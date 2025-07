Bitcoin mit neuen Allzeithochs 🟢📌

Der Kryptow√§hrungsmarkt steht wieder im Rampenlicht, nachdem Bitcoin gerade ein neues Allzeithoch von 112.700 US-Dollar erreicht hat. Am heutigen Tag verzeichnet Bitcoin einen Anstieg von 1,40 %, Ethereum von 1,45 % und die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins von 1,35 %. ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das Kapital scheint heute aus Technologieaktien abzuflie√üen und in breitere Aktien und Kryptow√§hrungen zu flie√üen. Die j√ľngsten Kursanstiege bei den Big-Tech-Aktien haben den US100-Index √ľber 23.000 Punkte getrieben, aber heute ist er um 0,20 % gefallen, w√§hrend der US500 um 0,30 % gestiegen ist und Small-Cap-Aktien um 0,75 % zulegen. Ein Teil dieses Kapitals flie√üt eindeutig in Krypto-Assets. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Akzeptanz von Kryptow√§hrungen nimmt zu. In den letzten Tagen haben immer mehr Institutionen Ethereum als zweitgr√∂√üte digitale Anlage nach Bitcoin akkumuliert. Die aktuelle Rallye wird weitgehend von institutionellem und Unternehmenskapital angetrieben. Privatanleger k√∂nnten jedoch von einem neuen Angebot von Robinhood (HOOD.US) angezogen werden, das heute das Staking von Ethereum und Solana eingef√ľhrt hat. Der Staking-Service ist nun f√ľr US-Kunden ab nur 1 US-Dollar verf√ľgbar. Dar√ľber hinaus verspricht die n√§chste Woche in Bezug auf Gesetzgebung und Regulierung entscheidend zu werden. Das US-Repr√§sentantenhaus hat die Woche vom 14. bis 18. Juli 2025 zur ‚ÄěCrypto Week‚Äú erkl√§rt. In dieser Zeit wollen die Gesetzgeber √ľber drei wichtige Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen: den CLARITY Act, den Anti-CBDC Surveillance State Act und den GENIUS Act aus dem Senat. Dieses Gesetzespaket zielt darauf ab, einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen und die Position der USA als weltweit f√ľhrender Standort f√ľr Innovationen im Bereich digitaler Verm√∂genswerte zu st√§rken. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.