneut auf den Kursniveaus von letzter Woche Samstag.Â

Â

🔮Bitcoin macht schwachen Eindruck 🔮 US Arbeitsmarkt als Trigger fĂŒr Push unter $80.000?

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin  Trading 🔮 Bitcoin  Handelsideen 🔮 Bitcoin Prognose & Ausblick

â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin

Mein in der letzten Woche an dieser Stelle geĂ€ußerter „bearisher Bias“ bzw. mein „bearishes BauchgefĂŒhl“ hat in der Tat noch einmal ein wenig zugenommen und ich sehe eine zunehmende Gefahr eines erneuten Tests und Bruchs unter die jĂŒngst etablierten Jahrestiefs um rund $78.000.Â

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Â

In der Tat finden sich in den kommenden Tagen diverse Trigger, die eine solche AbwÀrtswelle auf den Weg bringen könnten, wie zum Beispiel die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt (JOLTs am Dienstag, ADP am Mittwoch oder NFPs am Freitag) oder diverse Einkaufsmanagerindizes und deren Subkomponenten (ISM am Dienstag und Donnerstag).

Seit der letzten FED Leitzinsentscheidung und den damit einhergehend veröffentlichten Economic Projections pendelt die Erwartung des Terminmarktes laut FED Watch Tool zwischen zwei und drei 25 Basispunktzinssenkungen bis Ende des Jahres 2025. Jegliche Veröffentlichung, die einen „restriktiveren“ geldpolitischen Kurs (maximal zwei Zinssenkungen) wahrscheinlicher werden lĂ€sst (z.B. stĂ€rker als erwartete Arbeitsmarktzahlen oder ein Preisindex bei den ISM-Veröffentlichungen die ĂŒber der Erwartung/des Vormonats liegen) könnte fĂŒr Risk Assets wie bspw. Bitcoin bearish fungieren und mit einem dynamischen Bruch unter die $84.000 Marke einen Test und Fall unter $80.000 nach sich ziehen.Â

Auf der Oberseite bleibt das bullishe Potenzial beschrĂ€nkt, eine RĂŒckeroberung zwecks „Charakterwechsel“ und Switch in Richtung vollstĂ€ndig neutral sehe ich erst mit eine Push und Halten ĂŒber $92.000.Â

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Â

Bitcoin - Trading Setups:

Rein technisch ist meiner EinschĂ€tzung nach aktuell kein Vorteil auszumachen, unter den Vorwochenhochs um $87.000 bleibt eine Attacke auf die $78.000er Region denkbar, oberhalb findet sich ein potenzielles Ziel um $92.000.Â

Â

Long-Setup:Â

Ein „Momentum Long Play“ könnte man ausgehend von einer mehrstĂŒndigen, engen Konsolidierung knapp unter $88.000 bei einem Break darĂŒber in Betracht ziehen, Stop knapp unter die Konsolidierung, Ziel um $92.000. Â

Short-Setup:Â

Short Trades sind meiner EinschĂ€tzung nach ein wenig mit Vorsicht zu sehen, auch wenn sich kurzfristige Short-Engagements unter der $84.000er Region, Trend-folgend und mit Ziel eines Re-Tests der $78.000er Region, eventuell auch etwas tiefer durchaus als interessant anbieten könnten.Â

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 29.03.25:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â