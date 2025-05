Bitcoin testet 100.000 USD, US-Bundesstaat Arizona richtet Reservefonds ein 📄🖋️

Der Wettlauf um strategische Bitcoin-Reserven hat begonnen, und ein weiterer US-Bundesstaat – Arizona – steigt in das Spiel ein. Nach dieser Nachricht legt Bitcoin an diesem Tag um 2,80 % auf 99.800 USD zu und testet damit die psychologische Marke von 100.000 USD. Erst gestern berichteten wir darĂŒber, dass New Hampshire als erster Bundesstaat ein Gesetz verabschiedet hat, das es erlaubt, einen Teil seines Jahresbudgets fĂŒr Bitcoin zu verwenden. Die Begeisterung der Anleger ist groß, denn das Rennen ist noch nicht vorbei – Texas könnte der nĂ€chste sein.

Arizonas neuer Bitcoin-Reservefonds – wichtige Details

Am 7. Mai 2025 unterzeichnete Gouverneurin Katie Hobbs den House Bill 2749, wodurch Arizona nach New Hampshire der zweite Bundesstaat ist, der einen rechtlichen Rahmen fĂŒr einen staatlich verwalteten Reservefonds fĂŒr Bitcoin und digitale Vermögenswerte schafft. HB 2749 ist enger gefasst als das 5-Prozent-Modell fĂŒr „strategische Reserven“ von New Hampshire: Es werden keine Steuergelder oder Pensionsfonds verwendet. Stattdessen wird der Wert aus dem bestehenden Programm des Bundesstaates fĂŒr nicht beanspruchtes Eigentum genutzt.

So funktioniert die Reserve von Arizona gemĂ€ĂŸ HB 2749

Das neue Gesetz aktualisiert das Gesetz ĂŒber nicht beanspruchtes Eigentum in Arizona und erkennt digitale Vermögenswerte als „aufgegeben“ an, wenn drei Jahre lang keine AktivitĂ€ten des EigentĂŒmers stattgefunden haben.

Dies entspricht dem Mechanismus, der seit Jahrzehnten im US-Erbschaftsrecht fĂŒr Bankeinlagen oder Aktien gilt. Unternehmen, die Kundenvermögen halten, mĂŒssen dieses nach einer Zeit der InaktivitĂ€t abgeben; der Staat tritt dann einfach als Verwalter ein. Die GesetzesĂ€nderung in Arizona ermöglicht es, dass solche Vermögenswerte in ihrer ursprĂŒnglichen Form – als digitale Vermögenswerte – verbleiben, anstatt sofort liquidiert zu werden. DarĂŒber hinaus ist es nun erlaubt, durch Staking zusĂ€tzliche ErtrĂ€ge zu erzielen.

Nach weiteren drei Jahren der InaktivitĂ€t des EigentĂŒmers werden alle Staking-PrĂ€mien, Airdrops und ZinsertrĂ€ge in einen separaten Fonds – den Bitcoin and Digital Assets Reserve Fund – ĂŒbertragen, der vom Finanzminister des Bundesstaates verwaltet wird. Der Finanzminister (oder ein in seinem Namen handelnder Verwalter) kann Proof-of-Stake-Vermögenswerte aktiv staken, um die Reserve zu erhöhen, muss sie jedoch bei einem in den USA regulierten Verwalter hinterlegen und darf sie unter dem aktuellen Marktpreis verkaufen.

Der Gesetzentwurf ist haushaltsneutral – es werden keine Steuergelder oder Pensionsgelder verwendet, sondern nur brachliegende Werte.

GeschÀtzte Höhe der Reserve

Das Finanzministerium verfĂŒgt derzeit ĂŒber 2,44 Milliarden US-Dollar an vergessenen Vermögenswerten aus Bankkonten, Schecks und SchließfĂ€chern. Genaue SchĂ€tzungen zum Anteil digitaler Vermögenswerte liegen nicht vor. Daher ist die potenzielle Höhe der Reserve schwer zu bestimmen, aber es ist davon auszugehen, dass sie sich in Millionenhöhe bewegt.

Unter der Annahme, dass 1 % dieses Betrags auf digitale Vermögenswerte entfÀllt (~24,4 Millionen US-Dollar) und einer jÀhrlichen Rendite von 5 %, könnte der Fonds rund 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen.

