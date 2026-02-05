Bitcoin Prognose: Kursrutsch unter 70.000 USD – Krypto News zu BTC, ETH & Ripple

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin Prognose bleibt bärisch

Altcoins unter starkem Druck

Krypto News deuten auf Bodenfindung hin

Der Bitcoin-Preis ist heute deutlich unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen und testet aktuell den Bereich um 69.500 US-Dollar. Damit verzeichnet Bitcoin einen Tagesverlust von fast 4 %. Auch der restliche Kryptomarkt steht unter Druck: Ethereum nähert sich einem Test der psychologisch wichtigen 2.000-USD-Marke, während Ripple (XRP) um rund 10 % einbricht und den Abverkauf bei Altcoins weiter verschärft. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Bitcoin notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang November 2024, also vor dem Wahlsieg von Donald Trump. Trotz der grundsätzlich krypto-freundlichen Haltung der neuen US-Regierung konnte die aktuelle Panikphase an den Märkten bislang nicht gestoppt werden. Viele Analysten sprechen inzwischen von einer Phase der „Bottom Discovery“, in der der Markt nach einem tragfähigen Tief sucht. Bitcoin Prognose im Wochenchart: EMA200 als Warnsignal Im Wochenchart (W1) handelt Bitcoin derzeit rund 5 % unter dem 200-Wochen-EMA (EMA200), der im Chart als rote Linie dargestellt ist. Historisch gilt dieses Niveau als Hinweis auf eine mittlere Phase eines Bärenmarktes. Sollte sich das Szenario aus dem Jahr 2022 wiederholen, wäre ein weiterer Abwärtsimpuls nicht auszuschließen. In diesem Fall könnte die Bitcoin Prognose kurzfristig Kursziele im Bereich von 50.000 US-Dollar ins Spiel bringen. Vom bisherigen Zyklushoch aus betrachtet liegt der Kursrückgang bereits bei über 40 %. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

It seems that in this bear-market phase, it may be reasonable to use the previous cycle as a partial reference point. It cannot be ruled out that the price will retest the so-called on-chain price delta this year, a combined "macro" Bitcoin indicator based on long-term support zones and the averaged realized purchase price, currently around $45,000. In the two previous bear markets, the delta level acted as a macro support. Quelle: BGeometrics Krypto News zu Ethereum: ETH schwächer als Bitcoin Auch Ethereum zeigt im Wochenchart anhaltende Schwäche. Der RSI auf Wochenbasis liegt bei 33, während Bitcoin einen Wert von 29 aufweist. Trotz eines Kursrückgangs von rund 65 % gegenüber dem Hoch dürfte es für ETH schwierig bleiben, nachhaltig Stärke zu entwickeln, solange keine klare, fundamentale Nachfrage nach Bitcoin entsteht. Historisch betrachtet fielen Ethereum-Kurse in früheren Bärenmärkten meist deutlich stärker als Bitcoin selbst. Zusätzlichen Druck liefern aktuelle On-Chain-Daten, die Verkäufe von ETH im Millionen-USD-Bereich durch Wallets nahelegen, die mit dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin in Verbindung stehen sollen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

