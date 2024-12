Bitcoin hat in den vergangenen Tagen, folgend auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwoch eine kleine Kernschmelze gesehen, stürzte zurück in Gefilde um $90.000 – sind das nun Gefilde um sich für einen weiteren Push höher in den Jahresbeginn 2025 zu positionieren? Initial schaut es danach aus, Bitcoin sah bereits am Freitag einen Bounce zurück in Gefilde um $99.000 folgend auf den PCE.

Bitcoin mit scharfen Abschlägen folgend auf die FED 🔴 nun Long gegen die $92.000?

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Bitcoin hat in den vergangenen Tagen, folgend auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwoch eine kleine Kernschmelze gesehen, stürzte zurück in Gefilde um $90.000 – sind das nun Gefilde um sich für einen weiteren Push höher in den Jahresbeginn 2025 zu positionieren? Initial schaut es danach aus, Bitcoin sah bereits am Freitag einen Bounce zurück in Gefilde um $99.000 folgend auf den PCE.

Blicken wir aber zunächst auf das, was geschehen ist und zum Kursrücksetzer maßgeblich beigetragen haben dürfte: wie erwartet senkte die US Notenbank FED den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 4.25 – 4.5%. Der Hauptfokus lag allerdings auf dem „Dot Plot“ und hier der Frage, wie weit die Punkte für das Jahr 2025 „nach oben“ wandern.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

In der Tat näherte sich die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder der Erwartung des Terminmarktes an und liegt nun im Bereich um 375 – 400 Basispunkten, was zwei weiteren 25 Basispunkt-Zinsschritten über das Jahr 2025 entspricht.

Damit allerdings nicht genug: Jay Powell stellte auf der anschließenden Pressekonferenz heraus, dass der weitere geldpolitische Kurs auch vom politischen Kurs von President-elect Donald Trump abhängt und hier, wie weit die angekündigten Strafzölle auf Importe und Steuersenkungen gehen könnten.

Beides ist potenziell Inflations-treibend und lässt somit einen zurückhaltenden, geldpolitischen Kurs der FED erwarten, zumindest für die nächste Zinsentscheidung Ende Januar, welche nur rund eine Woche im Anschluss an die Inauguration Trumps stattfindet, ist eine Zinssenkungspause zu erwarten.

Powell unterstrich zudem, dass die jüngsten Wirtschaftsindikationen aus den USA solide anmuten und die Verbraucherpreise leicht erhöht bleiben, sich aber in Richtung des Inflationsziels von 2% bewegen, auch wenn dies länger dauern könnte als bis dato erwartet.

In Summe für Risiko-Assets alles andere als bullish und einen Kursrücksetzer folgend dem jüngsten Bull Run im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahl am 05. Bzw. 06. November.

Besonders brisant war mit Blick auf Bitcoin die Frage eines Journalisten nach der Möglichkeit, dass die Federal Reserve Bitcoin hält, deutlich, sagte: “Wir dürfen keine Bitcoin besitzen. Der Federal Reserve Act legt fest, was wir besitzen dürfen, und wir streben keine Gesetzesänderung an. Das ist eine Angelegenheit für den Kongress, aber wir von der FED streben nicht nach einer Gesetzesänderung.”

Nun ist die Sache allerdings: dass die FED nicht nach einer solchen Gesetzesänderung strebt, der (nun republikanische) US-Kongress darüber befindet und die Republikaner mit Donald Trump nun zudem einen US-Präsidenten stellen, der eine solche Bitcoin-Reserve selbst ins Spiel gebracht hat. Ausgehend hiervon scheint denkbar, dass sich nach dem jüngsten, schärferen Drop auf der Unterseite bereits zu Beginn des kommenden Jahres nach den Feiertagen zügig wieder Käufer finden.

In der Tat findet sich in der Region um $92.000 ein Kurs-technisch spannendes und interessantes Level: hier verläuft nämlich in etwa der durchschnittlich seit der US-Präsidentschaftswahl bezahlte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis. So wäre ich wenig überrascht, wenn sich in diesen Gefilden Käufer fänden und es ausgehend hiervon in den kommenden Tagen zu einer Gegenbewegung käme, wobei abzuwarten wäre, ob die am Donnerstag/Freitag im Bereich um $98.000 gefundene Widerstandsregion zurückerobert werden kann.

Falls ja, wäre zügig ein Rücklauf über $100.000 zu erwarten, falls nicht, wäre seitens der Bullen nötig, dass diese die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung oberhalb von $92.000 halten könnten, andernfalls weitere Abschläge zu erwarten wären.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Durch den kurzen „Flush“ auf der Unterseite und ausgehend von der Dynamik und kurzfristigen Überdehnung auf der Unterseite scheint kurzfristig mit Aufschlägen zu rechnen, meiner Einschätzung nach so lange wie Bitcoin über $92.000 hält.

Long-Setup:

Grundsätzlich würde ich ausgehend von der jüngsten Bearishness in Bezug auf Long-Engagements vorsichtig sein, zu prüfen wäre, ob man vor dem Hintergrund der bereits um $98.000 zu erwartenden Widerstandsregion Chance-Risiko-Verhältnis-technisch ein ausreichend attraktives Long-Trading-Umfeld vorfände.

Short-Setup:

In Bezug auf Short Trades gilt es aufmerksamer zu werden, jegliche, erneute Attacke auf die $92.000 Region und Ausbleiben klarer Käufer in diesen Gefilden, was sich bspw. in Form schwacher Bounces abzeichnen würde, würde interessant wenigstens für kurzfristige Momentum Short Trades bei einem Bruch unter $92.000.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 21.12.24:

Quelle: xStation5 von XTB

