Das Bild in Bitcoin hat sich seit unserer letzten Betrachtung vergangenen Samstag nicht weiter eingetrübt, nach einem kurzen Intermezzo unter die $60.000 Marke am Donnerstag folgend auf über der Erwartung liegender US Inflationszahlen handelt die ausgehend von der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung deutlich zurück über $60.000 Marke. Bitcoin nach kurzem Intermezzo unter $60.000 wieder stabil – Bullen lauern? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Das übergeordnete Bild für Bitcoin Die US Inflation wurde mit 2.4% über der Erwartung von 2.3% veröffentlicht, hat in Verbindung mit den vergangene Woche Freitag veröffentlichten und deutlich über der Erwartung liegenden US Arbeitsmarktzahlen zu einer nun klar ausmachbaren Erwartung des Terminmarktes von zwei weiteren 25 Basispunkt-Leitzinssenkungen seitens der FED bis Ende des Jahres 2024 gesorgt. Das ist insofern für Risk Assets und allen voran Bitcoin erwähnenswert, da hier ein geldpolitisch expansiverer Kurs eher bullish einzuschätzen wäre und ein, wenn auch nur marginales, Auspreisen eher für Abschläge spricht, zumindest kurzfristig. Das es nun nur zu einem kurzen Flush unter die $60.000 Marke kam ist durchaus positiv zu werten und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Attacke auf die $65.000/66.000 Region, auch wenn wir unterhalb das technische Bild zunächst als neutral einordnen sollten. Erst ein erneuter Prankenhieb der Bitcoin Bären und Fall unter die am Donnerstag ausgebildeten Tiefs um $58.700 wäre kurzfristig erneut klar bearish zu interpretieren und aktivierte die bereits in der Vorwoche thematisierte $55.000 Region. Bitcoin Chartanalyse - Daily

Wie bereits geschrieben: in Bezug auf Long-Engagements gilt es zurückhaltend zu sein, mindestens solange wir unter den Vorwochenhochs um $64.000 handeln, eventuell sogar so lange, wie Bitcoin nicht zurück über $66.000 handelt, dem September-Hoch. Rein aus der Makro-technischen Perspektive könnten eventuell die US Einzelhandelsumsätze für ein wenig Bewegung sorgen, besonders wenn diese leicht besser als erwartet werden, würden diese ausgehend hiervon doch weiter einer Erwartung einer „Soft Landing“ der US-Konjunktur in die Karten spielen, bei zeitgleich definitiv zu erwartenden, geldpolitischen Lockerungen seitens der FED, was unterm Strich positiv für Risk Assets und somit Bitcoin wäre. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Technisch ist der Modus in Bitcoin derzeit neutral mit bearisher Tendenz und solange die Kryptowährung auf Stundenbasis kein höheres Tief über $59.000 ausgebildet hat, besteht die Möglichkeit eines weiteren „Legs“ tiefer mit Ziel um $55.000. Unterstützung Widerstand $60.000 $64.000 $58.700/59.000 $65.000 / 66.000 $55.000 $70.000 Long-Setup: Long Trades sind frühestens wieder mit einem Bruch und Halten über $66.000 ein Thema, bis dahin gilt es in Bitcoin zunächst defensiv zu sein. Short-Setup: Short Trades sind mit Bruch unter die $58.700/59.000 ein Thema, Zielbereich dann zunächst um die Region um $55.000. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 12.10.24: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.