Sobald die Reserve an Wert gewinnt, kann das BĂŒro in Arizona den Schatzmeister anweisen, bis zu 10 % seiner BestĂ€nde (mit Ausnahme von Bitcoin) in den allgemeinen Fonds zu ĂŒbertragen. Bitcoin selbst wird als langfristiger strategischer Vermögenswert eingestuft.

Diese Struktur ermöglicht es Arizona, mit Finanzierungen auf Basis digitaler Vermögenswerte zu experimentieren und gleichzeitig den operativen Haushalt zu schĂŒtzen.

Weitere Gesetzesvorlagen zu Reserven in Arizona fĂŒr 2025

SB 1025 (am 2. Mai abgelehnt ) – hĂ€tte es dem Finanzminister und Pensionsfonds erlaubt, bis zu 10 % ihrer Portfolios in Bitcoin und große digitale Vermögenswerte zu investieren. Gouverneur Hobbs hielt das Risiko fĂŒr „unbewiesen“ und lehnte die Unterzeichnung ab.

SB 1373 (wartet auf Entscheidung der Exekutive) – entspricht weitgehend dem 5-Prozent-Modell von New Hampshire und erlaubt direkte staatliche Investitionen in Bitcoin (Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung von ≄ 500 Mrd. USD). Der Gesetzentwurf wurde von beiden Kammern verabschiedet und wartet nun auf die Entscheidung des Gouverneurs.

HB 2324 (gescheitert, könnte aber erneut geprĂŒft werden) – hĂ€tte beschlagnahmte KryptowĂ€hrungen aus Strafverfahren in einen separaten Reservefonds geleitet. Der Gesetzentwurf wurde in der Schlussabstimmung am 7. Mai abgelehnt, aber die BefĂŒrworter haben eine erneute PrĂŒfung beantragt.

Warum der Gesetzentwurf wichtig ist

Steuerneutrales Modell: Arizona zeigt, wie man Bitcoin-Engagements eingehen kann, ohne Betriebs- oder Pensionsfonds zu verwenden.

Rechtliche Anerkennung digitaler Vermögenswerte: HB 2749 Ă€ndert das Gesetz ĂŒber herrenloses Vermögen des Bundesstaates, um KryptowĂ€hrungen als eigenstĂ€ndige Anlageklasse anzuerkennen – die erste derartige Änderung in den USA.

Ein Katalysator fĂŒr andere Bundesstaaten: New Hampshire und Arizona bieten nun zwei klar unterschiedliche Modelle – Direktinvestitionen vs. Nutzung ruhender Vermögenswerte – die als Vorlagen fĂŒr andere Gesetzgeber dienen könnten.

Wird Texas der nÀchste sein?

Texas ist derzeit der klare Favorit, um sich New Hampshire und Arizona bei der Schaffung einer Bitcoin-Reserve auf Bundesstaatsebene anzuschließen: Der Senatsentwurf 21 (SB 21) wurde bereits einstimmig vom Senat von Texas (31:0) verabschiedet, am 9. Mai vom Ausschuss des ReprĂ€sentantenhauses gebilligt und wartet nun auf die endgĂŒltige Abstimmung im Plenum. Bei Erfolg wĂŒrde der Entwurf an den kryptofreundlichen Gouverneur Greg Abbott weitergeleitet werden. Eine parallele Version des ReprĂ€sentantenhauses (HB 1598) ist ebenfalls noch im Verfahren.

Im Vergleich dazu hat Florida kĂŒrzlich seine eigenen VorschlĂ€ge zurĂŒckgezogen, und der Oklahoma Strategic Bitcoin Reserve Act scheiterte in einer Abstimmung im Senat, sodass Texas nun der wahrscheinlichste Kandidat fĂŒr die Verabschiedung einer Reserve ist.

Bitcoin - Tageschart

Bitcoin testet derzeit die psychologische Widerstandsmarke von 100.000 USD und legt im Tagesverlauf um 2,85 % zu. Dies ist die zweite starke Hausse-Sitzung. Die Gewinne sind eindeutig auf die fortschreitende Akzeptanz in den USA zurĂŒckzufĂŒhren, aber das ist nur ein Katalysator im aktuellen makroökonomischen Umfeld. Die verbesserte Stimmung an den AktienmĂ€rkten, die wachsende Geldmenge M2 und die lautstarken AnkĂŒndigungen der US-Regierung ĂŒber Fortschritte bei den Handelsverhandlungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle fĂŒr die aktuelle Rally.

