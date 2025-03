🚩Bitcoin verliert 2 % und macht damit die euphorischen Gewinne teilweise wieder wett, die durch die US-Kryptowährungsreserve angeheizt wurden 🗽

Am Wochenende stiegen die Preise für Kryptowährungen stark an, nachdem Donald Trump über Truth Social und X bekannt gegeben hatte, dass die Vereinigten Staaten Reserven in Kryptowährungen, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) und Solana (SOL), anlegen würden. Der Markt reagierte euphorisch auf diese Aussage und trieb den Bitcoin-Kurs von etwa 80.000 $ auf 94.500 $ in die Höhe, während kleinere Projekte wie Ripple um über 30 % zulegten. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Am Montag scheint sich die Stimmung jedoch abzukühlen, was möglicherweise auf Gewinnmitnahmen hindeutet. Ripple und Solana sind um etwa 9 % gefallen, während Ethereum um mehr als 6 % auf knapp unter 2.400 $ zurückgegangen ist. In ähnlicher Weise ist Cardano um etwa 6 % gefallen. Es bleibt ungewiss, wie groß die Käufe in den USA sein werden, wenn die Reserve letztendlich umgesetzt wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Der Preis von Bitcoin ist über den EMA200 (rote Linie) gestiegen und nähert sich einem wichtigen Widerstandsniveau um 95.000 USD, bei dem erhebliche Preisreaktionen beobachtet wurden. Heute ist der Preis wieder unter das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Niveau und den durchschnittlichen Kaufpreis von kurzfristigen Anlegern gefallen, der bei etwa 92.000 USD liegt. Dies deutet auf Gewinnmitnahmen nach der gestrigen Rallye hin. Der sogenannte Weg des geringsten Widerstands für Bitcoin geht seit mehreren Wochen tendenziell nach unten. Wenn wir uns Solana und Ripple (XRP, Gold-Chart) ansehen, sehen wir, dass Solana seine Gewinne seit Trumps Sieg vollständig eingebüßt hat, während Ripple relativ stark bleibt. Allerdings sind beide Kryptowährungen heute um etwa 9 % gefallen. Solana Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

