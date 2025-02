Im Vergleich zur Vorwoche hat sich das technische Bild in Bitcoin erneut nicht verändert und das trotz der Leitzinsentscheidung der FED am vergangenen Mittwoch. Das hing vermutlich mit dem Umstand zusammen, dass wie bereits unsererseits an dieser Stelle in der Vorwoche thematisiert, keine großen Veränderungen seitens der FED kommuniziert wurden.

Bitcoin¬†wartet auf frische Impulse ūüĒī US Arbeitsmarkt in kommender Woche im Fokus

‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin

So belie√ü diese den Leitzins unver√§ndert bei 425 ‚Äď 450 Basispunkten, auch dar√ľber hinaus l√§sst sich die Kommunikation der FED bzw. durch FED Chairman Powell wohl vor allem als ‚Äěabwartend‚Äú zusammenfassen. Das hatte interessanterweise zwei Gr√ľnde: der erste ist die immer noch solide Situation am US Arbeitsmarkt, die die FED gem√§chlicher in Bezug auf weitere Zinssenkungen agieren l√§sst.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Der zweite Grund ist die Zur√ľckhaltung der nun amtierenden Trump-Administration in Bezug auf die w√§hrend des Wahlkampfs angek√ľndigten Importz√∂lle. W√§hrend Trump auf seiner Rede in Davos deutlich sagte, dass er erwarte, dass die Zinsen fallen, wich Powell auf der Pressekonferenz am Mittwoch aus, sagte konkret: ‚ÄěIch habe keine Reaktion und keinen Kommentar zu den √Ąu√üerungen des Pr√§sidenten. Das ist einfach nicht angemessen.‚Äú

Besonders durch den Verweis auf den Arbeitsmarkt k√∂nnte es aber bereits wieder in der kommenden Woche interessant werden, denn mit den JOLTs am Dienstag, ADP am Mittwoch und NFPs am Freitag haben wir gleich drei Datens√§tze vom Arbeitsmarkt, die in US-Zinsen und folgend dann auch in Bitcoin f√ľr frische Impulse sorgen k√∂nnten.

Hierbei geht meine erste √úberlegung von einem ‚ÄěBad news is good news‚Äú aus, denn: ein schw√§chelnder US-Arbeitsmarkt w√ľrde eine zeitnah geldpolitisch lockerere FED wahrscheinlicher machen und Risk Assets wie bspw. Bitcoin in die Karten spielen, einen Bruch aus der etablierten Range zwischen $100.000 und $110.000 auf der Oberseite wahrscheinlich werden lassen.

Käme es zu solch einem Bruch auf der Oberseite, sehe ich weiterhin ein projiziertes Kursziel in Gefilden um $120.000, Zwischenziel im Bereich um $115.000/116.000.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Wie einleitend geschrieben ist der Modus zwischen $100.000 und $110.000 zun√§chst neutral zu erachten, aber mit einem Break √ľber $110.000, bevorzugt initiiert durch einen News Katalysator wie der FED am kommenden Mittwoch, w√§re z√ľgig ein dynamischer Momentum Lauf mit Ziel im Bereich um $120.000 zu erwarten.¬†

Long-Setup: 

Wie weiter oben thematisiert, ist Bitcoin nach einer nun erfolgenden Konsolidierung zwischen $100.000 und $110.000 f√ľr ein Momentum Long Trade bei einem Bruch h√∂her interessant, wobei ein erstes projiziertes Kursziel im Bereich um $120.000 ausgehend von einer ‚Äěaufgeklappten Range‚Äú liegen d√ľrfte. Bevorzugt wollen Trader eine schnelle Bewegung weg vom Preis bzw. der Ausbruchsregion zu sehen bekommen, was Stops eng unter der Ausbruchsregion bedeuten w√ľrde.¬†

Short-Setup: 

Short Trades sind zun√§chst kein Thema, selbst bei einem Bruch zur√ľck unter $100.000 w√§re ich diesbez√ľglich zur√ľckhaltend.¬†

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 01.02.25:

Quelle: xStation5 von XTB

