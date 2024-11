Vergangene Woche Dienstag war es fast so weit, Bitcoin setzte zu einer Attacke auf die Allzeithochs aus dem März an, verfehlte neue Höchststände am Ende aber um rund 300 US-Dollar und setzte dann im Rahmen einer kurzzeitig einsetzenden Risikoaversion zu einem kleinen Rücksetzer in Richtung der $70.000 Marke an.

Bitcoin schnuppert an neuen Allzeithochs – US-Präsidentschaftswahl im Fokus

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Bei genauerer Betrachtung dürften die Bitcoin Bullen dankbar für diesen kleinen Rücksetzer sein, ist technisch der etablierte Aufwärtstrend ausgehend von den Oktober-Tiefs doch erst mit einem Fall unter 65.000 USD gebrochen. Das bedeutet anders gesprochen, dass ein erneuter Aufwärtsimpuls auf neue Hochs, Bitcoin auf neue Allzeithochs befördern dürfte, wobei ich ein erstes anzuvisierendes Kursziel im Bereich um $76.000/77.000 sehe, mir allerdings auch sehr gut eine „Übertreibung“ und zügigen Vorstoß in Gefilde um $80.000 vorstellen kann.

Auch fundamental hat es die kommende Handelswoche in sich, am Dienstag steht die US-Präsidentschaftswahl an, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dürften wir allerspätestens gegen 4 Uhr deutscher Zeit am Mittwochmorgen abschätzen können, wer der 47te US-Präsident sein dürfte.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Auch wenn politische Börsen gemeinhin bekannt dafür sind, kurze Beine zu haben, so ist nicht auszuschließen, dass die Wahl Volatilitäts-technisch kurzfristig signifikant ausfallen dürfte, wobei meine Tendenz in Richtung „Trump – Bitcoin bullish“ und „Harris – Bitcoin bearish“ geht.

Darüber hinaus wird in der kommenden Woche, folgend auf die US-Präsidentschaftswahl sicherlich die FED Leitzinsentscheidung am Donnerstag mit Spannung erwartet, besonders folgend auf die schwachen US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag. Dort sind die Non-Farm Payrolls mit nur 12.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht worden, deutlich unter der Erwartung von 113.000 neu geschaffener Stellen.

Nun hat sich bezüglich der Erwartung des Terminmarktes zwar für das Jahr 2024 nicht sonderlich etwas getan, der Terminmarkt erwartet laut FED Watch Tool zwei weitere 25 Basispunkt-Zinssenkungen auf den letzten beiden Leitzinssitzungen der FED. Aber jegliche Kommunikation oder Spekulation anfachende Rhetorik, die einen geldpolitisch expansiveren Kurs über das Jahr 2025 anstößt, könnte ebenso bullishes Öl ins Feuer gießen und neue Allzeithochs in Bitcoin nach sich ziehen.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch bleibt der Modus in Bitcoin bullish und das weiterhin so lange, wie die Kryptowährung über $65.000 handelt. Sollte es, getragen durch die thematisierten, fundamentalen Katalysatoren zu einem Bruch auf neue Allzeithochs kommen, sehe ich auf dem Weg in Richtung der $80.000 Marke ein erstes Kursziel im Bereich zwischen $76.000/77.000.

Long-Setup:

Long Trades sind bevorzugt oberhalb von $72.000 ein Thema, wobei ein Stop-Level im Bereich der Tiefs von vergangenem Donnerstag um $68.500 läge, Ziel nach oben $76.000/77.000, eventuell auch höher.

Short-Setup:

Short Trades sind weiterhin kein Thema, könnte man mit einem Bruch und Halten unter $68.000 in Betracht ziehen, wären aber übergeordnet eher „unsauber“, da erst mit einem Fall unter $65.000 auf Tagesbasis die Aufwärtsstruktur gebrochen wäre.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 02.11.24:

Quelle: xStation5 von XTB

2024 KENNT EINEN SIEGER!