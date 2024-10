Nachdem wir in unserer letztwöchigen Bitcoin Betrachtung ausgehend vom Bruch und Halten über $65.000 noch ein sehr bullishes Bild skizziert hatten, hatte sich dieser optimistische Blick bereits am Montagmorgen mit einem deutlichen Fall zurück unter die $65.000 Marke und dem Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufwärtstrendlinie (schwarz) klar eingetrübt.

Bitcoin mit Fehlausbruch über $65.000 – Momentum Short mit Bruch unter die $60.000?

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Nachdem wir in unserer letztwöchigen Bitcoin Betrachtung ausgehend vom Bruch und Halten über $65.000 noch ein sehr bullishes Bild skizziert hatten, hatte sich dieser optimistische Blick bereits am Montagmorgen mit einem deutlichen Fall zurück unter die $65.000 Marke und dem Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufwärtstrendlinie (schwarz) klar eingetrübt.

Die dann im Nahen Osten auftretende Eskalation mit dem Angriff Israels durch den Iran, infolgedessen Risk Assets zunächst unter Druck gerieten und Bitcoin sich in den Folgetagen nicht zurück über $63.000 bewegen konnte, sorgten kurzzeitig gar für einen Rutsch unter die $60.000 Marke.

Doch trotz starker Non-Farm Payrolls am Freitag, die für ein Auspreisen eines weiteren 50 Basispunkte-Zinssenkungsschrittes der FED bis zum Ende des Jahres 2024 am Terminmarkt sorgte, was eigentlich erneut bearish für Risk Assets und eventuell besonders für die relativ schwach performende Kryptowährung Bitcoin hätte sein sollen, konnten die Bitcoin Bullen das $60.000 Level zunächst halten.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Auch wenn wir zunächst defensiver in Bezug auf die Long-Seite in Bitcoin sein sollten, mindestens solange wir unter $63.000 handeln, eventuell sogar solange, wie Bitcoin nicht zurück über $66.000 handelt, dem Vorwochenhoch, so sollten wir mit Ausblick auf die kommende Woche Donnerstag zu veröffentlichenden US Inflationszahlen wachsam sein.

Sollte dieser Datensatz unter der Erwartung von 2.3% veröffentlicht werden (was mit Ausblick auf die in einem Monat anstehende US Präsidentschaftswahl durchaus denkbar scheint), so wäre nicht auszuschließen, dass Bitcoin bereits in den kommenden Tagen zurück über die $63.000 Marke läuft.

Ob es dann im Anschluss für weitere Aufschläge reicht, wäre dennoch abzuwarten.

Kommt es auf der Kehrseite zu einer erneuten Attacke auf und Fall unter die $60.000 Marke, wäre eventuell zügig mit einer dynamischen Attacke auf die $55.000 Region zu rechnen, ausgehend von einer Kursprojektion auf der Unterseite (blau).

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch ist der Modus in Bitcoin mit dem Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufwärtstrendlinie seit Anfang September (schwarz) und dem Fall zurück unter die $65.000 Marke zunächst mindestens neutral, eventuell gar mit leicht bearisher Tendenz.

Long-Setup:

Long Trades sind frühestens wieder mit einem Bruch und Halten über $66.000 ein Thema, bis dahin gilt es in Bitcoin zunächst defensiv zu sein.

Short-Setup:

Short Trades sind mit Bruch unter die $60.000 Marke ein Thema, Momentum Trades zielten dann zunächst auf die Region um $55.000 ausgehend von einer einfachen Kursprojektion ab.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 05.10.24:

